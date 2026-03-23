TBMM raporu acı tabloyu ortaya çıkardı: Her 7 çocuktan biri zorbalık mağduru... Dijital bir saldırı var

NTV'nin haberine göre, uzman görüşlerine göre akran zorbalığı, çocuklar arasında gerçekleşen fiziksel, ruhsal, sözel veya sosyal içerikli saldırganlıkların genel adıdır. Bu süreçte taraflar arasında belirgin bir güç dengesizliği gözlemlenir; zorbalık yapan çocuk tipik olarak kurbanından daha büyük yaşta, fiziksel olarak daha kuvvetli ya da sosyal çevresi bakımından daha baskın bir konumdadır. Akran zorbalığı, yaygın inanışın aksine sadece kaba kuvvet veya fiziksel temasla sınırlı değildir. Fiziksel şiddet, bu olgunun yalnızca bir boyutunu oluştururken; günümüzde sözel saldırılar ve sosyal dışlama gibi yöntemler de en az onun kadar sık görülen zorbalık türleri arasında yer almaktadır. Sözel zorba davranışlar kişiye lakap takılması, alay edilmesi, küfür edilmesi ve gurur kırıcı sözel ifadeler zorbalık olarak açıklanabiliyor.