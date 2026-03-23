Canan Karatay, uzun yaşamın sırrı bu 5 besinde diyerek uyardı! Sofranızdan eksik etmeyin! Dünya nefes alamıyor: Okyanuslar ısınıyor, buzullar eriyor! Enerji dengesi tamamen bozuldu Siber güvenlik uzmanı eksikliği, tedarik zincirindeki riski artırıyor! Türkiye o dağın altında petrol hazinesi buldu: Bir tarafta 85 bin varil diğer tarafta 40 bin varil petrol Harcanan para ülkeyi ayağa kaldırmıştı! '9 yıllık utancı Türkiye bitirdi' diyerek duyurdular Savaş küresel dengeleri altüst etti! İşte İran'dan en fazla petrol alan ülkeler! Ramazan Bayramı'nda Kapadokya ziyaretçi akınına uğradı! Türkiye'nin muhteşem turizm lokasyonları... Bakan Ersoy paylaştı: Haydarpaşa ve Sirkeci'de dünyaca ünlü küratör devrede
TBMM raporu acı tabloyu ortaya çıkardı: Her 7 çocuktan biri zorbalık mağduru... Dijital bir saldırı var
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) bünyesindeki Akran Zorbalığını Araştırma Alt Komisyonu'nun raporunda her 7 çocuktan biri zorbalığa uğradığı ortaya koydu. İşte kritik ilgili detaylar...

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) bünyesindeki Akran Zorbalığını Araştırma Alt Komisyonu tarafından hazırlanan rapor, çarpıcı tespitleriyle ön plana çıktı.

Rapora göre her 7 çocuktan biri zorbalığa uğruyor. Zorbalığa uğrayan çocuk depresyona giriyor, uyku problemleri çekiyor. TBMM bünyesinde çalışmalarını yürüten Akran Zorbalığını Araştırma Alt Komisyonu; bu sorunun ilkokul ve ortaokul çağındaki çocuklar üzerindeki sosyal, fiziksel ve ruhsal yansımalarını inceleyen kapsamlı bir rapor oluşturdu. Hazırlanan raporda zorbalığın mağdur, zorba ve tanık olmak üzere 3 çocuğun da hayatını olumsuz etkilediği kaydedildi. Raporda ayrıca şu değerlendirme yapıldı: "Arkadaşlarının zorbalığa maruz kaldığını gören diğer çocuklar korku ve endişe duyabilmekte; ve okuldan uzaklaşma gibi tepkiler gösterebilmektedir." denilirken "Bu öğrenciler üzüntü, kendini güçsüz veya baskı altında hissetme gibi duygusal etkilerle de karşılaşabilmektedir." Hazırlanan raporda; akran zorbalığına başvuran öğrencilerin akademik performanslarının düşük olduğu, okula karşı aidiyet hissetmedikleri ve okul ortamından hoşlanmadıkları ifade edildi. Zorbalığa maruz kalan öğrencilerin kısa vadede fiziksel sağlık problemleri, depresyon, uyku problemleri, mide bulantısı ve karın ağrısı gibi fiziksel belirtiler yaşadıkları da belirtildi.

NTV'nin haberine göre, uzman görüşlerine göre akran zorbalığı, çocuklar arasında gerçekleşen fiziksel, ruhsal, sözel veya sosyal içerikli saldırganlıkların genel adıdır. Bu süreçte taraflar arasında belirgin bir güç dengesizliği gözlemlenir; zorbalık yapan çocuk tipik olarak kurbanından daha büyük yaşta, fiziksel olarak daha kuvvetli ya da sosyal çevresi bakımından daha baskın bir konumdadır. Akran zorbalığı, yaygın inanışın aksine sadece kaba kuvvet veya fiziksel temasla sınırlı değildir. Fiziksel şiddet, bu olgunun yalnızca bir boyutunu oluştururken; günümüzde sözel saldırılar ve sosyal dışlama gibi yöntemler de en az onun kadar sık görülen zorbalık türleri arasında yer almaktadır. Sözel zorba davranışlar kişiye lakap takılması, alay edilmesi, küfür edilmesi ve gurur kırıcı sözel ifadeler zorbalık olarak açıklanabiliyor.

Duygusal zorba davranışlar ise şu şekilde tanımlanıyor: Arkadaş grubu içinde dışlamak, görmezden gelmek, yardım etmemek, ortak grup aktivitelerinde görev veya sorumluluk vermemek. Fiziksel zorba davranışlar ise fiziksel güç kullanarak yapılan davranışlar olarak tanımlanıyor. Örneğin yanından geçerken omuz atmak, iteklemek, tekme veya yumruk atmak gibi. Bu durum, sadece bir "internet kavgası" değil; sürekliliği olan, güç dengesizliğine dayanan ve mağdurun sosyal saygınlığını hedef alan dijital bir saldırı biçimidir.

Van'da Nevruz gerginliği: Bakırhan yaka paça kovdu
Gündem

Van'da Nevruz gerginliği: Bakırhan yaka paça kovdu

Van’da düzenlenen Nevruz etkinliğinde DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan’ın da aralarında bulunduğu DEM Parti heyeti polisle tartışt..
Dünyanın en uzun sahil yolu açıldı: İşte 4.300 kilometrelik dev rota
Dünya

Dünyanın en uzun sahil yolu açıldı: İşte 4.300 kilometrelik dev rota

III. Charles tarafından açılan dev proje dikkat çekti. İngiltere kıyılarını baştan sona bağlayan rota turizmde yeni bir çağ başlatıyor. 18 y..
CHP’deki muhalefetten ses yok! Gürsel Tekin’den 70 tane daire göndermesi
Gündem

CHP’deki muhalefetten ses yok! Gürsel Tekin’den 70 tane daire göndermesi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) içindeki karanlık ilişkiler ve rant çarkı, eski Genel Sekreter Gürsel Tekin’in zehir zemberek açıklamalarıyla ..
Darbecilere özenip korsan metin okumuştu... Kılıç kaldıran Ebru Eroğlu'na mahkemeden soğuk duş
Gündem

Darbecilere özenip korsan metin okumuştu... Kılıç kaldıran Ebru Eroğlu'na mahkemeden soğuk duş

Komutanının emrini çiğneyip yürürlükten kaldırılan yemin metnini okuyup kılıç kaldıran ve siyasi slogan atan Ebru Eroğlu, TSK'dan ihraç edil..
Fakirlik edebiyatı bitti, şaibeli servet patladı! Muhittin Böcek'in piyango yalanı deşifre oldu!
Gündem

Fakirlik edebiyatı bitti, şaibeli servet patladı! Muhittin Böcek'in piyango yalanı deşifre oldu!

CHP’li Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in yıllardır sürdürdüğü "halk çocuğu" maskesi, Selman Öğüt’ün çarpıcı paylaşımıyla..
Rusya’dan İsrail’e nükleer muhtıra: ‘Cüret ederseniz sonunuz olur!’
Gündem

Rusya’dan İsrail’e nükleer muhtıra: ‘Cüret ederseniz sonunuz olur!’

Orta Doğu’da sular durulmazken, bölgedeki gerilim nükleer savaş tehdidiyle yeni bir boyuta evrildi. ABD’li emekli Albay Douglas Macgregor, k..
