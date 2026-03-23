İran'dan Hürmüz Boğazı kararı: Sadece o ülkeler geçebilir

Dışişleri Bakanlığı tarafından paylaşılan bilgilere göre, ABD ve İsrail ile bağlantısı bulunan gemilerin Hürmüz Boğazı'nı kullanmasına izin verilmeyeceği ifade edildi. Açıklamada, bölgedeki güvenlik risklerinin temel kaynağı olarak ABD ve İsrail yönetimi işaret edilirken, seyrüsefer güvenliğinin tesisi için askeri hareketliliğin durdurulması gerektiği vurgulandı.

Güvenlik için koordinasyon şartı

Savaşa dahil olmayan ülkelerin ticari faaliyetlerini sürdürebilmesi için "yetkili makamlarla eş güdüm" vurgusu yapan İran, bölgede kalıcı huzurun sağlanması adına saldırıların sonlandırılması çağrısını yineledi. Hürmüz Boğazı, küresel enerji sevkiyatı açısından dünyanın en stratejik noktalarından biri olarak kabul ediliyor.