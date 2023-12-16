Böylesi daha önce görülmedi! Bakın hangi ülke yaptı

Şirket şimdi ise MySE18.X-20 MW adında açık deniz rüzgar türbiniyle karşımıza çıkıyor. Türbinin tasarımı, firmanın halihazırda konuşlandırdığı 14-16 MW'lık platformlardan geliştirilirken yapılan basın açıklamasına göre türbin tasarımı modüler ve hafif olup yüksek verimlilik sunuyor. Türbinin çap boyutu, güç derecesine bağlı olarak 260-292 metre arasında değişirken, türbinler tarafından süpürülen alan dokuz futbol sahasına ulaşıyor. Türbinin yıllık üretim kapasitesi ise 80 milyon kWh ve 80.000 MWh seviyesinde. Yada daha basit bir ifadeyle bu, türbinin tek başına 96.000 haneye enerji sağlayacağı anlamına geliyor. Ayrıca türbin CO2 emisyonlarının 66.000 ton azaltılmasına da yardımcı olacak.