Orman havasının 5 faydası! Uzmanlar peş peşe paylaştı: Sağlık için büyük destek
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Orman havasının 5 faydası! Uzmanlar peş peşe paylaştı: Sağlık için büyük destek

Mart ayında kutlanan Orman Haftası kapsamında doğanın insan sağlığı üzerindeki etkileri yeniden gündeme geldi. Uzmanlara göre sağlık üzerinde büyük destek sağlıyor.

Her yıl mart ayında kutlanan Orman Haftası, doğanın insan yaşamındaki önemini bir kez daha hatırlatıyor. Şehir hayatının yoğun temposu ve artan stres seviyeleriyle birlikte, ormanların yalnızca çevresel değil, aynı zamanda sağlık açısından da kritik bir rol oynadığı vurgulanıyor. Uzmanlar, özellikle ormanlık alanlarda geçirilen zamanın hem beden hem zihin üzerinde iyileştirici etkiler oluşturduğuna dikkat çekiyor. Orman havasının 5 faydası sizi doğaya sürükleyebilir.

1. Stres ve Anksiyete karşı çaresiz değilsiniz Orman ortamında bulunmak, stres hormonu olan kortizol seviyesini düşürmeye yardımcı olur. Ağaçların yaydığı doğal bileşikler (fitonsitler), sinir sistemini yatıştırır ve zihinsel rahatlama sağlar.

2. Kalp Sağlığı Temiz hava ve düşük kirlilik oranı sayesinde ormanda geçirilen zaman, tansiyonu dengeleyebilir ve kalp-damar sağlığını destekler. Hafif yürüyüşler de dolaşımı iyileştirir. 3. Zihinsel Odak ve Konsantrasyon için çaresiz kalmayın Doğal ortamlar, zihinsel yorgunluğu azaltır ve dikkat süresini artırır. Özellikle yoğun şehir hayatından sonra ormanda vakit geçirmek, odaklanmayı yeniden güçlendirir.

4. Uyku Kalitesi Doğal ışık döngüsü ve temiz hava, melatonin üretimini destekleyerek daha kaliteli uykuya katkı sağlar. Gün içinde doğada vakit geçirmek gece uykusunu iyileştirir. 5. Bağışıklık Sistemi Araştırmalar, orman havasına maruz kalmanın bağışıklık hücrelerini (özellikle NK hücreleri) destekleyebileceğini gösteriyor. Bu da vücudun hastalıklara karşı direncini artırabilir.

İran "F-15 düşürdük" dedi, CENTCOM dünyayı ayağa kaldıran o iddiayı yalanladı!
Gündem

İran "F-15 düşürdük" dedi, CENTCOM dünyayı ayağa kaldıran o iddiayı yalanladı!

Basra Körfezi üzerinde tansiyon yerini sıcak çatışma iddialarına bıraktı! İran devlet televizyonu, ülkenin güneyinde hava savunma sistemleri..
48 Saatlik Kritik Geri Sayım: İran’dan "Şarj Edin" Uyarısı
Gündem

48 Saatlik Kritik Geri Sayım: İran’dan "Şarj Edin" Uyarısı

ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’ın enerji altyapısına yönelik açık tehditlerinin ardından Tahran’dan misilleme uyarısı geldi. İran Cumhurba..
Katar'da helikopter kazası! 3 şehidimiz var! Vefat eden askerlerimizin isimleri belli oldu
Gündem

Katar'da helikopter kazası! 3 şehidimiz var! Vefat eden askerlerimizin isimleri belli oldu

Katar-Türk Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığı bünyesinde görev yapan Katar Silahlı Kuvvetleri'ne ait bir helikopter, 21 Mart akşamı teknik..
Paşinyan metroda Ermeni kadının üzerine yürüdü: Kes! Karabağ kaçağı seni!
Dünya

Paşinyan metroda Ermeni kadının üzerine yürüdü: Kes! Karabağ kaçağı seni!

Komşusu İran yanarken gülerek mısır ve hamur yiyen, barda bateri çalarak eğlenerek hem ülkesinde hem de dünyada tepki çeken Ermenistan Başba..
Tokyo’da Onur Savaşı: Japon Başbakan’ın Beyaz Saray’daki aşağılayıcı tavrı Japonları ayağa kaldırdı
Gündem

Tokyo’da Onur Savaşı: Japon Başbakan’ın Beyaz Saray’daki aşağılayıcı tavrı Japonları ayağa kaldırdı

ABD ziyareti sırasında Donald Trump karşısında sergilediği "ezik" ve "aşağılayıcı" tavırlarla Japon halkını infiale sürükleyen Başbakan, Tok..
MİT Başkanı Kalın'dan İstanbul'da kritik Hamas zirvesi! "Oldu bittiye izin verilmeyecek!"
Gündem

MİT Başkanı Kalın'dan İstanbul'da kritik Hamas zirvesi! "Oldu bittiye izin verilmeyecek!"

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, İstanbul'da Hamas Siyasi Büro üyeleriyle bir araya gelerek bölgedeki ateş çemberini ..
