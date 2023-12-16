Böylesi daha önce görülmedi! Bakın hangi ülke yaptı

Çinli açık deniz rüzgar türbini üreticisi MingYang Smart Energy, şiddetli tayfunlarda bile çalışabilen yeni rüzgar türbini prototipini tanıttı. 18-20MW gücündeki bu türbin aynı zamanda dünyanın bugüne kadarki en büyük türbinlerinden biri konumunda. MySE 18.X-20MW olarak adlandırılan türbin boyutuyla akıllara durgunluk veriyor. Geçtiğimiz günlerde COP28 kapsamında dünya, fosil yakıtlardan uzaklaşma konusunda mutabık kaldı. Haliyle güneş ve rüzgar gibi yenilenebilir enerji kaynaklarının önemi giderek daha da artıyor diyebiliriz. Güneş enerjisindeki sınırlamaların aksine rüzgar türbinleri güç çıkışları değişken olsa da günün her saati çalışarak sürekli enerji üretimi gerçekleştirebiliyor. Daha fazla enerji çıktısı için ise -en azından şimdilik- üreticiler, türbinlerin boyutunu artırmaya devam ediyor.