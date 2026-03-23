Türkiye'ye konuşlandırılmışlardı! Şok gelişme, Patriot'lar atlatıldı
İngiliz gazetesi Financial Times, ABD ve İsrail ile savaş halinde olan İran'ın Patriot'ları atlatan füzeyle kritik noktayı vurduğunu açıkladı.
Batı Asya'daki savaş tüm şiddetiyle sürerken İran sahaya getirdiği yeniliklerle savunma yetkililerini şaşırtıyor. Financial Times'a (FT) konuşan kaynaklara göre İran, Katar'ın doğal gaz tesislerine yönelik saldırılarında Patriot hava savunma sistemlerini etkisiz hale getirebilen sofistike füzeler kullandı.
Söz konusu saldırı 18-19 Mart tarihlerinde Ras Laffan gaz sahasındaki işletmelere yönelik olarak düzenlendi. İran'ın füze operasyonu ABD ile İsrail'in Güney Pars gaz sahasına yönelik saldırılarına bir yanıt niteliğindeydi. FT'ye göre saldırı, Katar'ın ana sıvılaştırılmış doğal gaz tesislerine büyük hasar verdi ve onarımı beş yıla kadar sürecek.
FT, şu ifadeleri kullandı: "Saldırılar, manevra kabiliyetine sahip ve ABD yapımı Patriot hava savunma sistemlerini etkisiz hale getirebilen gelişmiş füzeleri içeriyordu." İngiliz gazetesi İran'ın sadece Katar'a değil, son günlerde özellikle İsrail'e düzenlediği yıkıcı saldırılarla bölge ülkelerine karşı füze ve İHA operasyonları düzenleme kapasitesini koruduğunu gösterdiğini yazdı.
18-19 Mart saldırıları Katar’ın sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) ihracat kapasitesinin yüzde 17’sini devre dışı bıraktı. Yıllık yaklaşık 20 milyar dolarlık gelir kaybı hesaplanırken Avrupa ve Asya’ya tedarik riske girdi.
Katar Enerji Bakanı ve QatarEnergy CEO’su Saad el-Kaabi, saldırılarda 14 LNG üretim hattından ikisinin ve iki gazdan sıvıya (GTL) tesisinden birinin hasar gördüğünü açıkladı. Bu hasar nedeniyle yıllık 12,8 milyon ton LNG kapasitesi devre dışı kaldı.
Hasarın boyutu, Katar’ı uzun vadeli sözleşmelerde “mücbir sebep” ilan etmeye zorladı. İtalya, Belçika, Güney Kore ve Çin’e yapılacak LNG sevkiyatlarının 5 yıla kadar aksayabileceği bildirildi. Kaabi, “Bu sözleşmeler uzun vadeli. Daha önce kısa süreli mücbir sebep ilan etmiştik. Artık sürenin ne kadar olacağı hasarın durumuna bağlı.” dedi.
Saldırı bölgedeki enerji krizini küresel ölçekte derinleştirdi. Avrupa doğal gaz endeksi son saldırıların ardından yüzde 30 yükseldi. Ucuz Rus gazından vazgeçen Avrupa ülkelerini ortaya çıkan yeni arz sıkıntısıyla daha da zorlu günler bekliyor. Zira LNG sevkiyatlarının 5 yıla kadar aksayabileceği bildiriliyor.
