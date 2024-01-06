Böyle rezalet görülmedi! Ankara’da büyük skandal! Su yerine 'çamaşır suyu' servis edildi

Durumu fark etmeyen aile, iki yaşındaki çocukları Leyla Y.'ye su diye çamaşır suyu içirdi. Boğazı yanan ve nefes alamayan küçük çocuk hastaneye kaldırıldı. HaberTürk'te yer alan habere göre, temizlik görevlisinin, pet şişede bulunan çamaşır suyunu mutfak tezgahına koyduğu garsonun da su zannederek çamaşır suyunu servis ettiği iddia edildi. Yaşadığı korkunç anları anlatan anne Zeynep Y., "Pet şişeye çamaşır suyunu boşaltıyorlar daha sonra tezgahın üstüne koyuyorlar. Daha sonra orada olduğunu unutuyorlar. O su şişesinden garson açıp bizim bardağımıza döküp üzerine de bir dilim limon koyup bize servis ediyor. Yani benim onun çamaşır suyu olduğunu tahmin etmem imkansız." diye konuştu.