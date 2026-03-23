TBMM raporu acı tabloyu ortaya çıkardı: Her 7 çocuktan biri zorbalık mağduru... Dijital bir saldırı var

Rapora göre her 7 çocuktan biri zorbalığa uğruyor. Zorbalığa uğrayan çocuk depresyona giriyor, uyku problemleri çekiyor. TBMM bünyesinde çalışmalarını yürüten Akran Zorbalığını Araştırma Alt Komisyonu; bu sorunun ilkokul ve ortaokul çağındaki çocuklar üzerindeki sosyal, fiziksel ve ruhsal yansımalarını inceleyen kapsamlı bir rapor oluşturdu. Hazırlanan raporda zorbalığın mağdur, zorba ve tanık olmak üzere 3 çocuğun da hayatını olumsuz etkilediği kaydedildi. Raporda ayrıca şu değerlendirme yapıldı: "Arkadaşlarının zorbalığa maruz kaldığını gören diğer çocuklar korku ve endişe duyabilmekte; ve okuldan uzaklaşma gibi tepkiler gösterebilmektedir." denilirken "Bu öğrenciler üzüntü, kendini güçsüz veya baskı altında hissetme gibi duygusal etkilerle de karşılaşabilmektedir." Hazırlanan raporda; akran zorbalığına başvuran öğrencilerin akademik performanslarının düşük olduğu, okula karşı aidiyet hissetmedikleri ve okul ortamından hoşlanmadıkları ifade edildi. Zorbalığa maruz kalan öğrencilerin kısa vadede fiziksel sağlık problemleri, depresyon, uyku problemleri, mide bulantısı ve karın ağrısı gibi fiziksel belirtiler yaşadıkları da belirtildi.