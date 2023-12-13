2023-12-13 12:58:21 Böylesi daha önce görülmedi, yapılamadı! Türkiye'nin savunma sanayisindeki en büyük sır ortaya çıktı! Yabancı uzmanlar şok oldu
Türk savunma sanayisi bünyesinde yürütülen çalışmalar kapsamında 100-150 gram ağırlığında, avuç içi büyüklüğünde mikro insansız hava aracı geliştirdi. İnsansız hava aracı projeleri yürüten Lapis Havacılık, 3. Askeri Lojistik ve Destek Zirvesi'nde hibrit itkili robot HİRO'yu sergiledi. Sahip olduğu tekerlerle karada ilerleyen döner kanatlarıyla uçma yeteneğine sahip HİRO, aynı zamanda ana gövdesinde bir mikro insansız hava aracı, "yavru dron" barındırıyor. Lapis Havacılık Genel Müdür Yardımcısı Tansel Nuran Birdir, AA muhabirine, dar ve kapalı alanlarda gözetleme görevlerinde kullanılmak üzere geliştirilen hibrit itkili robot HİRO projesine ilişkin açıklamalarda bulundu. Sistemin 3 temel özelliği bulunduğunu ifade eden Birdir, bu kapsamda hibrit bir çözüm oluşturduklarını söyledi. HİRO'nun hem karada hem havada görev yapabildiğine işaret eden Birdir, aracı özellikle dar ve kapalı ortamlarda kullanılmak üzere geliştirdiklerini belirtti.