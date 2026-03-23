İran'dan Hürmüz Boğazı kararı: Sadece o ülkeler geçebilir
İran Dışişleri Bakanlığı, bölgedeki gerilimin tırmandığı bir dönemde Hürmüz Boğazı'ndaki gemi trafiğine ilişkin kritik bir açıklama yaptı. Yapılan duyuruda, İran'a yönelik askeri saldırılarda yer almayan ülkelere ait gemilerin, Tahran ile koordinasyon kurmak şartıyla boğazdan geçiş yapabileceği belirtildi. Alınan bu karara göre Türk gemilerinin Hürmüz Boğazı'ndan geçmesine bir engel yok.
Dışişleri Bakanlığı tarafından paylaşılan bilgilere göre, ABD ve İsrail ile bağlantısı bulunan gemilerin Hürmüz Boğazı'nı kullanmasına izin verilmeyeceği ifade edildi. Açıklamada, bölgedeki güvenlik risklerinin temel kaynağı olarak ABD ve İsrail yönetimi işaret edilirken, seyrüsefer güvenliğinin tesisi için askeri hareketliliğin durdurulması gerektiği vurgulandı.
Güvenlik için koordinasyon şartı
Savaşa dahil olmayan ülkelerin ticari faaliyetlerini sürdürebilmesi için "yetkili makamlarla eş güdüm" vurgusu yapan İran, bölgede kalıcı huzurun sağlanması adına saldırıların sonlandırılması çağrısını yineledi. Hürmüz Boğazı, küresel enerji sevkiyatı açısından dünyanın en stratejik noktalarından biri olarak kabul ediliyor.