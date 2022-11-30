Bomba gibi geliyor! Doğalgaz ve petrolün tahtını sallayacak!

Türkiye'nin ilk nükleer santrali olma özelliği taşıyan Akkuyu'nun ilk ünitesi 2023'te faaliyete geçecek. Nükleerin öngörülebilir ve istikrarlı fiyat sağlayan bir enerji kaynağı olduğunu dile getiren Rosatom Genel Müdür Birinci Yardımcısı Kirill Komarov, Akkuyu Nükleer Güç Santrali'yle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Komarov “Dünyadaki uranyumun maliyeti ne olursa olsun, diğer enerji kaynaklarının maliyeti ne olursa olsun, nükleer güç santralinden elde edilen elektriğin Türkiye'ye maliyeti 12 cent olacak. Bu, Türkiye için çok büyük bir avantaj.' olduğunu söyledi.