2021-07-08 17:05:46 Boğaz'dan geçen ABD savaş gemisinde dikkat çeken görüntü!
ABD Donanmasına ait 'USNS Yuma' isimli hızlı ikmal gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçti.
ABD Donanmasına ait 'USNS Yuma' isimli hızlı ikmal gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçti.
ABD savaş gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçerek Karadeniz'e doğru hareket etti.
ABD Donanmasına ait T-EPF 8 Borda numaralı 'USNS Yuma' isimli hızlı ikmal gemisi saat 15.00 sıralarında Marmara Denizi'nden İstanbul Boğazı'na girdi.
Savaş gemisinin boğaz geçişine sahil güvenlik botları eşlik etti.
Yaklaşık 1 saatte Fatih Sultan Mehmet köprüsü altına ulaşan geminin ön ve arka bölümünde silahlı askerlerin nöbet tuttuğu görüldü.
Gemi Boğaz geçişini 1,5 saatte tamamladı.
İşte ABD savaş gemisinin geçiş görüntüleri...
İşte ABD savaş gemisinin geçiş görüntüleri...
İşte ABD savaş gemisinin geçiş görüntüleri...
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23
Bip İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23