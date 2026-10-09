Konu Ekrem olunca gazeteciliği unutuyor musun? Şaban Sevinç'ten emniyette geri adım
Fon soruşturması kapsamında ortaya attığı yalanları gerçek gibi sunan sözde gazeteci Şaban Sevinç, emniyetteki ifadesinde çark etti.
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Fon soruşturması kapsamında ortaya attığı yalanları gerçek gibi sunan sözde gazeteci Şaban Sevinç, emniyetteki ifadesinde çark etti.
Fon soruşturması kapsamında "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlamasıyla hakkında yürütülen soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan gazeteci Şaban Sevinç, emniyette verdiği ifadesinde paylaşımlarını kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla yaptığını iddia ederek, "Benim bu haberleri yaparken başta Sayın Ömer Çelik olmak üzere hiçbir kişi ve kurumu suçlama kastım kesinlikle yoktur. Tamamen kamu yararı amacıyla gazetecilik faaliyeti çerçevesinde haber yaptım. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum" dedi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen fon soruşturması kapsamında gazeteciler İsmail Saymaz, Murat Ağırel ve Şaban Sevinç, soruşturmaya ilişkin kamuoyunu yanıltıcı nitelikte açıklamalarda bulundukları gerekçesiyle şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrılmıştı. Soruşturma kapsamında Şaban Sevinç ve Mustafa Balcı hakkında gözaltı kararı verilmişti. Gözaltına alınan Sevinç ve Balcı, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilmişti. Şaban Sevinç’in emniyetteki ifadesi ortaya çıktı.
Yaklaşık 39 yıldır gazetecilik yaptığını anlatan Sevinç, fon soruşturmasının kamuoyunda geniş yankı uyandırmasının ardından haber ve yorumlar yaptığını belirterek, "Fon skandalı patladıktan sonra tüm Türkiye haklı olarak bu konuda bir tartışmaya girdi. Üst düzey siyasetçilerin de bu fon olayında olduğu ve 455 bin vatandaşın mağdur olduğunun açıklanan resmi rakamlarla ortaya çıkması nedeniyle ben de bütün gazeteciler gibi kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla haber amaçlı olarak ve kimseyi suçlamamaya dikkat ve özen göstererek bu konuda haber ve değerlendirmeler yaptım. YouTube videoları çektim" ifadelerini kullandı. Yaptığı yayınlarda bazı bakanlar hakkındaki iddialara da yer verdiğini aktaran Sevinç, Ticaret Bakanı Ömer Bolat ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Göktaş’ın iddiaları reddeden açıklamalarını paylaştığını ve bu açıklamaları inandırıcı bulduğunu söyledi.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik hakkındaki iddialara da değinen Sevinç, ana muhalefet partisi genel başkanı Özgür Özel’in konuyla ilgili bir iddiayı basın toplantısıyla kamuoyuna açıkladığını belirtti. Sevinç, "Sayın Ömer Çelik kendisi hakkında bu iddianın 5-6 gündür haber yapılıp kamuoyunda konuşulmasına rağmen diğer iki bakan gibi bir açıklama yapıp iddiaları reddetmedi. Bu tür durumlarda gazeteciler kamu yararı ve halkı bilgilendirmek amacıyla haber yapmaya devam eder. Ben bu Ömer Çelik ile ilgili tüm tartışmaları hem YouTube’daki videolarımda hem de X hesabımda her zaman iddia olarak özellikle belirttim" dedi.
Fon soruşturmasının devlet yetkilileri, muhalefet partileri ve kamuoyu tarafından yakından takip edildiğini ifade eden Sevinç, "Benim bu haberleri yaparken başta Sayın Ömer Çelik olmak üzere hiçbir kişi ve kurumu suçlama kastım kesinlikle yoktur. Tamamen kamu yararı amacıyla gazetecilik faaliyeti çerçevesinde haber yaptım" diye konuştu.
Paylaşımlarının toplumda korku, panik ve endişe oluşturmadığını savunan Sevinç, "Yaptığım haberin toplumda korku, panik ve endişe oluşturucu bir niteliği yoktur. Bilakis bütün toplumun gündeminde ve tartıştığı, devletin en üst makamlarının da sık sık açıklama yaptığı bu konuda yapılan haberler topluma bilgi verici ve sakinleştirici nitelik taşımaktadır" ifadelerini kullandı. Sevinç, emniyet ifadesinin ardından İstanbul Adalet Sarayına sevk edildi.
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