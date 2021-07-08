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Boğaz'dan geçen ABD savaş gemisinde dikkat çeken görüntü!

2021-07-08 17:05:46
Boğaz'dan geçen ABD savaş gemisinde dikkat çeken görüntü!

ABD Donanmasına ait 'USNS Yuma' isimli hızlı ikmal gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçti.

#1
Foto - ABD savaş gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçerek Karadeniz'e doğru hareket etti.

ABD savaş gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçerek Karadeniz'e doğru hareket etti.

#2
Foto - ABD Donanmasına ait T-EPF 8 Borda numaralı 'USNS Yuma' isimli hızlı ikmal gemisi saat 15.00 sıralarında Marmara Denizi'nden İstanbul Boğazı'na girdi.

ABD Donanmasına ait T-EPF 8 Borda numaralı 'USNS Yuma' isimli hızlı ikmal gemisi saat 15.00 sıralarında Marmara Denizi'nden İstanbul Boğazı'na girdi.

#3
Foto - Savaş gemisinin boğaz geçişine sahil güvenlik botları eşlik etti.

Savaş gemisinin boğaz geçişine sahil güvenlik botları eşlik etti.

#4
Foto - Yaklaşık 1 saatte Fatih Sultan Mehmet köprüsü altına ulaşan geminin ön ve arka bölümünde silahlı askerlerin nöbet tuttuğu görüldü.

Yaklaşık 1 saatte Fatih Sultan Mehmet köprüsü altına ulaşan geminin ön ve arka bölümünde silahlı askerlerin nöbet tuttuğu görüldü.

#5
Foto - Gemi Boğaz geçişini 1,5 saatte tamamladı.

Gemi Boğaz geçişini 1,5 saatte tamamladı.

#6
Foto - İşte ABD savaş gemisinin geçiş görüntüleri...

İşte ABD savaş gemisinin geçiş görüntüleri...

#7
Foto - İşte ABD savaş gemisinin geçiş görüntüleri...

İşte ABD savaş gemisinin geçiş görüntüleri...

#8
Foto - İşte ABD savaş gemisinin geçiş görüntüleri...

İşte ABD savaş gemisinin geçiş görüntüleri...

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