Böyle soygun görülmedi! Tarlada 5, pazarda 80 lira
Bursa pazarlarında tanesi 80 liraya kadar çıkan lahananın üreticide 5 liraya dahi alıcı bulamaması, tarım sektöründeki fiyat uçurumunu bir kez daha gözler önüne serdi. Niğde’de üretim yapan çiftçiler, tüccarların verdiği komik rakamların hasat maliyetini bile karşılamaması nedeniyle binlerce dönüm ürünü tarlada çürümeye terk etti. Üretici borç batağında boğulurken, tüketicinin 16 kat fazla bedel ödediği bu aracı sistemi, tarımsal ekonomideki büyük krizi kanıtlıyor.