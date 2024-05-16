  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem
15
Bora Kaplan ile Sinan Ateş üzerinden AK Parti ve MHP’ye operasyon yapılıyor

2024-05-16 08:26:36
Bora Kaplan ile Sinan Ateş üzerinden AK Parti ve MHP’ye operasyon yapılıyor

Gazeteci Nedim Şener, TVNET canlı yayınında, Ayhan Bora Kaplan ve Sinan Ateş soruşturmaları üzerinden AK Parti ile MHP'ye yapılan operasyonun detaylarını anlattı. FETÖ'cü Cevheri Güven'e Emniyet içerisinden aktarılan bilgilere vurgu yapan Şener, "Güven’e bu Bora Kaplan operasyonunun bütün dokümanlarını gönderen polis Nurcu. Bunu görmezden gelirsek, 'bu şu cemaat' dersek, FETÖ meselesinin çok daha güçlüsünü yaşarız." dedi.

1
#1
Foto - Bora Kaplan ile Sinan Ateş üzerinden AK Parti ve MHP’ye operasyon yapılıyor

Sinan Ateş soruşturmasının tüm detaylarının Süleyman Soylu döneminde ortaya çıkarıldığını vurgulayan Şener, "Şimdi ki Ankara Emniyet Müdürlüğü sanki o zaman bir şey yapılmamış, olay kapatılmış sıfırdan tekrar açılmış gibi pazarlıyor. Soruşturmada yakalananlar kendilerine Menzilci kılığı veriyor." ifadelerini kullandı. Tüm bu yaşananları FETÖ'nün yargısal darbe teşebbüsüne benzeten Şener, "Bu çamurları Cumhurbaşkanlığına, bakanlara ve Devlet Bahçeli'ye sıçratıyorlar ki partiye bulaşsın. Biz buna 17-25 Aralık'tan ve kaset kumpasından aşinayız." dedi.

#2
Foto - Bora Kaplan ile Sinan Ateş üzerinden AK Parti ve MHP’ye operasyon yapılıyor

Ayhan Bora Kaplan organize suç örgütü operasyonu sonrası bazı emniyet görevlilerinin AK Parti’ye yönelik 17-25 Aralık benzeri bir kumpas hazırlığında olduğu ortaya çıkmış, iddialar üzerine 3 polis müdürü görevden uzaklaştırılmıştı.

#3
Foto - Bora Kaplan ile Sinan Ateş üzerinden AK Parti ve MHP’ye operasyon yapılıyor

Dava kapsamında yargılanan firari Serdar Sertçelik, Ankara Emniyet Müdürlüğünde yaşadıklarıyla ilgili çarpıcı iddialarda bulunmuş ve bazı polislerin baskısıyla “gizli tanık” olduğunu söyleyerek bazı AK Partili isimlerin dosyaya dahil edilmesi için polis müdürleri ve memurlar tarafından zorlandığını iddia etmişti.

#4
Foto - Bora Kaplan ile Sinan Ateş üzerinden AK Parti ve MHP’ye operasyon yapılıyor

Sertçelik; Abdülhamit Gül, Bekir Bozdağ, Süleyman Soylu, Fahrettin Koca, Mücahit Aslan ve Hasan Doğan’a komplo kurmaya zorladığı iddia edilen Ankara Emniyeti'nden Organize Suçlar Şube Müdür Yardımcısı Ş. D. ile yaptığı görüşmenin kaydını yayınlamıştı. Organize suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında Ankara İl Emniyet Müdür Yardımcısı, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü ve Müdür Yardımcısı görevden uzaklaştırılmıştı.

#5
Foto - Bora Kaplan ile Sinan Ateş üzerinden AK Parti ve MHP’ye operasyon yapılıyor

NedimŞener, AK Parti ve MHP'ye yönelik operasyonu 'Bora Kaplan ve Sinan Ateş' örnekleriyle anlattı Gazeteci Nedim Şener, Bora Kaplan ve Sinan Ateş soruşturmaları üzerinden AK Parti ile MHP'ye yapılan operasyonun detaylarını anlattı. FETÖ'cü Cevheri Güven'e Emniyet içerisinden aktarılan bilgilere vurgu yapan Şener, "Güven’e bu Bora Kaplan operasyonunun bütün dökümanlarını gönderen polis Nurcu. Bunu görmezden gelirsek, 'bu şu cemaat' dersek, bir FETÖ meselesinin çok daha güçlüsünü yaşarız." dedi.

#6
Foto - Bora Kaplan ile Sinan Ateş üzerinden AK Parti ve MHP’ye operasyon yapılıyor

Sinan Ateş soruşturmasının tüm detaylarının Süleyman Soylu döneminde ortaya çıkarıldığını vurgulayan Şener, "Şimdi ki Ankara Emniyet Müdürlüğü sanki o zaman bir şey yapılmamış, olay kapatılmış sıfırdan tekrar açılmış gibi pazarlıyor. Soruşturmada yakalananlar kendilerine Menzilci kılığı veriyor." ifadelerini kullandı.

#7
Foto - Bora Kaplan ile Sinan Ateş üzerinden AK Parti ve MHP’ye operasyon yapılıyor

"Yaşananlara 17-25 Aralık'tan aşinayız" Tüm bu yaşananları FETÖ'nün yargısal darbe teşebbüsüne benzeten Şener, "Bu çamurları Cumhurbaşkanlığına, bakanlara ve Devlet Bahçeli'ye sıçratıyorlar ki partiye bulaşsın. Biz buna 17-25 Aralık'tan ve kaset kumpasından aşinayız." dedi. "Yaşananları MHP’nin tüzel kişiliğine, Bahçeli’ye dayamak istiyorlar"

#8
Foto - Bora Kaplan ile Sinan Ateş üzerinden AK Parti ve MHP’ye operasyon yapılıyor

Şener, konuya ilişkin açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Yurt dışından bir mail atılıyor vatandaşlık numarası üzerinden. İsim sahte. Adam giriyor kim çıkıyor? Cumhurbaşkanı Erdoğan, Narkotik ihbarı, kaçakçılık ihbarı yapılıyor. Bilgisayar sistemi alarm veriyor ama adam görevde kardeşim. Cevheri Güven’e bu Bora Kaplan operasyonunun bütün dökümanlarını gönderen polis Nurcu. Adam korunuyor kollanıyor. Cevheri Güven’e bunu ulaştırmak hangi aklın ürünü? Bu olayda görevden alınanlar yukarıyla görüştüm diyor. Kim onlar?

#9
Foto - Bora Kaplan ile Sinan Ateş üzerinden AK Parti ve MHP’ye operasyon yapılıyor

Erk Acarer işin patlama noktası orası. Gizli tanı yapılan kişi bir anda bana ifade ver, dendi dediğinde iş patladı. Adam oturdu ses kayıtlarını, söylemlerini destekleyen şeyler yayınlıyor. Bunu görmezden gelirsek. Bu şu cemaat dersek, bir FETÖ meselesinin çok daha güçlüsünü yaşarız. Onlar kendisini jenerik operasyonlar ürettiler. Senin alacağın tüm önlemleri biliyorlar.

#10
Foto - Bora Kaplan ile Sinan Ateş üzerinden AK Parti ve MHP’ye operasyon yapılıyor

Ankara Emniyeti’nde olay nasıl yürüyor. Bora Kaplan soruşturması üzerinden AK Parti’ye bir operasyon yapılıyor. İkinci bir operasyon var. Sinan Ateş Cinayeti. Bu cinayette Ülkü Ocaklarında failler var. İddianamede de, ailesi zaten anlatıyor. Resimler var. Ama bunu nereye dayamak istiyorlar. MHP’nin tüzel kişiliğine, Devlet Bahçeli’ye dayamak istiyorlar. Burada suç kiminse MHP, Ülkü Ocakları kimse. Olayın bu boyutu önceki İçişleri Bakanı Süleyman Soylu zamanın Ankara Emniyet Müdürü Servet Yılmaz zamanında tespit edilmiş. 2-3 günde tespit edilmiş.

#11
Foto - Bora Kaplan ile Sinan Ateş üzerinden AK Parti ve MHP’ye operasyon yapılıyor

Şimdi ki Ankara Emniyet Müdürlüğü nasıl pazarlıyor, sanki o zaman bir şey yapılmamış olay kapatılmış sıfırdan tekrar açılmış gibi. Bunlar daha ilk günden bilinen şeyler. Her türlü dijital tespitleriyle.

#12
Foto - Bora Kaplan ile Sinan Ateş üzerinden AK Parti ve MHP’ye operasyon yapılıyor

Mesele o bahsedilen plakaları araçlar eklerde hepsi var. Fonlanan internet siteleri, çok iyi bildiğimiz gazeteciler ne oldu şimdi? Neden ağzını açmıyorlar? Bora Kaplan konusunda kahramanlardı değil mi? Buna uzandı diyorlar. Tek bir laf yazmıyorlar. Niye? Operasyonu yapan polisler avukatlarla buluşuyorlar MİT takip ediyor. 300 bin doları rüşvet diye Menzil cemaati için aldım diyor. Bu kılığı veriyor kendisine. Bunların hepsi tespitli şeyler.

#13
Foto - Bora Kaplan ile Sinan Ateş üzerinden AK Parti ve MHP’ye operasyon yapılıyor

Sinan Ateş'in eşi de 'Devlet Bahçeli bu işin içinde yok' diyor. Bahçeli’nin de bir kaygısı yok. MHP’ye zarar gelir diyorlar. Hayır kardeşim, onları ayıklamak bünyeyi güçlendirir.

#14
Foto - Bora Kaplan ile Sinan Ateş üzerinden AK Parti ve MHP’ye operasyon yapılıyor

Olayı ne diyorlar Kaplan tekin adam mı? Hayır her türlü pislik iş onda. Ama ondaki çamur Hasan Doğan’a Fahrettin Koca’ya Bekir Bozdağ’a sıçratıyorsun ki partiye bulaştırıyorsun. MHP’ye operasyon yapıyorsun. Biz buna nereden aşinayız. 17-25 Aralık’tan MHP’ye kurulan kaset kumpasından aşinayız."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

önemli olan nedir

cumhurbaskanlığı.mit.emniyet istihbarat artık devletin bekası ile ilgilenen kim varsa bununla ilgilenmeli hangi grup olursa olsun üstüne gitmeli bir grupa hafif avantaj verince hemen kendilerini bir sey sanıyorlar.hükümetler sunu anlamalı siz oraya getiren millet o dediğiniz grupun kac oyu var basındaki adama göremi oy atıyor.sayın içişleri bakanı artık zamanı geldi calısanlar hariç vali kaymakam emniyet müdürü jandarma komutanı hatta memurları bile belirli yerlerdekilerini değiştirmek lazım bence bir koltukta en fazla 3 sene oturması lazım insanın sonradan o koltuğa sahipleniyor devletin koltuğu orası anlamıyor sayın bakan yanınızdayız durmayın devam
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
Şaşkına çeviren gelişme! 240 Türk firması Türkiye varken o ülkeye yatırım yapmaya hazırlanıyor
Ekonomi

Şaşkına çeviren gelişme! 240 Türk firması Türkiye varken o ülkeye yatırım yapmaya hazırlanıyor

Türkiye Mısır Büyükelçisi Salih Mutlu Şen, 240 Türk firmasının Mısır'a yatırım yapmak istediğini açıkladı.
İlkokulda küçük kıza kan donduran taciz skandalı!
Gündem

İlkokulda küçük kıza kan donduran taciz skandalı!

Uşak'ta bir ilkokul binasında kendisini yeni atanan öğretmen olarak tanıttığı ve bir kız öğrenciyi taciz ettiği ileri sürülen şüpheli, tutuk..
Aziz Yıldırım'dan CHP'nin yayın organı Halk TV'ye FETÖ göndermesi: Afişe edeceğim
Spor

Aziz Yıldırım'dan CHP'nin yayın organı Halk TV'ye FETÖ göndermesi: Afişe edeceğim

Basın toplantısı düzenleyen Fenerbahçe başkan adayı Aziz Yıldırım, CHP'nin yayın organı Halk TV'ye FETÖ göndermesinde bulundu. Yıldırım 3 Te..
Katil İsrail bunu beklemiyordu! Hizbullah'tan şaşırtan saldırı
Dünya

Katil İsrail bunu beklemiyordu! Hizbullah'tan şaşırtan saldırı

Hizbullah Hareketi, ilk kez İsrail'in iç kesiminde yer alan Taberiye kenti yakınlarındaki askeri hava üssünü kamikaze insansız hava araçları..
MHP'li Özkan'dan Abdulkadir Selvi'ye 'Silivri' vurgulu gönderme!
Gündem

MHP'li Özkan'dan Abdulkadir Selvi'ye 'Silivri' vurgulu gönderme!

MHP sosyal medya sorumlusu Hüseyin Özkan, X hesabından paylaştığı mesajla Abdulkadir Selvi'ye seslendi.
TOGG'un Sedan modeli ilk defa sergilendi! Cumhurbaşkanı Erdoğan aracı inceledi
Teknoloji

TOGG'un Sedan modeli ilk defa sergilendi! Cumhurbaşkanı Erdoğan aracı inceledi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TOGG'un Sedan modelini inceledi.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23