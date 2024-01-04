2024-01-04 16:24:32 Böyle bir namussuzluk çadır devletinde bile olmaz! Şu rezilliğe bakın şu rezilliğe! Bu söylenenlerin tamamı zırva
Emin Pazarcı, yolda yürüyen ve elinde Kelime-i Tevhit Bayrağı taşıyan vatandaşa yumrukla saldıran psikopatı savunan zevata ateş püskürdü. “Koca koca adamlar bu rezilliği ve saldırganlığı haklı gösterebilmek için paralıyorlar kendilerini” diyen Pazarcı, “Çadır devletinde bile olmaz böyle bir anlayış! Ama peşlerine takılacak taraftarlar buluyorlar işte” ifadelerini kullandı. Pazarcı, Akşam gazetesindeki yazısında özetle şunları kaydetti: