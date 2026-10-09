Konu Ekrem olunca gazeteciliği unutuyor musun? Şaban Sevinç'ten emniyette geri adım

Yaklaşık 39 yıldır gazetecilik yaptığını anlatan Sevinç, fon soruşturmasının kamuoyunda geniş yankı uyandırmasının ardından haber ve yorumlar yaptığını belirterek, "Fon skandalı patladıktan sonra tüm Türkiye haklı olarak bu konuda bir tartışmaya girdi. Üst düzey siyasetçilerin de bu fon olayında olduğu ve 455 bin vatandaşın mağdur olduğunun açıklanan resmi rakamlarla ortaya çıkması nedeniyle ben de bütün gazeteciler gibi kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla haber amaçlı olarak ve kimseyi suçlamamaya dikkat ve özen göstererek bu konuda haber ve değerlendirmeler yaptım. YouTube videoları çektim" ifadelerini kullandı. Yaptığı yayınlarda bazı bakanlar hakkındaki iddialara da yer verdiğini aktaran Sevinç, Ticaret Bakanı Ömer Bolat ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Göktaş’ın iddiaları reddeden açıklamalarını paylaştığını ve bu açıklamaları inandırıcı bulduğunu söyledi.