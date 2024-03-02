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Yaşam
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Bu bilezikler suda n ucuz! Talep patlaması var

2024-03-02 20:22:13
Bu bilezikler suda n ucuz! Talep patlaması var

Gerçeğinden ayırt edilemeyen imitasyon ürünlere yoğun ilgi gösteriliyor.

#1
Foto - Bu bilezikler suda n ucuz! Talep patlaması var

Elazığ’da altın kaplama imitasyon ürünlere ilgi gün geçtikçe artıyor. Gerçeğinden ayırt etmenin neredeyse imkansız olduğu ürünlere vatandaşlar rağbet gösteriyor.

#2
Foto - Bu bilezikler suda n ucuz! Talep patlaması var

Son zamanlarda altın fiyatlarındaki artış, imitasyon ürünlere olan ilgiyi daha da artırdı. Kuyumcuda değeri yaklaşık 200-300 bin lira olan takılar, imitasyon olarak 300 liraya vatandaşlara sunuluyor. İmitasyon altın kaplama satıcılarının yaşanan yoğunluktan dolayı yüzü gülerken, vatandaşlar ise uygun fiyata en güzel takıları takmanın keyfini çıkarıyor. Renk, ağırlık ve görüntü itibari ile gerçek altına benzeyen imitasyon takıların gelişen bir sektör olmaya devam ediyor.

#3
Foto - Bu bilezikler suda n ucuz! Talep patlaması var

İmitasyon ürün satıcısı Rıdvan Gülnar, ‘’Bu imitasyonlar pirinç üzerine altın kaplama olarak geçiyor. İnce işçilik olduğu için kuyumcudan başkası da ayırt edemez. Günlük kullanılmazsa herhangi bir kararma olmuyor. Genelde özel günlerde kullanılıyor. Düğünler de daha çok kullanılıyor. Vatandaşlardan yoğun bir talep var. Fiyat olarak 130 liradan başlıyor 500 liraya kadar gidiyor. Özellikle son zamanlarda altın fiyatları yükselince bu tür malzemeler çok fazla ilgi görüyor” dedi.

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