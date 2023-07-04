Böyle hırsızlık görülmedi | Bakın arılar nasıl çalındı!

Bursa’nın merkez Osmangazi İlçesi Demirtaş Mahallesi’nde yaşayanların arıcılık yapmak için ormanlık alana yerleştirdikleri kovanlardan bazıları çalındı. Kovanlarının bakımı için bölgeye gelen İlyas Özdemir, durumu fark edip polis ekiplerine giderek şikayetçi oldu. 10 yıl önce ek iş olarak arıcılığa başlayan Özdemir, 6 kovanın çalındığını görünce duygulu anlar yaşadı. Gözü gibi baktığı arılarının kovanlarıyla götürüldüğü gören mağdur adam, “Çocuğum hasta, ona bile bazen vakit ayıramıyorum, bir de arıların iyilerini seçmişler. Emeklerimizi çaldılar” dedi.