Gündem
Böyle soygun görülmedi! Tarlada 5, pazarda 80 lira
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Böyle soygun görülmedi! Tarlada 5, pazarda 80 lira

Bursa pazarlarında tanesi 80 liraya kadar çıkan lahananın üreticide 5 liraya dahi alıcı bulamaması, tarım sektöründeki fiyat uçurumunu bir kez daha gözler önüne serdi. Niğde’de üretim yapan çiftçiler, tüccarların verdiği komik rakamların hasat maliyetini bile karşılamaması nedeniyle binlerce dönüm ürünü tarlada çürümeye terk etti. Üretici borç batağında boğulurken, tüketicinin 16 kat fazla bedel ödediği bu aracı sistemi, tarımsal ekonomideki büyük krizi kanıtlıyor.

Foto - Böyle soygun görülmedi! Tarlada 5, pazarda 80 lira

Bursa’nın Nilüfer ilçesindeki pazarlarda yüksek fiyatla satılan lahanadaki artışın, sera üretiminden kaynaklı olmadığı belirtildi. Buna rağmen üretici ile tezgah fiyatı arasındaki fark dikkat çekti. Ürünün tarladan 5 liraya alınması durumunda sofraya ulaşana kadar yaklaşık 16 kat fiyat artışı yaşanıyor.

Foto - Böyle soygun görülmedi! Tarlada 5, pazarda 80 lira

Niğde’nin Bor ilçesine bağlı Sinandı bölgesinde 25 dönüm alanda lahana üretimi yapan Hasan Aydın, tüccarlarla fiyat konusunda anlaşma sağlayamadıklarını ifade etti. Aydın, 5 liralık alım teklifinin hasat, işçilik ve nakliye maliyetlerini karşılamadığını belirterek, bu nedenle ürünü toplamaktan vazgeçtiğini dile getirdi.

Foto - Böyle soygun görülmedi! Tarlada 5, pazarda 80 lira

Üretim sürecinde banka kredisi kullandığını aktaran Aydın, ürünün tarlada kalması nedeniyle borçlarını nasıl ödeyeceğini bilmediğini söyledi. Binlerce dönüm alanda yetiştirilen lahananın satılamadığı için ziyan olduğunu belirten Aydın, ürününden herhangi bir gelir elde edemediğini ifade etti.

Foto - Böyle soygun görülmedi! Tarlada 5, pazarda 80 lira

Tarım sektöründe üretici ile tüketici fiyatları arasındaki makasın giderek açıldığına dikkat çekiliyor. Uzmanlar, ürünün tarladan sofraya ulaşana kadar yaşanan maliyet artışlarının ve aracı zincirinin fiyatlara doğrudan yansıdığını belirtiyor. Bu durum, hem üreticinin gelir kaybı yaşamasına hem de tüketicinin ürüne yüksek fiyatla ulaşmasına neden oluyor.

