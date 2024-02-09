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Dünya
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Böyle skandal görülmedi! Dünya bu olayı konuşuyor… Doktor doğum sırasında bebeğin kafasını kopardı

2024-02-09 15:04:42
Böyle skandal görülmedi! Dünya bu olayı konuşuyor… Doktor doğum sırasında bebeğin kafasını kopardı

ABD'de akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Georgia eyaletinde gerçekleştirilen bir doğum sırasında bebeğin kafası koparıldı. Jessica Ross ve eşi Treveon Isaiah Taylor Sr, doğum sırasında yaşanan bu acı olayı dört gün sonra öğrendi. Ardından hastane ve doktora karşı dava açan çiftin iddialarına göre, doktorun bebeklerinin başını çok sert çekmesi neden oldu. Bebeğin ölümünün resmen cinayet olduğuna karar verilen davada kan donduran detaylar ortaya çıktı.

#1
Foto - Böyle skandal görülmedi! Dünya bu olayı konuşuyor… Doktor doğum sırasında bebeğin kafasını kopardı

Georgia eyaletindeki bir hastaneye başvuran 21 yaşındaki Jessica Ross, J 9 Temmuz'da doğuma başladı. Bebek doğum sırasında hayatını kaybetti ve ailesine durum ölümünden dört gün sonra söylendi.

#2
Foto - Böyle skandal görülmedi! Dünya bu olayı konuşuyor… Doktor doğum sırasında bebeğin kafasını kopardı

Aile bebeğin ölümünden doğumu gerçekleştiren doktor ve ekibini suçlarken olaya ilişkin dava açtı.

#3
Foto - Böyle skandal görülmedi! Dünya bu olayı konuşuyor… Doktor doğum sırasında bebeğin kafasını kopardı

Doktor aşırı güç kullandı Doktorun orantısız güç kullanması sonucunda bebeğin başının koptu. Jessica Ross ve Treveon Isaiah Taylor çiftinin hayatı alt üst oldu ve yaşadıkları facianın ardından adalet arayışına girdiler.

#4
Foto - Böyle skandal görülmedi! Dünya bu olayı konuşuyor… Doktor doğum sırasında bebeğin kafasını kopardı

Cinayet olarak değerlendirilecek Adli tıp incelemesinde, bebeğin ölümü tıbbi bir hata olarak değil, cinayet olarak nitelendirildi.

#5
Foto - Böyle skandal görülmedi! Dünya bu olayı konuşuyor… Doktor doğum sırasında bebeğin kafasını kopardı

Adli Tıp raporu açıklandı Doğumda ölen bebeğin ailesinin avukatı Roderick Edmond, hastanenin de olayı örtbas etmeye çalıştığını açıkladı.

#6
Foto - Böyle skandal görülmedi! Dünya bu olayı konuşuyor… Doktor doğum sırasında bebeğin kafasını kopardı

Olayın gerçekleştiği hastane ise yaptığı açıklamada, olaydan büyük üzüntü duyduklarını ve her konuda ailenin yanında olacaklarını bildirdi.

#7
Foto - Böyle skandal görülmedi! Dünya bu olayı konuşuyor… Doktor doğum sırasında bebeğin kafasını kopardı

Hastanenin sahibi olan Prime Healthcare Services ise, "En içten düşünce ve dualarımızın aileyle ve bu trajik olaydan etkilenen herkesle birlikte olduğunu" belirtti.

#8
Foto - Böyle skandal görülmedi! Dünya bu olayı konuşuyor… Doktor doğum sırasında bebeğin kafasını kopardı

Hastanenin doktoru değilmiş! Açıklamada ayrıca Dr. St Julian’ın hastane personeli olmadığı vurgulandı ve “bu talihsiz durum karşısında uygun adımların atıldığı” söylendi.

#9
Foto - Böyle skandal görülmedi! Dünya bu olayı konuşuyor… Doktor doğum sırasında bebeğin kafasını kopardı

Davada ağır ihmal, sahtecilik ve kasıtlı duygusal strese neden olma suçlamaları yöneltildi. Miktarı açıklanmayan tazminat talep edilirken, bebeğin 10 bin dolarlık cenaze masraflarının da ödenmesi istendi. Kaynak: Oğuzcan Atış/ Milliyet

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