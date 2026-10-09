Geri adım atmadı: Mourinho 'Bizzat ben verdim' deyip Arda Güler kararını açıkladı!

"Oyuncuların özel hayatlarında yaptıkları her şeyin saha içine ya da kulübe illa ki bir yansıması olur. Bir futbolcu neticede insan; arada hata da yapabilir, yanlış da yapabilir… Ama taşıdığı sorumluluğun bilincini asla kaybetmemeli. Eğri oturup doğru konuşalım: Bu süreçte Real Madrid’deki futbolcular profesyonellik anlamında gerçekten parmakla gösterilecek bir duruş sergilediler.