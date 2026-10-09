  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
İngilizlerin ezber bozan hamlesi şaşırtacak: Guendouzi sürprizi: Ayrılacak mı? Türkiye'den tarihi adım: Nadir elementlerde yeni dönem başlıyor! İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan istifa açıklaması! 'Beni tanıyorsunuz' diyerek açıkladı! Türkiye'nin Somali'deki ezber bozan hamlesi ABD'li ismi şaşırttı: Bu fikir beni heyecanlandırıyor AK Partili isim fon skandalında 100 milyon lira kaybetti: Çok rahatsızım, sinirliyim, rencide oldum Piramitlerde şaşırtan keşif! 45 milyon yıllık timsah fosili bulundu Konu Ekrem olunca gazeteciliği unutuyor musun? Şaban Sevinç'ten emniyette geri adım Dünya'nın çevresini 6 buçuk kez dolaşacak uzunlukta: Doğal gaza erişimde nereden nereye! Yıldız ismin menajerinden Beşiktaş'a çarpıcı mesaj! Türk futbol tarihinde bir ilk mi? Geri adım atmadı: Mourinho 'Bizzat ben verdim' deyip Arda Güler kararını açıkladı!
Gündem
7
Yeniakit Publisher
Konu Ekrem olunca gazeteciliği unutuyor musun? Şaban Sevinç'ten emniyette geri adım

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Konu Ekrem olunca gazeteciliği unutuyor musun? Şaban Sevinç'ten emniyette geri adım

Fon soruşturması kapsamında ortaya attığı yalanları gerçek gibi sunan sözde gazeteci Şaban Sevinç, emniyetteki ifadesinde çark etti.

2
#1
Foto - Konu Ekrem olunca gazeteciliği unutuyor musun? Şaban Sevinç'ten emniyette geri adım

Fon soruşturması kapsamında "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlamasıyla hakkında yürütülen soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan gazeteci Şaban Sevinç, emniyette verdiği ifadesinde paylaşımlarını kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla yaptığını iddia ederek, "Benim bu haberleri yaparken başta Sayın Ömer Çelik olmak üzere hiçbir kişi ve kurumu suçlama kastım kesinlikle yoktur. Tamamen kamu yararı amacıyla gazetecilik faaliyeti çerçevesinde haber yaptım. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum" dedi.

#2
Foto - Konu Ekrem olunca gazeteciliği unutuyor musun? Şaban Sevinç'ten emniyette geri adım

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen fon soruşturması kapsamında gazeteciler İsmail Saymaz, Murat Ağırel ve Şaban Sevinç, soruşturmaya ilişkin kamuoyunu yanıltıcı nitelikte açıklamalarda bulundukları gerekçesiyle şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrılmıştı. Soruşturma kapsamında Şaban Sevinç ve Mustafa Balcı hakkında gözaltı kararı verilmişti. Gözaltına alınan Sevinç ve Balcı, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilmişti. Şaban Sevinç’in emniyetteki ifadesi ortaya çıktı.

#3
Foto - Konu Ekrem olunca gazeteciliği unutuyor musun? Şaban Sevinç'ten emniyette geri adım

Yaklaşık 39 yıldır gazetecilik yaptığını anlatan Sevinç, fon soruşturmasının kamuoyunda geniş yankı uyandırmasının ardından haber ve yorumlar yaptığını belirterek, "Fon skandalı patladıktan sonra tüm Türkiye haklı olarak bu konuda bir tartışmaya girdi. Üst düzey siyasetçilerin de bu fon olayında olduğu ve 455 bin vatandaşın mağdur olduğunun açıklanan resmi rakamlarla ortaya çıkması nedeniyle ben de bütün gazeteciler gibi kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla haber amaçlı olarak ve kimseyi suçlamamaya dikkat ve özen göstererek bu konuda haber ve değerlendirmeler yaptım. YouTube videoları çektim" ifadelerini kullandı. Yaptığı yayınlarda bazı bakanlar hakkındaki iddialara da yer verdiğini aktaran Sevinç, Ticaret Bakanı Ömer Bolat ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Göktaş’ın iddiaları reddeden açıklamalarını paylaştığını ve bu açıklamaları inandırıcı bulduğunu söyledi.

#4
Foto - Konu Ekrem olunca gazeteciliği unutuyor musun? Şaban Sevinç'ten emniyette geri adım

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik hakkındaki iddialara da değinen Sevinç, ana muhalefet partisi genel başkanı Özgür Özel’in konuyla ilgili bir iddiayı basın toplantısıyla kamuoyuna açıkladığını belirtti. Sevinç, "Sayın Ömer Çelik kendisi hakkında bu iddianın 5-6 gündür haber yapılıp kamuoyunda konuşulmasına rağmen diğer iki bakan gibi bir açıklama yapıp iddiaları reddetmedi. Bu tür durumlarda gazeteciler kamu yararı ve halkı bilgilendirmek amacıyla haber yapmaya devam eder. Ben bu Ömer Çelik ile ilgili tüm tartışmaları hem YouTube’daki videolarımda hem de X hesabımda her zaman iddia olarak özellikle belirttim" dedi.

#5
Foto - Konu Ekrem olunca gazeteciliği unutuyor musun? Şaban Sevinç'ten emniyette geri adım

Fon soruşturmasının devlet yetkilileri, muhalefet partileri ve kamuoyu tarafından yakından takip edildiğini ifade eden Sevinç, "Benim bu haberleri yaparken başta Sayın Ömer Çelik olmak üzere hiçbir kişi ve kurumu suçlama kastım kesinlikle yoktur. Tamamen kamu yararı amacıyla gazetecilik faaliyeti çerçevesinde haber yaptım" diye konuştu.

#6
Foto - Konu Ekrem olunca gazeteciliği unutuyor musun? Şaban Sevinç'ten emniyette geri adım

Paylaşımlarının toplumda korku, panik ve endişe oluşturmadığını savunan Sevinç, "Yaptığım haberin toplumda korku, panik ve endişe oluşturucu bir niteliği yoktur. Bilakis bütün toplumun gündeminde ve tartıştığı, devletin en üst makamlarının da sık sık açıklama yaptığı bu konuda yapılan haberler topluma bilgi verici ve sakinleştirici nitelik taşımaktadır" ifadelerini kullandı. Sevinç, emniyet ifadesinin ardından İstanbul Adalet Sarayına sevk edildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Cengiz

Bu gazeteci kılığındaki tipin nasıl bir gazeteci olduğunu yandaşı Enver iyi anlatıyor,buna rağmen halen gazeteciyim diye ortalık ta dolaşıyor

Vay vay

Fon yolsuzluğunu unutturmaya çalışıyorlar. Siz niye konuşuyorsunuz diyorlar..milletin parasına çökmüşler, malı götürmüşler susun diyorlar.. Dünya tarihinin en büyük hırsızlığı ve yolsuzluğu bizde olmuş..
TÜM YORUMLARA GİT ( 2 )
Rusya yolcu otobüsünü vurdu: 30 kişi öldü, 18 kişi yaralı kurtuldu
Dünya

Rusya yolcu otobüsünü vurdu: 30 kişi öldü, 18 kişi yaralı kurtuldu

Ukrayna, Donetsk bölgesindeki Kramatorsk kentinde yolcu taşıyan bir otobüsün Rus ordusu tarafından güdümlü füze ile hedef alındığını duyurdu..
Provokatör Berna serbest bırakıldı
Gündem

Provokatör Berna serbest bırakıldı

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın AK Parti’ye geçmesini Yunan işgali ile bir tutar..
Necla Uygur hayatını kaybetti
Aktüel

Necla Uygur hayatını kaybetti

Türk tiyatrosunun yerli ve milli oyuncularından merhum Nejat Uygur’un kendisi gibi tiyatro sanatçısı eşi Necla Uygur, tedavi gördüğü hastane..
Adaletten kaçamayacağını anladı!
Gündem

Adaletten kaçamayacağını anladı!

Gazeteci İlknur Yılmaz'a yönelik hakaret suçlamasıyla yürütülen soruşturmada çağrılara ve aramalara rağmen ifade vermeye gitmeyen Akkaya hak..
İnan'dan sert tepki: Kiralık tetikçilersiniz
Gündem

İnan'dan sert tepki: Kiralık tetikçilersiniz

AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan fon soruşturmasıyla ilgili iddialara "Sizler gazeteci değil, itibar suikastçiliğine soyunmuş, sahi..
Afyonkarahisar Vali Yardımcısı silahla vurulmuş halde bulundu
Gündem

Afyonkarahisar Vali Yardımcısı silahla vurulmuş halde bulundu

Afyonkarahisar Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri İhsan Ayrancı, silahla vurulmuş halde bulundu. Ağır yaralı olarak hastaney..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23