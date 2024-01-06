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Böyle rezalet görülmedi! Ankara’da büyük skandal! Su yerine 'çamaşır suyu' servis edildi

2024-01-06 14:13:36
Böyle rezalet görülmedi! Ankara’da büyük skandal! Su yerine 'çamaşır suyu' servis edildi

Ankara'daki bir termal otele tatil için giden aile dehşeti yaşadı. Otelin restoranından Türk kahvesi sipariş veren aileye kahvenin yanında su yerine çamaşır suyu servis edildi. Aile su zannettikleri sıvıyı iki yaşındaki çocuklarına içirdikten sonra nefes alamayan küçük çocuk hastaneye kaldırıldı. Otel ve garson hakkında 'taksirle yaralama' suçundan soruşturma açılırken anne Zeynep K. yaşadığı korkunç anları anlattı. Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde bir termal otele İstanbul'dan tatil için gelen aile akılalmaz bir ihmalle karşı karşıya kaldı. Otelin restoranından Türk kahvesi sipariş veren aileye, kahvenin yanında su yerine çamaşır suyu servis edildi.

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Foto - Böyle rezalet görülmedi! Ankara’da büyük skandal! Su yerine 'çamaşır suyu' servis edildi

Durumu fark etmeyen aile, iki yaşındaki çocukları Leyla Y.'ye su diye çamaşır suyu içirdi. Boğazı yanan ve nefes alamayan küçük çocuk hastaneye kaldırıldı. HaberTürk'te yer alan habere göre, temizlik görevlisinin, pet şişede bulunan çamaşır suyunu mutfak tezgahına koyduğu garsonun da su zannederek çamaşır suyunu servis ettiği iddia edildi. Yaşadığı korkunç anları anlatan anne Zeynep Y., "Pet şişeye çamaşır suyunu boşaltıyorlar daha sonra tezgahın üstüne koyuyorlar. Daha sonra orada olduğunu unutuyorlar. O su şişesinden garson açıp bizim bardağımıza döküp üzerine de bir dilim limon koyup bize servis ediyor. Yani benim onun çamaşır suyu olduğunu tahmin etmem imkansız." diye konuştu.

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Foto - Böyle rezalet görülmedi! Ankara’da büyük skandal! Su yerine 'çamaşır suyu' servis edildi

Zeynep Y., "Leyla birden nefes alamadı, öksürmeye başladı. Su sandığımız şeyin aslında çamaşır suyu olduğunu anladık. Leyla ağzını tutamıyordu. Ağzında ödem oluştu dudakları ağzı şişti. Çok korktuk, hemen hastaneye koştuk." ifadelerini kullandı. İki yaşındaki leylanın sağlık durumu hakkında konuşan Zeynep Y., "Çok şükür ciddi bir sorun yok, ama daha kötüsü de olabilirdi" diye konuştu. Zeynep Y., içilen çamaşır suyunun sanayi tipi olduğunu belirtti. Aile olaya ilişin otel ve garson hakkında suç duyurusunda bulundu. Kızılcahamam Başsavcılığı tarafından 'taksirle yaralama' suçundan soruşturma açıldı.

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