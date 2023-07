Bölgeden petrol fışkırıyor! Flaş gelişme: Türk askeri apar topar bölgeye yönlendirildi

Komandolara ve ailelerine seslenen Osmaniye Valisi Dr. Erdinç Yılmaz ise, "Kahraman Korkutlarımızın çok kıymetli aileleri ve kahraman Korkutlar hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Bugün her zaman, her şartta vatan mücadelesinde korkusuzca mücadele veren Korkutlarımızı yine çok önemli bir göreve uğurlamanın gururunu yaşıyoruz, Allah yollarını açık etsin. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Vatan görevinde her zaman başarıya imza atmış, göğsümüzü kabartmış olan Korkutlarla gurur duyuyoruz. Allah onları yetiştiren anne babadan razı olsun. Bu kutlu görevi de başarıyla yapacaklarına inanıyoruz. Dualarımız kendileriyle, Allah bahtlarını her daim açık etsin Bu vatan sizden her zaman görev bekledi ve bu görevi de en iyi şekilde yaptınız. Bundan sonra da yapacağınıza inanıyoruz. Allah'ım sizleri her türlü kötülükten, kazadan, beladan korusun. Kahraman Korkutlar, yolumuz açık olsun" ifadelerini kullandı.