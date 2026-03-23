Bayramda otoyol ve köprülerden 12,3 milyon araç geçti Türkiye'ye konuşlandırılmışlardı! Şok gelişme, Patriot'lar atlatıldı Orman havasının 5 faydası! Uzmanlar peş peşe paylaştı: Sağlık için büyük destek Petrol yerine nişasta devreye alın! O isimden ezber bozan analiz: O sözlerini duyan şaşkına döndü Rekabet Kurulundan Haribo'ya soruşturma! Bayraktar TB2 SİHA alıp Türkiye'ye konuşlandırmışlardı! Bir anda kendi İHA'larını piyasaya çıkardılar Ata toprağı Sürmene'de sahaya indi Selçuk Bayraktar gözüyle bilim merkezi projesi
Türkiye'ye konuşlandırılmışlardı! Şok gelişme, Patriot'lar atlatıldı
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Türkiye'ye konuşlandırılmışlardı! Şok gelişme, Patriot'lar atlatıldı

İngiliz gazetesi Financial Times, ABD ve İsrail ile savaş halinde olan İran'ın Patriot'ları atlatan füzeyle kritik noktayı vurduğunu açıkladı.

Batı Asya'daki savaş tüm şiddetiyle sürerken İran sahaya getirdiği yeniliklerle savunma yetkililerini şaşırtıyor. Financial Times'a (FT) konuşan kaynaklara göre İran, Katar'ın doğal gaz tesislerine yönelik saldırılarında Patriot hava savunma sistemlerini etkisiz hale getirebilen sofistike füzeler kullandı.

Söz konusu saldırı 18-19 Mart tarihlerinde Ras Laffan gaz sahasındaki işletmelere yönelik olarak düzenlendi. İran'ın füze operasyonu ABD ile İsrail'in Güney Pars gaz sahasına yönelik saldırılarına bir yanıt niteliğindeydi. FT'ye göre saldırı, Katar'ın ana sıvılaştırılmış doğal gaz tesislerine büyük hasar verdi ve onarımı beş yıla kadar sürecek.

FT, şu ifadeleri kullandı: "Saldırılar, manevra kabiliyetine sahip ve ABD yapımı Patriot hava savunma sistemlerini etkisiz hale getirebilen gelişmiş füzeleri içeriyordu." İngiliz gazetesi İran'ın sadece Katar'a değil, son günlerde özellikle İsrail'e düzenlediği yıkıcı saldırılarla bölge ülkelerine karşı füze ve İHA operasyonları düzenleme kapasitesini koruduğunu gösterdiğini yazdı.

18-19 Mart saldırıları Katar’ın sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) ihracat kapasitesinin yüzde 17’sini devre dışı bıraktı. Yıllık yaklaşık 20 milyar dolarlık gelir kaybı hesaplanırken Avrupa ve Asya’ya tedarik riske girdi.

Katar Enerji Bakanı ve QatarEnergy CEO’su Saad el-Kaabi, saldırılarda 14 LNG üretim hattından ikisinin ve iki gazdan sıvıya (GTL) tesisinden birinin hasar gördüğünü açıkladı. Bu hasar nedeniyle yıllık 12,8 milyon ton LNG kapasitesi devre dışı kaldı.

Hasarın boyutu, Katar’ı uzun vadeli sözleşmelerde “mücbir sebep” ilan etmeye zorladı. İtalya, Belçika, Güney Kore ve Çin’e yapılacak LNG sevkiyatlarının 5 yıla kadar aksayabileceği bildirildi. Kaabi, “Bu sözleşmeler uzun vadeli. Daha önce kısa süreli mücbir sebep ilan etmiştik. Artık sürenin ne kadar olacağı hasarın durumuna bağlı.” dedi.

Saldırı bölgedeki enerji krizini küresel ölçekte derinleştirdi. Avrupa doğal gaz endeksi son saldırıların ardından yüzde 30 yükseldi. Ucuz Rus gazından vazgeçen Avrupa ülkelerini ortaya çıkan yeni arz sıkıntısıyla daha da zorlu günler bekliyor. Zira LNG sevkiyatlarının 5 yıla kadar aksayabileceği bildiriliyor.

İran "F-15 düşürdük" dedi, CENTCOM dünyayı ayağa kaldıran o iddiayı yalanladı!
Gündem

İran "F-15 düşürdük" dedi, CENTCOM dünyayı ayağa kaldıran o iddiayı yalanladı!

Basra Körfezi üzerinde tansiyon yerini sıcak çatışma iddialarına bıraktı! İran devlet televizyonu, ülkenin güneyinde hava savunma sistemleri..
48 Saatlik Kritik Geri Sayım: İran’dan "Şarj Edin" Uyarısı
Gündem

48 Saatlik Kritik Geri Sayım: İran’dan "Şarj Edin" Uyarısı

ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’ın enerji altyapısına yönelik açık tehditlerinin ardından Tahran’dan misilleme uyarısı geldi. İran Cumhurba..
Katar'da helikopter kazası! 3 şehidimiz var! Vefat eden askerlerimizin isimleri belli oldu
Gündem

Katar'da helikopter kazası! 3 şehidimiz var! Vefat eden askerlerimizin isimleri belli oldu

Katar-Türk Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığı bünyesinde görev yapan Katar Silahlı Kuvvetleri'ne ait bir helikopter, 21 Mart akşamı teknik..
Paşinyan metroda Ermeni kadının üzerine yürüdü: Kes! Karabağ kaçağı seni!
Dünya

Paşinyan metroda Ermeni kadının üzerine yürüdü: Kes! Karabağ kaçağı seni!

Komşusu İran yanarken gülerek mısır ve hamur yiyen, barda bateri çalarak eğlenerek hem ülkesinde hem de dünyada tepki çeken Ermenistan Başba..
Tokyo’da Onur Savaşı: Japon Başbakan’ın Beyaz Saray’daki aşağılayıcı tavrı Japonları ayağa kaldırdı
Gündem

Tokyo’da Onur Savaşı: Japon Başbakan’ın Beyaz Saray’daki aşağılayıcı tavrı Japonları ayağa kaldırdı

ABD ziyareti sırasında Donald Trump karşısında sergilediği "ezik" ve "aşağılayıcı" tavırlarla Japon halkını infiale sürükleyen Başbakan, Tok..
MİT Başkanı Kalın'dan İstanbul'da kritik Hamas zirvesi! "Oldu bittiye izin verilmeyecek!"
Gündem

MİT Başkanı Kalın'dan İstanbul'da kritik Hamas zirvesi! "Oldu bittiye izin verilmeyecek!"

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, İstanbul'da Hamas Siyasi Büro üyeleriyle bir araya gelerek bölgedeki ateş çemberini ..
