Bora Kaplan ile Sinan Ateş üzerinden AK Parti ve MHP’ye operasyon yapılıyor

Mesele o bahsedilen plakaları araçlar eklerde hepsi var. Fonlanan internet siteleri, çok iyi bildiğimiz gazeteciler ne oldu şimdi? Neden ağzını açmıyorlar? Bora Kaplan konusunda kahramanlardı değil mi? Buna uzandı diyorlar. Tek bir laf yazmıyorlar. Niye? Operasyonu yapan polisler avukatlarla buluşuyorlar MİT takip ediyor. 300 bin doları rüşvet diye Menzil cemaati için aldım diyor. Bu kılığı veriyor kendisine. Bunların hepsi tespitli şeyler.