Böylesi daha önce görülmedi, yapılamadı! Türkiye'nin savunma sanayisindeki en büyük sır ortaya çıktı! Yabancı uzmanlar şok oldu

Aracın üzerindeki modemleri belli aralıklarla bırakması dolayısıyla kapalı ortamda görevini uzun süre yapabilme yeteneği kazandığını anlatan Birdir, aracı çok sayıda engel algılama sensörü ile donattıklarını bildirdi. Birdir, şöyle konuştu: "Aracımız bu sayede 360 derece engelleri algılayıp yapay zeka algoritmaları eklenen LAPİS otopilotu sayesinde tamamen kapalı ortamı ortalayarak görev icra edebiliyor. Görev süresini uzatmak için daha çok kara modunda gitmesini tercih ediyoruz. Ancak bir engelle karşılaştığı zaman havalanarak bunu aşabiliyor. Ayrıca bir yavru dronumuz var. Bu yavru dron da kapalı ortamda daha dar alanlar varsa oralara nüfuz etmek üzere tasarlandı. Hem ana dronumuzla, hem yavru dronumuzda elektrooptik ve infrared sensörlerimiz var. Böylece karanlıkta ya da ışıklı ortamda görüntü alabiliyoruz. Derin öğrenme modelleri ile geliştirilen görüntü işleme yazılımı sayesinde nesne ve obje tespiti yapabiliyoruz. Yeni geliştirdiğimiz bir ürün. Kısa zamanda da testlerden geçerek kullanıma hazır hale gelmesini hedefliyoruz."