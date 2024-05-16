2024-05-16 08:26:36 Bora Kaplan ile Sinan Ateş üzerinden AK Parti ve MHP’ye operasyon yapılıyor
Gazeteci Nedim Şener, TVNET canlı yayınında, Ayhan Bora Kaplan ve Sinan Ateş soruşturmaları üzerinden AK Parti ile MHP'ye yapılan operasyonun detaylarını anlattı. FETÖ'cü Cevheri Güven'e Emniyet içerisinden aktarılan bilgilere vurgu yapan Şener, "Güven’e bu Bora Kaplan operasyonunun bütün dokümanlarını gönderen polis Nurcu. Bunu görmezden gelirsek, 'bu şu cemaat' dersek, FETÖ meselesinin çok daha güçlüsünü yaşarız." dedi.