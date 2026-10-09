Galatasaray Kulübü duyurdu: Gözler Saat 10.00'da! Yönetim ve Denetim Kurulları ibra edilecek mi?
Galatasaray'da gözler yarın saat 10.00'da başlayacak olan genel kurula çevrildi.
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Galatasaray'da gözler yarın saat 10.00'da başlayacak olan genel kurula çevrildi.
Galatasaray Kulübü'nde yıllık olağan genel kurul toplantısı, 10 Ekim Cumartesi günü Haliç Kongre Merkezi'nde yapılacak.
Haliç Kongre Merkezi'ndeki toplantı saat 10.00'da başlayacak.
Genel kurulda 1 Haziran 2025 ile 31 Mayıs 2026 arasındaki faaliyet raporu sunulacak. Ayrıca aynı döneme ait denetim kurulu raporu okunacak. Yönetim ve denetim kurulu için ayrı ayrı ibra oylaması yapılacak.
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