Geri adım atmadı: Mourinho 'Bizzat ben verdim' deyip Arda Güler kararını açıkladı!
Real Madrid Teknik Direktörü Jose Mourinho'dan ilginç bir açıklama daha geldi.
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Real Madrid Teknik Direktörü Jose Mourinho'dan ilginç bir açıklama daha geldi.
Real Madrid Teknik Direktörü Jose Mourinho, Villarreal ile oynayacakları maç öncesi açıklamalarda bulundu. Portekizli teknik adam sakatlığı bulunan Arda Güler için aldığı kararı açıkladı.
Real Madrid, LaLiga'da bu hafta Villarreal'i ağırlayacak. Eflatun-beyazlıların teknik direktörü Jose Mourinho karşılaşma öncesi basın toplantısında konuştu. Portekizli teknik adamın Arda Güler açıklaması dikkat çekti.
Jose Mourinho şöyle konuştu:
"Oyuncuların özel hayatlarında yaptıkları her şeyin saha içine ya da kulübe illa ki bir yansıması olur. Bir futbolcu neticede insan; arada hata da yapabilir, yanlış da yapabilir… Ama taşıdığı sorumluluğun bilincini asla kaybetmemeli. Eğri oturup doğru konuşalım: Bu süreçte Real Madrid’deki futbolcular profesyonellik anlamında gerçekten parmakla gösterilecek bir duruş sergilediler.
Biz de oyuncuların en iyi şartlarda olması için gecemizi gündüzümüze kattık. Dinlenme takvimlerinden tutun her detay ince elenip sık dokundu, her şey adım adım takip edildi. Seyahate giden herkes kendilerine verilen talimatlara harfiyen uydu.
Sakatlığı bulunan oyuncular da Valdebebas’a gelip kontrollerinden geçti ve kendileri için hazırlanan rehabilitasyon programını eksiksiz uyguladı. Mesela Arda son maçta sakatlanmıştı; ona o iki günlük izni bizzat ben verdim."
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