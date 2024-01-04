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Medya
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Böyle bir namussuzluk çadır devletinde bile olmaz! Şu rezilliğe bakın şu rezilliğe! Bu söylenenlerin tamamı zırva

2024-01-04 16:24:32
Böyle bir namussuzluk çadır devletinde bile olmaz! Şu rezilliğe bakın şu rezilliğe! Bu söylenenlerin tamamı zırva

Emin Pazarcı, yolda yürüyen ve elinde Kelime-i Tevhit Bayrağı taşıyan vatandaşa yumrukla saldıran psikopatı savunan zevata ateş püskürdü. “Koca koca adamlar bu rezilliği ve saldırganlığı haklı gösterebilmek için paralıyorlar kendilerini” diyen Pazarcı, “Çadır devletinde bile olmaz böyle bir anlayış! Ama peşlerine takılacak taraftarlar buluyorlar işte” ifadelerini kullandı. Pazarcı, Akşam gazetesindeki yazısında özetle şunları kaydetti:

#1
Foto - Böyle bir namussuzluk çadır devletinde bile olmaz! Şu rezilliğe bakın şu rezilliğe! Bu söylenenlerin tamamı zırva

“Adı önemli değil. Sadece cahil, belki de ruh dünyasında problemli bir saldırgan. Yolda yürüyen ve elinde Kelime-i Tevhit Bayrağı taşıyan birine yumrukla saldırmış. "Yok, o hilafet bayrağıydı, cezalandırdı" diyorlar. Öyle değil, ama öyle olsa bile ne değişir? Her şart altında barbarlık, vandallık ve saldırganlık bu. Herkes, her suç işlediğini düşündüğü birini cezalandırmaya kalkarsa, kan gövdeyi götürür bu ülkede! Bir başkası da farklı bir değerlendirme yapabilir. Bunları söyleyenlerin suç işlediğini düşünebilir ki, "ihkak-ı hak" anlamına gelen bu söylemler suçtur. O da onları cezalandırmaya kalkabilir.

#2
Foto - Böyle bir namussuzluk çadır devletinde bile olmaz! Şu rezilliğe bakın şu rezilliğe! Bu söylenenlerin tamamı zırva

Olmaz tabii öyle şey. Türk Ceza Kanunu denen bir düzenleme var ülkemizde. Kararı o verir. Dağ başı mı burası? "Gençtir, hassasiyet göstermiştir" diyenler de çıkıyor ki, onların söyledikleri ise evlere şenlik. Müslüman düşmanlığını hassasiyet olarak gösteriyorlar. Bu, çok daha sıkıntılı bir söylem! Bir de "Yok öyle değil, kuralları savunuyor bu çocuk" gibi söylemlerle konuyu çarpıtmaya çalışanlar var ki, milletin aklı ve feraseti ile alay ediyorlar. Saldırganın sosyal medya paylaşımlarının büyük bölümü İngilizce. Belli ki Batıya hayranlık duyuyor, kendisini onlara daha yakın hissediyor. Hilafet denilen kurum ise, Batı'daki Papalığın karşılığı. Türkiye'de Hilafet yok, ama Batı'da var. Madem saldırganlığına ket vuramıyor, gitsin eylemini orada gerçekleştirsin.

#3
Foto - Böyle bir namussuzluk çadır devletinde bile olmaz! Şu rezilliğe bakın şu rezilliğe! Bu söylenenlerin tamamı zırva

Kısacası... Ne yaparlarsa, ne kadar çırpınırlarsa çırpınsınlar olmuyor. Söylenenlerin tamamı zırva! Ortada bir hukuksuzluk ve saldırganlık var. Yapılan eylemin savunulacak bir yanı da yok. ***

#4
Foto - Böyle bir namussuzluk çadır devletinde bile olmaz! Şu rezilliğe bakın şu rezilliğe! Bu söylenenlerin tamamı zırva

Buna rağmen, koca koca adamlar bu rezilliği ve saldırganlığı haklı gösterebilmek için paralıyorlar kendilerini... Lafa geldi mi de, "medeniyet", "hak", "hukuk", "adalet" nutukları atıyorlar. Hani nerede hukuk? Çadır devletinde bile olmaz böyle bir anlayış! Ama peşlerine takılacak taraftarlar buluyorlar işte. (…)”

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