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Dünya
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Ülkenin en köklü markası tarihe karışıyor: Dev market zincirinde 60 mağaza birden sessiz sedasız kapanıyor

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Ülkenin en köklü markası tarihe karışıyor: Dev market zincirinde 60 mağaza birden sessiz sedasız kapanıyor

Amerika'nın asırlık süpermarket devlerinden Fred Meyer, bağlı bulunduğu Kroger'ın devasa yeniden yapılandırma planı çerçevesinde radikal bir küçülme kararı alarak 60 mağazasını kapatacağını duyurdu. 1922 yılından bu yana hizmet veren köklü zincirin Tacoma kentindeki şubesinin de aralarında bulunduğu bu kapanış dalgası, binlerce çalışanı ve sendikalıyı derinden sarstı. Özellikle düşük gelirli ailelerin ve yaşlıların temel ihtiyaçlara erişiminde büyük sıkıntılar yaratabileceği belirtilen bu ani karar kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.

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Foto - Ülkenin en köklü markası tarihe karışıyor: Dev market zincirinde 60 mağaza birden sessiz sedasız kapanıyor

ABD’nin uzun geçmişe sahip süpermarket zincirlerinden Fred Meyer, bağlı bulunduğu Kroger’ın mağaza ağını yeniden yapılandırma planından etkilenen markalar arasında yer aldı. Şirket, plan kapsamında 60 mağazanın kapatılacağını açıklarken, 1922’de kurulan ve 104 yıllık geçmişe sahip Fred Meyer’ın mağazalarında çalışan binlerce kişinin işsiz kalması bekleniyor.

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Foto - Ülkenin en köklü markası tarihe karışıyor: Dev market zincirinde 60 mağaza birden sessiz sedasız kapanıyor

Kroger’ın yeniden yapılanma süreci kapsamında kapanacak satış noktalarından biri de Washington eyaletinin Tacoma kentindeki Fred Meyer mağazası oldu. James Center adıyla faaliyet gösteren mağazanın kapanması, hem çalışanları hem de bölgedeki müşterileri yakından ilgilendiriyor.

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Foto - Ülkenin en köklü markası tarihe karışıyor: Dev market zincirinde 60 mağaza birden sessiz sedasız kapanıyor

6901 South 19th Street adresinde bulunan James Center mağazasının kira sözleşmesinin sona ermesinin ardından 30 Ocak 2027 tarihinde faaliyetlerine son vermesi öngörülüyor. Fred Meyer yönetimi, kapanış kararının kapsamlı bir değerlendirme sürecinin ardından alındığını bildirdi.

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Foto - Ülkenin en köklü markası tarihe karışıyor: Dev market zincirinde 60 mağaza birden sessiz sedasız kapanıyor

Nefes gazetesinde yer alan habere göre mağazanın kapanmasından yaklaşık 100 sendikalı çalışanın doğrudan etkilenmesi bekleniyor. Birleşik Gıda ve Ticaret İşçileri Sendikası UFCW 367, kapanışın çalışanların yanı sıra bölgede yaşayan bazı kesimler açısından da önemli sonuçlar doğurabileceğini belirtti.

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Foto - Ülkenin en köklü markası tarihe karışıyor: Dev market zincirinde 60 mağaza birden sessiz sedasız kapanıyor

Sendikaya göre mağazanın kapanması, özellikle düşük gelirli aileler, yaşlılar ve ulaşımını toplu taşıma üzerinden sağlayan kişiler için çeşitli sorunlara yol açabilir. Bu grupların gıda ve diğer temel ihtiyaçlara erişiminin kapanıştan olumsuz etkilenebileceği ifade edildi.

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Foto - Ülkenin en köklü markası tarihe karışıyor: Dev market zincirinde 60 mağaza birden sessiz sedasız kapanıyor

Tacoma Belediye Başkanı Anders Ibsen de kararla ilgili değerlendirmesinde, şehirde ikinci bir Fred Meyer mağazasının daha kaybedilecek olmasının kaygı verici olduğunu söyledi. Ibsen, özellikle gıda ve ilaçlara erişim konusunda bölgede olumsuz bir tablo oluşabileceğine dikkat çekti.

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Foto - Ülkenin en köklü markası tarihe karışıyor: Dev market zincirinde 60 mağaza birden sessiz sedasız kapanıyor

Fred Meyer’ın geçmişi 1922 yılına kadar uzanıyor. Oregon eyaletinin Portland kentinde kurulan marka, ABD’de tek noktadan alışveriş anlayışının öncüleri arasında gösteriliyor. Fred Meyer, 1999 yılında Kroger tarafından satın alındı ve bugün faaliyetlerini Kroger çatısı altında sürdürüyor. James Center mağazasının kapanmasıyla Tacoma’daki Fred Meyer mağazalarının sayısı da düşecek. Kapanışın ardından kentte Fred Meyer’ın Tacoma-Stevens mağazasının hizmet vermeye devam etmesi bekleniyor.

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