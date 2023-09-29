Bölgeden yatırım fışkırıyor! Türk şirketi resmen harekete geçti... Hedef 1 milyar dolarlık ihracat!

"Bu tesisin, bugünkü fiyatlar ve piyasa koşullarıyla faaliyet gelirlerimize 200-250 milyon dolar arasında katkısı olabileceğini tahmin ediyoruz. Biz bunu tamamen Kore ve Çin'den ithal ediyoruz. En azından paramız Kore'ye, Çin'e gitmeyecek. Ülkemizin parasını dışarıya göndermemiş olacağız. Bu da ülke ekonomisine büyük katkı sağlayacak. Burada çalışan 500 insan, buradan ekmek yiyecek. Şu anda inşaatında çalışan insanlar evine ekmek götürüyor. Yani ülkemizin ithal ettiği ne kadar ürün varsa, bunları bizler üretirsek, dışa bağımlılığımız, cari açığımız o kadar azalır. PTA, polyesterin ham maddesidir. Polyester, pamuğun ikamesi ve artık dünyanın her yerinde yaygın. Uzak Doğu'da, özellikle Hindistan ve Çin'de PTA tesisleri var. Ama bu tesisimizi devreye aldıktan sonra Kuzey Afrika'yı, Avrupa'yı, Hindistan'a kadar olan Asya tarafını denetimimiz altına alacağız. Rusya'ya kadar bunu üreterek biz satmayı hedefliyoruz." - Hedef 1 milyar dolarlık ihracat Şeker, yatırımların hizmete alınmasıyla üretim kapasitelerinin artacağını belirterek, "2022'deki ihracatımız yaklaşık 500 milyon dolardı. Muhtemelen 2025 sonunda 1 milyar dolarlık ihracata yaklaşacağız, onun için çalışmalar yapıyoruz. Amaç, ne kadar ucuza mal ederseniz Avrupa'ya o kadar iyi satabilirsiniz. Onun için de şimdi Çin'den, Kore'den mal almayı bırakırsak ve burada ham maddelerimizi üretirsek ihracat kapımız daha kolay açılır. Sanayicimiz daha iyi rekabet ederek daha iyi pazar bulur." ifadelerini kullandı. Şeker, 2025'te Adana merkezdeki yatırımlarının biteceğini, ardından da Yumurtalık ilçesinde kurulması hedeflenen sanayi tesisindeki yatırımlara devam edeceklerini kaydetti.