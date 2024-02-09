Böyle skandal görülmedi! Dünya bu olayı konuşuyor… Doktor doğum sırasında bebeğin kafasını kopardı

ABD'de akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Georgia eyaletinde gerçekleştirilen bir doğum sırasında bebeğin kafası koparıldı. Jessica Ross ve eşi Treveon Isaiah Taylor Sr, doğum sırasında yaşanan bu acı olayı dört gün sonra öğrendi. Ardından hastane ve doktora karşı dava açan çiftin iddialarına göre, doktorun bebeklerinin başını çok sert çekmesi neden oldu. Bebeğin ölümünün resmen cinayet olduğuna karar verilen davada kan donduran detaylar ortaya çıktı.