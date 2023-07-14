  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Bölgeden petrol fışkırıyor! Flaş gelişme: Türk askeri apar topar bölgeye yönlendirildi

AK Parti'de yerel seçim hazırlığı! İstanbul yeniden fethedilecek! En önemli 6 sorun sıralandı

Altın için flaş iddia! Kuyumcular dolup taşacak

Karabük'te korkunç olay! Yürüyen merdivenin altında bebek cesedi bulundu! Annenin şu rezil ifadesine bakın

Film gibi olay! Fotoğraf çekmek i̇sterken şoku yaşadı

Dünyada sadece üç ülkede var, biri Türkiye'de! KIZILELMA ve ATAK-2'nin gücüne güç katacak

Dünyada sadece iki ülke üretebiliyordu! Türkiye bunu da yaptı... Hemen Kızılelma ve ATAK'a takılacak

Kadının vücut hatlarından şüphelenen polis, üst aramasında ağzı açık kaldı! Öyle bir yere saklamış ki...

Kimse bu kadar lezzetli köfte yemedi! Evlerden misafir eksik olmayacak! İşte yumuşacık köfte tarifi

Çok sayıda üründe ucuzluk! Tarım Kredi’de yeni indirim çılgınlığı
Ekonomi
9
Bölgeden petrol fışkırıyor! Flaş gelişme: Türk askeri apar topar bölgeye yönlendirildi

2023-07-14 17:24:42
Bölgeden petrol fışkırıyor! Flaş gelişme: Türk askeri apar topar bölgeye yönlendirildi

Türkiye'nin enerji alanındaki dev adımları devam ederken petrol fışkıran bölgede hareketli günler yaşanıyor.

#1
Foto - Bölgeden petrol fışkırıyor! Flaş gelişme: Türk askeri apar topar bölgeye yönlendirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri, Gabar Dağı'na asker sevk etme kararı aldı.

#2
Foto - Bölgeden petrol fışkırıyor! Flaş gelişme: Türk askeri apar topar bölgeye yönlendirildi

Osmaniye'de 'Korkutlar', Şırnak Gabar Dağı'na mehter ve dualarla uğurlandı.

#3
Foto - Bölgeden petrol fışkırıyor! Flaş gelişme: Türk askeri apar topar bölgeye yönlendirildi

Osmaniye'de 'Korkutlar' olarak bilinen Jandarma Komando Özel Harekat Tabur Komutanlığı timleri, Şırnak'ta bulunan Gabar Dağı'ndaki petrol kuyusunun emniyetini sağlamak için görevlendirildi. 'Korkutlar' olarak isimlendirilen taburun komandolarını uğurlamak için Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı'nda tören düzenlendi. Törene, Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, Belediye Başkan Vekili Hulusi Akkuş, Adana Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Murat Bulut, 12'nci Komando Tugay Komutan Vekili ve Garnizon Komutanı Piyade Komando Albay Turgut Muhammet Çalışkanlar, askeri ve mülki erkan ile askerlerin aileleri ve yakınları katıldı.

#4
Foto - Bölgeden petrol fışkırıyor! Flaş gelişme: Türk askeri apar topar bölgeye yönlendirildi

Saygı duruşunda bulunulması, İstiklal Marşı ve Komando Andı'nın okunmasının ardından Osmaniye Belediyesi Mehter Takımı gösterisinin ardından, Osmaniye İl Müftü Vekili Alaaddin Hançer tarafından Kur'an-ı Kerim okundu.

#5
Foto - Bölgeden petrol fışkırıyor! Flaş gelişme: Türk askeri apar topar bölgeye yönlendirildi

Törende konuşan Osmaniye İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Can Altundarak, "Yiğit Osmaniye'mizin medarıiftiharı, cennet Amanos'ların kartalı Korkutlarımızı, kutlu ve onurlu yeni bir göreve uğurlamanın mutluluğu ve heyecanı içindeyiz. Jandarma teşkilatı olarak kuruluşumuzdan bugüne kadar başta teröristle mücadele ve emniyet, asayişin temini olmak üzere bize tevdi edilen her türlü görevi bir ibadet anlayışı içinde canla başla ve ettiğimiz yemine bağlı kalarak canımız pahasına yerine getirdik. Yüce Türk milletinin hizmetkârı olarak Çanakkale Savaşları'nda Alçıtepe, Kocaçimen ve Kireçtepe muharebelerinde destan yazdık, teröristle mücadele çerçevesinde güzel yurdumuzun her karış toprağında ve sınır ötesi harekâtlarında büyük başarılara imza attık. 15 Temmuz hain darbe girişimi devamındaki süreçte satılmış teröristlere karşı devletimiz ve aziz milletimizin yanında mücadelemizi verdik.

#6
Foto - Bölgeden petrol fışkırıyor! Flaş gelişme: Türk askeri apar topar bölgeye yönlendirildi

Göz bebeğimiz Korkutlarımızla 22 Mayıs 2022 tarihinde, cennet Amanos'larımıza kirli ayaklarıyla basan son 2 haini etkisiz hale getirerek bölgemizi terörden tamamen temizledik. Her türlü tabi afette, özellikle 6 Şubat 2023 tarihinde ilimizi de etkileyen asrın felaketinde kısa süreli reaksiyon göstererek milletimizin yaralarının sarılmasında topyekun katkı sağladık. Şimdi de şanlı tarihimizin altın sayfalarına bir destan daha yazmak için kutlu bir yola çıkıyoruz. Kahraman Korkutlarımızı yıllardır uğrunda nice şehitler ve gaziler verilen Şırnak Gabar Dağı bölgesine ülkemiz için son derece kritik ve ekonomik değere sahip olan petrol arama çalışmalarının emniyet tedbirlerinin sağlanması maksadıyla dualarla, kurbanlarla ve bir bayram havasında uğurluyoruz.

#7
Foto - Bölgeden petrol fışkırıyor! Flaş gelişme: Türk askeri apar topar bölgeye yönlendirildi

Kahraman evlatlarım, Korkutlarım, sizleri bu kutlu görevde önce Allah'a, sonra da komutanlarımıza emanet ederken hepinizi tertemiz alnınızdan öpüyorum. Yolunuz ve bahtınız açık, kılıcınız keskin, gazanız mübarek olsun" dedi.

#8
Foto - Bölgeden petrol fışkırıyor! Flaş gelişme: Türk askeri apar topar bölgeye yönlendirildi

Komandolara ve ailelerine seslenen Osmaniye Valisi Dr. Erdinç Yılmaz ise, "Kahraman Korkutlarımızın çok kıymetli aileleri ve kahraman Korkutlar hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Bugün her zaman, her şartta vatan mücadelesinde korkusuzca mücadele veren Korkutlarımızı yine çok önemli bir göreve uğurlamanın gururunu yaşıyoruz, Allah yollarını açık etsin. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Vatan görevinde her zaman başarıya imza atmış, göğsümüzü kabartmış olan Korkutlarla gurur duyuyoruz. Allah onları yetiştiren anne babadan razı olsun. Bu kutlu görevi de başarıyla yapacaklarına inanıyoruz. Dualarımız kendileriyle, Allah bahtlarını her daim açık etsin Bu vatan sizden her zaman görev bekledi ve bu görevi de en iyi şekilde yaptınız. Bundan sonra da yapacağınıza inanıyoruz. Allah'ım sizleri her türlü kötülükten, kazadan, beladan korusun. Kahraman Korkutlar, yolumuz açık olsun" ifadelerini kullandı.

Türkiye adeta kavruluyor! Yüksek sıcaklıklar bu hastalıklara yol açıyor
Yaşam

Türkiye adeta kavruluyor! Yüksek sıcaklıklar bu hastalıklara yol açıyor

Türkiye'nin büyük bölümü yüksek sıcaklıklarla adeta kavruluyor. Uzman isim ise vatandaşları dikkatli olmaya davet etti.
Edepsizliğin savunucusu Yeşim Salkım Acun Ilıcalı'yı suçladı
Medya

Edepsizliğin savunucusu Yeşim Salkım Acun Ilıcalı'yı suçladı

Yeşim Salkım, Uzi'nin Mustafa Sandal ile olan tartışmasının ardından rap müziği yerden yere vurdu. Ağır ifadeler kullanan Yeşim Salkım konuy..
Araplardan Trabzon kararı! Bölge sakinleri şaşkın, uçaklar peş peşe inmeye başladı
Ekonomi

Araplardan Trabzon kararı! Bölge sakinleri şaşkın, uçaklar peş peşe inmeye başladı

Körfez ülkelerinden Trabzon'a akın resmen başladı. Kente her gün 35 charter uçağıyla 4500 turist geliyor.
Trilyon dolarlık şirketlerden Türkiye kararı! Hiç hesapta olmayan hamle için tarih verildi
Ekonomi

Trilyon dolarlık şirketlerden Türkiye kararı! Hiç hesapta olmayan hamle için tarih verildi

Türk Amerikan İş Konseyi (TAİK) Başkanı Mehmet Ali Yalçındağ, NATO Liderler Zirvesi'nin çok önemli sonuçlar doğuracağını ifade ederek, 'Yeni..
Sarıgül'den İmamoğlu ifşası! Yaşananları tek tek anlattı
Gündem

Sarıgül'den İmamoğlu ifşası! Yaşananları tek tek anlattı

CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile ilgili gündem olacak sözler söyledi. Katıldığı canlı yayında CHP'd..
Necmettin Batırel'den flaş iddia: Bahçeli'nin emeklilere zam talebine o isim onay vermedi

Necmettin Batırel'den flaş iddia: Bahçeli'nin emeklilere zam talebine o isim onay vermedi
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23