Böyle hırsızlık görülmedi | Bakın arılar nasıl çalındı!

Arılarının bulunmasını isteyen Özdemir, “Bu işi 10 yılı aşkın süredir yapıyorum. Dün bir arkadaşımın iki kovanını arılarla birlikte çaldılar, bugün benim. Biz bu işi profesyonel yapmak istiyoruz. İşten çıkıp ek gelir için bu işle uğraşıyorum. Fakat hırsızlar buna müsaade etmiyor. Bizim bütün belgelerimiz tam. Arılarımızın bulunması için yetkililerden sesimizin duyulmasını istiyoruz” diye konuştu. İlyas Özdemir'in maddi kaybının 15 bin lirayı bulduğu öğrenildi.