Böyle bir namussuzluk çadır devletinde bile olmaz! Şu rezilliğe bakın şu rezilliğe! Bu söylenenlerin tamamı zırva

Olmaz tabii öyle şey. Türk Ceza Kanunu denen bir düzenleme var ülkemizde. Kararı o verir. Dağ başı mı burası? "Gençtir, hassasiyet göstermiştir" diyenler de çıkıyor ki, onların söyledikleri ise evlere şenlik. Müslüman düşmanlığını hassasiyet olarak gösteriyorlar. Bu, çok daha sıkıntılı bir söylem! Bir de "Yok öyle değil, kuralları savunuyor bu çocuk" gibi söylemlerle konuyu çarpıtmaya çalışanlar var ki, milletin aklı ve feraseti ile alay ediyorlar. Saldırganın sosyal medya paylaşımlarının büyük bölümü İngilizce. Belli ki Batıya hayranlık duyuyor, kendisini onlara daha yakın hissediyor. Hilafet denilen kurum ise, Batı'daki Papalığın karşılığı. Türkiye'de Hilafet yok, ama Batı'da var. Madem saldırganlığına ket vuramıyor, gitsin eylemini orada gerçekleştirsin.