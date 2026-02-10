Böyle soygun görülmedi! Tarlada 5, pazarda 80 lira

Tarım sektöründe üretici ile tüketici fiyatları arasındaki makasın giderek açıldığına dikkat çekiliyor. Uzmanlar, ürünün tarladan sofraya ulaşana kadar yaşanan maliyet artışlarının ve aracı zincirinin fiyatlara doğrudan yansıdığını belirtiyor. Bu durum, hem üreticinin gelir kaybı yaşamasına hem de tüketicinin ürüne yüksek fiyatla ulaşmasına neden oluyor.