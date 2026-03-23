Bayramda otoyol ve köprülerden 12,3 milyon araç geçti

18-22 MART TARİHLERİNDE OTOYOL VE KÖPRÜLERİMİZDEN 12 MİLYON 338 BİN 48 ARAÇ GEÇTİ: Bakan Uraloğlu, 19-22 Mart tarihleri arasında Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) sorumluluğundaki otoyollar ile Fatih Sultan Mehmet ve 15 Temmuz Şehitler Köprülerinin Cumhurbaşkanı Kararı doğrultusunda ücretsiz olarak hizmet verdiğini hatırlattı. Bayram yoğunluğunun bir gün önceden başladığına dikkati çeken Uraloğlu, 18 Mart-22 Mart tarihlerinde Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nden 1 milyon 156 bin 520, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nden ise 932 bin 212 aracın geçiş yaptığını bildirdi. Uraloğlu, şu değerlendirmede bulundu: “Karayolları Genel Müdürlüğümüz sorumluluğundaki iki boğaz köprümüz, beş gün boyunca toplam 2 milyon 88 bin 732 araca hizmet verdi. Aynı dönemde KGM sorumluluğundaki otoyollardan toplam 7 milyon 846 bin 97, Yap-İşlet-Devret projeleri kapsamındaki otoyollardan ise 4 milyon 491 bin 951araç geçiş yaptı. Böylece beş günlük süreçte otoyol ve köprülerimizden toplam 12 milyon 338 bin 48 araç geçişi gerçekleşti.” Bakan Uraloğlu, 19-22 Mart tarihleri arasında şehirler arası otobüs firmalarının 44 bin 733 adet seferde 1 milyon 632 bin 831 yolcuya hizmet verdiğini kaydetti.