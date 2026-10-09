Selçuk Bayraktar duyurdu: Morfoz ile vuruldu
Savunma devi Baykar'ın patronu Selçuk Bayraktar, MORFOZ Güdüm Kiti ile gerçekleştirilen atış testini kamuoyu ile paylaştı.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Savunma devi Baykar'ın patronu Selçuk Bayraktar, MORFOZ Güdüm Kiti ile gerçekleştirilen atış testini kamuoyu ile paylaştı.
AKINCI TİHA, ASELSAN tarafından geliştirilen MORFOZ Güdüm Kiti ile atış testi gerçekleştirdi. Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla AKINCI TİHA'nın yeni atış testine ilişkin görüntüleri paylaştı.
Paylaşımında "MORFOZ Güdüm Kiti Atış Testi. Tam İsabet." ifadelerine yer veren Bayraktar, Türkiye'nin savunma sanayiindeki yerli ve milli çözümlerine bir yenisinin daha başarıyla eklendiğini vurguladı.
Görüntülerde, mühimmat yüklü AKINCI TİHA'nın pistten havalanarak görev irtifasına ulaştığı ve ardından MORFOZ Güdüm Kiti ile ateşleme gerçekleştirdiği görülüyor. Yer istasyonundan "Bismillah, ateş" komutuyla bırakılan mühimmat, belirlenen hedefi yüksek hassasiyetle vurarak etkisiz hale getiriyor.
Testin başarıyla tamamlanması, Türk savunma sanayisinde Baykar ve ASELSAN iş birliğiyle geliştirilen mühimmat sistemlerinin etkinliğini bir kez daha gözler önüne serdi.
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