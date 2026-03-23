  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Bayramda otoyol ve köprülerden 12,3 milyon araç geçti Türkiye'ye konuşlandırılmışlardı! Şok gelişme, Patriot'lar atlatıldı Orman havasının 5 faydası! Uzmanlar peş peşe paylaştı: Sağlık için büyük destek Petrol yerine nişasta devreye alın! O isimden ezber bozan analiz: O sözlerini duyan şaşkına döndü Rekabet Kurulundan Haribo’ya soruşturma! Bayraktar TB2 SİHA alıp Türkiye'ye konuşlandırmışlardı! Bir anda kendi İHA'larını piyasaya çıkardılar Ata toprağı Sürmene'de sahaya indi Selçuk Bayraktar gözüyle bilim merkezi projesi
Gündem
5
Yeniakit Publisher
Bayramda otoyol ve köprülerden 12,3 milyon araç geçti
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 2026 yılı Ramazan Bayramı dönemindeki karayolu, demiryolu ve havayolunda gerçekleşen trafik verilerini değerlendirdi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 2026 yılı Ramazan Bayramı dönemindeki karayolu, demiryolu ve havayolunda gerçekleşen trafik verilerini değerlendirdi. Bakan Uraloğlu, “19-22 Mart tarihleri arasında milyonlarca vatandaşımız hava, kara ve demiryolu ulaşım modlarını kullandı.” ifadelerini kullandı.

#1
18-22 MART TARİHLERİNDE OTOYOL VE KÖPRÜLERİMİZDEN 12 MİLYON 338 BİN 48 ARAÇ GEÇTİ: Bakan Uraloğlu, 19-22 Mart tarihleri arasında Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) sorumluluğundaki otoyollar ile Fatih Sultan Mehmet ve 15 Temmuz Şehitler Köprülerinin Cumhurbaşkanı Kararı doğrultusunda ücretsiz olarak hizmet verdiğini hatırlattı. Bayram yoğunluğunun bir gün önceden başladığına dikkati çeken Uraloğlu, 18 Mart-22 Mart tarihlerinde Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nden 1 milyon 156 bin 520, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nden ise 932 bin 212 aracın geçiş yaptığını bildirdi. Uraloğlu, şu değerlendirmede bulundu: “Karayolları Genel Müdürlüğümüz sorumluluğundaki iki boğaz köprümüz, beş gün boyunca toplam 2 milyon 88 bin 732 araca hizmet verdi. Aynı dönemde KGM sorumluluğundaki otoyollardan toplam 7 milyon 846 bin 97, Yap-İşlet-Devret projeleri kapsamındaki otoyollardan ise 4 milyon 491 bin 951araç geçiş yaptı. Böylece beş günlük süreçte otoyol ve köprülerimizden toplam 12 milyon 338 bin 48 araç geçişi gerçekleşti.” Bakan Uraloğlu, 19-22 Mart tarihleri arasında şehirler arası otobüs firmalarının 44 bin 733 adet seferde 1 milyon 632 bin 831 yolcuya hizmet verdiğini kaydetti.

#2
KENT İÇİ RAYLI SİSTEMLER 2 MİLYON 199 BİN 882 KİŞİYE HİZMET VERDİ: İstanbul’da, başta Marmaray olmak üzere Sirkeci- Kazlıçeşme, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy metro hatlarında 19-22 Mart tarihleri arasında taşınan yolcu sayısına ilişkin bilgi veren Bakan Uraloğlu, sözlerine şu şekilde devam etti: “İstanbul’un iki yakasını demiryolu ile birbirine bağlayan asrın projesi Marmaray 1 milyon 790 bin 733 vatandaşımıza hizmet verdi. Sirkeci-Kazlıçeşme Hattı’nı 44 bin 898, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Hattı’nı da 114 bin 371 vatandaşımız kullandı.” Bakan Uraloğlu, Ankara’da şehrin merkezinden geçen Başkentray’ın yolcu verilerini de değerlendirdi. Uraloğlu, “YHT ile entegre olarak hizmet veren Sincan-Kayaş hattımızda yolcu sayısı da sürekli artıyor. Başkentray ile söz konusu dönemde 249 bin 880 yolcuya hizmet verdik.” açıklamasında bulundu. Uraloğlu, 19-22 Mart tarihleri arasında söz konusu kent içi raylı sistemleri toplam 2 milyon 199 bin 882 kişinin kullandığını bildirdi.

#3
KENT İÇİ RAYLI SİSTEM VE TRENLERLE 2 MİLYON 489 BİN 185 YOLCUYA HİZMET VERİLDİ: YHT’ler ile 150 bin 989 vatandaşın seyahat ettiğini kaydeden Bakan Uraloğlu, “14 Haziran 2024 tarihinde günlük taşınan YHT yolcu sayısı rekoru olan 39 bin 934’ten sonra bayramın son günü 41 bin 449 yolcuya hizmet vererek yeni bir günlük yolcu sayısı rekoru kırdık. Anahat ve bölgesel trenlerle de 138 bin 314 kişiye hizmet sunduk.” açıklamasında bulundu. Bakan Uraloğlu, “Söz konusu tarihlerde TCDD Taşımacılık tarafından işletilen yüksek hızlı tren, anahat ve bölgesel trenler ile kent içi raylı sistemleri toplam 2 milyon 489 bin 185 kişi kullandı.” dedi.

#4
HAVALİMANLARI 2 MİLYON 530 BİN 758 YOLCUYU AĞIRLADI : Bakan Uraloğlu, 19-22 Mart tarihleri arasında Türkiye genelindeki havalimanlarında misafir edilen yolcu sayısının 2 milyon 530 bin 758 olduğunu belirterek bu dönemde toplam 16 bin 851 uçak trafiği gerçekleştiğini kaydetti. Bakan Uraloğlu, “İstanbul Havalimanı’nda, 873 bin 851 yolcuya hizmet verdik. Esenboğa Havalimanı’mızda 162 bin 514, İzmir Adnan Menderes Havalimanı’mızda 135 bin 982, Sabiha Gökçen Havalimanı’mızda 541 bin 760, Antalya Havalimanı’mızda ise 161 bin 405 yolcumuzu ağırladık.” ifadelerini kullandı. Bakan Uraloğlu ayrıca, Muğla Dalaman ve Muğla Milas-Bodrum havalimanlarında da 22 Mart günü 2026 yılının en yüksek rakamlarına ulaşıldığını kaydetti. Uraloğlu, “19-22 Mart tarihlerinde Muğla Milas-Bodrum Havalimanı’mız 19 bin 290 yolcuya hizmet verdi, 22 Mart günü 5 bin 946 yolcu sayısıyla 2026’nın en yüksek yolcu sayısına ulaştı. Muğla Dalaman Havalimanı’mız da dört günlük süreçte 17 bin 212 yolcuya hizmet verirken yine bayramın son günü 5 bin 841 yolcu sayısıyla bu yılın en yüksek rakamına ulaştı” şeklinde bilgi verdi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İran "F-15 düşürdük" dedi, CENTCOM dünyayı ayağa kaldıran o iddiayı yalanladı!
Gündem

İran "F-15 düşürdük" dedi, CENTCOM dünyayı ayağa kaldıran o iddiayı yalanladı!

Basra Körfezi üzerinde tansiyon yerini sıcak çatışma iddialarına bıraktı! İran devlet televizyonu, ülkenin güneyinde hava savunma sistemleri..
48 Saatlik Kritik Geri Sayım: İran’dan "Şarj Edin" Uyarısı
Gündem

48 Saatlik Kritik Geri Sayım: İran’dan "Şarj Edin" Uyarısı

ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’ın enerji altyapısına yönelik açık tehditlerinin ardından Tahran’dan misilleme uyarısı geldi. İran Cumhurba..
Katar'da helikopter kazası! 3 şehidimiz var! Vefat eden askerlerimizin isimleri belli oldu
Gündem

Katar'da helikopter kazası! 3 şehidimiz var! Vefat eden askerlerimizin isimleri belli oldu

Katar-Türk Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığı bünyesinde görev yapan Katar Silahlı Kuvvetleri'ne ait bir helikopter, 21 Mart akşamı teknik..
Paşinyan metroda Ermeni kadının üzerine yürüdü: Kes! Karabağ kaçağı seni!
Dünya

Paşinyan metroda Ermeni kadının üzerine yürüdü: Kes! Karabağ kaçağı seni!

Komşusu İran yanarken gülerek mısır ve hamur yiyen, barda bateri çalarak eğlenerek hem ülkesinde hem de dünyada tepki çeken Ermenistan Başba..
Tokyo’da Onur Savaşı: Japon Başbakan’ın Beyaz Saray’daki aşağılayıcı tavrı Japonları ayağa kaldırdı
Gündem

Tokyo’da Onur Savaşı: Japon Başbakan’ın Beyaz Saray’daki aşağılayıcı tavrı Japonları ayağa kaldırdı

ABD ziyareti sırasında Donald Trump karşısında sergilediği "ezik" ve "aşağılayıcı" tavırlarla Japon halkını infiale sürükleyen Başbakan, Tok..
MİT Başkanı Kalın'dan İstanbul'da kritik Hamas zirvesi! "Oldu bittiye izin verilmeyecek!"
Gündem

MİT Başkanı Kalın'dan İstanbul'da kritik Hamas zirvesi! "Oldu bittiye izin verilmeyecek!"

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, İstanbul'da Hamas Siyasi Büro üyeleriyle bir araya gelerek bölgedeki ateş çemberini ..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23