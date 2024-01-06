2024-01-06 14:13:36 Böyle rezalet görülmedi! Ankara’da büyük skandal! Su yerine 'çamaşır suyu' servis edildi
Ankara'daki bir termal otele tatil için giden aile dehşeti yaşadı. Otelin restoranından Türk kahvesi sipariş veren aileye kahvenin yanında su yerine çamaşır suyu servis edildi. Aile su zannettikleri sıvıyı iki yaşındaki çocuklarına içirdikten sonra nefes alamayan küçük çocuk hastaneye kaldırıldı. Otel ve garson hakkında 'taksirle yaralama' suçundan soruşturma açılırken anne Zeynep K. yaşadığı korkunç anları anlattı. Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde bir termal otele İstanbul'dan tatil için gelen aile akılalmaz bir ihmalle karşı karşıya kaldı. Otelin restoranından Türk kahvesi sipariş veren aileye, kahvenin yanında su yerine çamaşır suyu servis edildi.