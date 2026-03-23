  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Ekonomi
8
Yeniakit Publisher
Borsa yeni haftaya düşüşle başladı
AA Giriş Tarihi:

Borsa yeni haftaya düşüşle başladı

Orta Doğu’daki savaş, borsası da etkilemeye devam ediyor. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 1,49 düşüşle 12.853,05 puandan başladı.

#1
Perşembe günü satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,51 değer kaybederek 13.047,72 puandan tamamladı.

#2
Bugün açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 194,67 puan ve yüzde 1,49 azalışla 12.853,05 puana indi. Bankacılık endeksi yüzde 3,07, holding endeksi yüzde 1,29 geriledi.

#3
Sektör endeksleri arasında tek kazandıran yüzde 0,08 ile finansal kiralama faktoring, en fazla gerileyen yüzde 5,26 ile madencilik oldu.

#4
Küresel piyasalar, ABD-İran hattında sertleşen söylemler, artan saldırılar ve yükselen jeopolitik tansiyonun etkisiyle haftaya satış dalgasıyla başladı.

#5
Orta Doğu'da tırmanan gerilim küresel ekonomiye yönelik riskleri artırırken, birçok varlıkta satış eğilimi derinleşiyor.

#6
ABD Başkanı Donald Trump'ın, İran'ın Hürmüz Boğazı'nı tamamen açması için 48 saat süre tanıması, İran tarafından İsrail ve Körfez ülkelerindeki halka yönelik gelen "48 saat içinde telefonlarınızı şarj edin" mesajı, jeopolitik risklerin giderek artabileceğine yönelik korkuları körükledi.

#7
Analistler, bugün yurt içinde tüketici güven endeksi, haftalık para ve banka istatistiklerinin, yurt dışında ise ABD'de Chicago Fed ulusal aktivite endeksinin ve Avro Bölgesi'nde tüketici güven endeksi verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 12.800 ve 12.700 puanın destek, 13.000 ve 13.100 seviyelerinin ise direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23