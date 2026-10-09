Boğazda takılma hissi: Sessiz reflü sesinizi elinizden alabilir

Dr. Yalçın, hastalığın en önemli nedenlerinden birinin mide içeriğinin yukarı kaçmasını önleyen yemek borusundaki alt ve üst kapakçıkların işlevini yeterince yerine getirememesi olduğunu söyledi. Kapakçıkların gevşemesiyle mide asidinin gırtlağa kadar ulaşabildiğini belirten Yalçın, fazla kilo, yağlı ve baharatlı beslenme, sigara ve alkol kullanımı, yemekten hemen sonra uzanma, geç saatlerde yemek yeme alışkanlığı, kronik stres ve gebeliğin riski artıran faktörler arasında yer aldığını ifade etti.