2023-09-29 11:35:16 Bölgeden yatırım fışkırıyor! Türk şirketi resmen harekete geçti... Hedef 1 milyar dolarlık ihracat!
Adana'da faaliyet gösteren SASA Polyester Sanayi AŞ'nin, elyaf ve polyesterin ham maddesi olan Saflaştırılmış Tereftalik Asit (PTA) üretimi için 950 milyon dolarlık yatırımla kurulumuna başladığı tesisin inşasında sona gelindi. Yaklaşık 2 milyon 500 bin metrekare alana kurulu tesislerde polyester üretimi yapan SASA, Türkiye'de ilk kez kurulacak PTA tesisiyle hem istihdama hem de ülke ekonomisine katkıda bulunmayı hedefliyor. Amerikan Invista (Koch Industries) firmasıyla gerçekleştirilen 935 milyon dolarlık lisans ve teknik hizmet, İspanyol firmasıyla yapılan mühendislik anlaşmalarıyla 2021'de ilk kazmanın vurulduğu, "proje bazlı devlet yardımı" uygulamasıyla da desteklenmesi kararlaştırılan tesisin inşaat çalışmalarında sona yaklaşıldı.