MİT Başkanı Kalın'dan İstanbul'da kritik Hamas zirvesi! "Oldu bittiye izin verilmeyecek!"

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, İstanbul'da, Hamas Siyasi Büro üyeleri ile görüşme gerçekleştirdi.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, görüşmede, İsrail'in Filistin'e yönelik devam eden saldırıları ve ihlalleri değerlendirildi.

Başta Kudüs olmak üzere, İsrail’in tüm bölgeyi ateşe vermeyi hedefleyen işgal ve istikrarsızlaştırma politikalarına karşı birlik vurgusu yapılan görüşmede hiçbir 'oldu bitti'ye izin verilmeyeceği aktarıldı.

Görüşmede, Gazze Ateşkes Anlaşması'nın ikinci aşamasına ilişkin detaylı değerlendirmeler de yapılmıştır. Öncelikli olarak saldırıların durdurulması ve insani yardımların girişi üzerinde durulmuş, bununla birlikte İsrail'in birinci aşamaya dair yerine getirmediği yükümlülüklerin bir an önce yerine getirilmesi gerektiği yönündeki beklentiler vurgulanmıştır.

HAMAS heyeti ile yapılan görüşmede, Batı Şeria'da son dönemde daha da artan yerleşimci terörü ve yerleşim faaliyetleri ile İsrail güvenlik güçlerinin Filistinlilere yönelik baskısına karşı alınabilecek önlemler de değerlendirmiştir.

Ayrıca HAMAS heyeti, Türkiye’nin Gazze’de barışın sağlanması için bugüne kadar gösterdiği çabalar için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip ERDOĞAN’a da teşekkürlerini iletmiştir.

Türkiye Gazze’de kalıcı barışın sağlanması için çabalarını yoğunlaştırmaya devam edecektir.

