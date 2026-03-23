Ramazan Bayramı'nda Kapadokya ziyaretçi akınına uğradı! Türkiye'nin muhteşem turizm lokasyonları...
Selma Savcı Giriş Tarihi:

Ramazan Bayramı'nda Kapadokya ziyaretçi akınına uğradı! Türkiye'nin muhteşem turizm lokasyonları...

Ramazan Bayramının hafta sonuna denk gelmesine ve hafta boyunca yurt genelinde olumsuz hava koşulları hâkim olmasına rağmen Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kapadokya'nın binlerce yerli ve yabancı turisti ağırladığını paylaştı.

Foto - Ramazan Bayramı'nda Kapadokya ziyaretçi akınına uğradı! Türkiye'nin muhteşem turizm lokasyonları...

Ramazan Bayramının hafta sonuna denk gelmesine ve hafta boyunca yurt genelinde olumsuz hava koşulları hâkim olmasına rağmen Kapadokya binlerce yerli ve yabancı turisti ağırladı. Peribacaları, kiliseleri, eşsiz vadileri ve tarihi dokusuyla büyüleyen Kapadokya, bayram süresince Türkiye'nin en çok rağbet gören destinasyonları arasındaki ayrıcalıklı yerini korudu. Bölgedeki konaklama tesislerinde doluluk oranları kısa süre içerisinde yüzde 80 bandının üzerine çıktı. Tesisler tam kapasiteye yakın hizmet verdi.

Foto - Ramazan Bayramı'nda Kapadokya ziyaretçi akınına uğradı! Türkiye'nin muhteşem turizm lokasyonları...

Bölgenin simgesi olarak bilinen balon uçuşlarının hava engeline takılmasına rağmen, bu durum turistlerin bölgeye olan ilgisini gölgelemedi. Bu tablo Kapadokya’nın turizm potansiyelinin, tek bir etkinliğe bağlı kalmaksızın binlerce yıllık tarihi ve doğal zenginliğiyle ne denli sarsılmaz bir zemine oturduğunu tescilledi. Açık Hava Müzeleri ve Kiliselere Yoğun İlgi Ziyaretçiler; Göreme Açık Hava Müzesi, Zelve Ören Yeri ve Kaymaklı Yeraltı Şehri gibi arkeolojik alanlara yoğun ilgi gösterdi. Bölgedeki kaya oyma kiliseler, doğal ve arkeolojik alanlar ve vadiler tarih meraklılarının ve fotoğraf tutkunlarının ilgi odağı oldu.

Foto - Ramazan Bayramı'nda Kapadokya ziyaretçi akınına uğradı! Türkiye'nin muhteşem turizm lokasyonları...

Çin At Yılı ve 2026 Michelin Seçkisinin Katkısı Büyük Kapadokya’da geçtiğimiz şubat ayında düzenlenen "2026 Çin At Yılı" etkinliklerinin Uzak Doğu pazarında yarattığı büyük yankı, bölgeye yönelik turist akışını doğrudan tetikledi. Bunun yanı sıra, Kapadokya’nın 2026 Michelin Rehberi seçkisine dahil edilmesi, bölgeyi sadece bir doğa ve tarih rotası olmaktan çıkarıp, dünyanın sayılı gastronomi destinasyonlarından biri haline getirdi.

Foto - Ramazan Bayramı'nda Kapadokya ziyaretçi akınına uğradı! Türkiye'nin muhteşem turizm lokasyonları...

Bayram süresince Michelin yıldızlı ve tavsiyeli restoranların tam kapasite çalışması, ziyaretçilerin bölgeye geliş motivasyonları arasında gastronomi deneyiminin ne denli belirleyici olduğunu bir kez daha kanıtladı.

Foto - Ramazan Bayramı'nda Kapadokya ziyaretçi akınına uğradı! Türkiye'nin muhteşem turizm lokasyonları...

Bayram döneminde bölgede yaşanan yoğunluğa ilişkin açıklamalarda bulunan Kapadokya Alan Başkanı Cem Aslanbay: “Ülkemizin gözbebeği Kapadokya’mız, dünyanın en özgün coğrafi alanlarından biri. Eşsiz bir kültür mirasının üzerinde yaşıyoruz. Bu mirası geleceğe taşırken turizmi geliştirme çalışmalarımızı, taviz vermediğimiz koruma politikalarımızla eş güdümlü bir şekilde yürütüyoruz. Bu bayram tatilinde, hava muhalefetine rağmen ulaştığımız yüksek doluluk oranları, bölge turizminin ne kadar sağlam bir zemine oturduğunu gösteriyor. Ziyaretçilerimizin, doğal ve arkeolojik alanlarımıza, yeraltı şehirlerimize ve özellikle 2026 Michelin seçkisiyle tescillenen gastronomi duraklarımıza gösterdiği yoğun ilgi, Kapadokya’nın çok boyutlu bir deneyim merkezi olduğunu bir kez daha gösterdi.

Foto - Ramazan Bayramı'nda Kapadokya ziyaretçi akınına uğradı! Türkiye'nin muhteşem turizm lokasyonları...

Bu vesileyle Kapadokya’mıza olan özel ilgisi ve vizyoner yaklaşımıyla sürdürülebilir turizm başarımızın mimarı olan Bakanımız Sayın Mehmet Nuri Ersoy’a ve bölgemizin hikayesini tüm dünyaya profesyonellikle aktaran TGA ekibine bir kez daha teşekkür ediyorum.” ifadelerine yer verdi.

