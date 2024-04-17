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Bu çiçeğe dokunan yanıyor!

2024-04-17 19:04:40
Bu çiçeğe dokunan yanıyor!

Her yıl kısa süreliğine açan ters laleler görsel şölen oluşturuyor. Bu çiçeği kopartmanın cezası ise tam 244 bin 314 lira...

#1
Foto - Bu çiçeğe dokunan yanıyor!

Van'ın Gevaş ilçesinde yetişen ve halk arasında "ağlayan gelin" veya "hüzün çiçeği" olarak bilinen ters laleler güzellikleriyle doğayı renklendiriyor. Ters laleleri koparmanın cezası 244 bin 314 lira.

#2
Foto - Bu çiçeğe dokunan yanıyor!

Anavatanı Van, Hakkari ve Şırnak olan, bölgede ‘ağlayan gelin’ olarak da adlandırılan ters laleler, karların erimesiyle açmaya başladı.

#3
Foto - Bu çiçeğe dokunan yanıyor!

Gevaş ilçesine bağlı Dilmetaş Mahallesi'nde baharın gelişini müjdeleyen, 15 günlük ömre sahip ters laleler, doğaseverlerin de ilgisini çekiyor.

#4
Foto - Bu çiçeğe dokunan yanıyor!

Van ve çevre ilçelerden gelen doğaseverler, gördükleri manzara karşısında etkilendiklerini belirterek bu güzelliği herkesin görmesini istediklerini söyledi.

#5
Foto - Bu çiçeğe dokunan yanıyor!

Dağ ve vadilerde yetişen ve eşsiz güzelliğiyle mest eden laleler kartpostallık görüntüler oluşturuyor.

#6
Foto - Bu çiçeğe dokunan yanıyor!

Endemik bitki türleri arasında yer alan ters laleleri koparanlara ise 'biyolojik çeşitliliği tahrip etme' suçundan 244 bin 314 lira para cezası uygulanıyor.

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