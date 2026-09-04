Ülkenin en köklü markası tarihe karışıyor: Dev market zincirinde 60 mağaza birden sessiz sedasız kapanıyor
Amerika'nın asırlık süpermarket devlerinden Fred Meyer, bağlı bulunduğu Kroger'ın devasa yeniden yapılandırma planı çerçevesinde radikal bir küçülme kararı alarak 60 mağazasını kapatacağını duyurdu. 1922 yılından bu yana hizmet veren köklü zincirin Tacoma kentindeki şubesinin de aralarında bulunduğu bu kapanış dalgası, binlerce çalışanı ve sendikalıyı derinden sarstı. Özellikle düşük gelirli ailelerin ve yaşlıların temel ihtiyaçlara erişiminde büyük sıkıntılar yaratabileceği belirtilen bu ani karar kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.