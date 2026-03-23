İran tarafında olay Türiye kararı! Sayıları 200 bini geçti
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

İran tarafında olay Türiye kararı! Sayıları 200 bini geçti

İran'daki savaşta üçüncü hafta geride bırakıldı. Kültür ve Turizm Bakanlığı, geçtiğimiz ayın turizm verilerini kamuoyu ile paylaştı. Verilerde 'İran' detayı dikkat çekti.

1
#1
Foto - İran tarafında olay Türiye kararı! Sayıları 200 bini geçti

2026 yılının Şubat ayında Türkiye’ye gelen ziyaretçi sayısı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 2,08 düşerek 2 milyon 126 bin olarak kaydedildi.

#2
Foto - İran tarafında olay Türiye kararı! Sayıları 200 bini geçti

Bakanlık verileri, Ocak-Şubat döneminde ise toplam ziyaretçi sayısının yüzde 0,70 artışla 4 milyon 373 bin olduğunu gösteriyor. Bu düşüş, özellikle Şubat ayındaki ekonomik ve küresel koşulların turizmi etkilediğine işaret ediyor.

#3
Foto - İran tarafında olay Türiye kararı! Sayıları 200 bini geçti

Şubat ayında en çok ziyaretçi gönderen ülke 205 bin kişiyle İran oldu. Onu 178 binle Almanya, 171 binle Rusya, 158 binle Bulgaristan ve 93 binle Gürcistan izledi. Geçen yılın aynı dönemine kıyasla İran’dan gelen ziyaretçi sayısı yüzde 8,09 azalırken, Almanya yüzde 1,49, Bulgaristan yüzde 5,39 ve Rusya yüzde 2,52 artış gösterdi. Gürcistan’dan gelen ziyaretçi sayısı ise yüzde 25,03’lük önemli bir yükseliş kaydetti.

#4
Foto - İran tarafında olay Türiye kararı! Sayıları 200 bini geçti

Ocak-Şubat döneminde de en çok ziyaretçi 430 binle İran’dan gelirken, onu 392 binle Rusya Federasyonu, 337 binle Almanya, 330 binle Bulgaristan ve 182 binle Gürcistan takip etti.

#5
Foto - İran tarafında olay Türiye kararı! Sayıları 200 bini geçti

Bu iki aylık dönemde İran pazarında yüzde 7,22 düşüş gözlemlenirken, Almanya’da yüzde 2,28, Bulgaristan’da yüzde 4,43, Gürcistan’da yüzde 8,56 ve Rusya’da yüzde 5,56 artış kaydedildi.

#6
Foto - İran tarafında olay Türiye kararı! Sayıları 200 bini geçti

Uzmanlar, bu verilerin Türkiye’nin farklı pazarlardaki performansını ve turizm stratejilerini şekillendirmede önemli rol oynadığını belirtiyor.

