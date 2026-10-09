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Galatasaray Kulübü duyurdu: Gözler Saat 10.00'da! Yönetim ve Denetim Kurulları ibra edilecek mi?

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Galatasaray Kulübü duyurdu: Gözler Saat 10.00'da! Yönetim ve Denetim Kurulları ibra edilecek mi?

Galatasaray'da gözler yarın saat 10.00'da başlayacak olan genel kurula çevrildi.

#1
Foto - Galatasaray Kulübü duyurdu: Gözler Saat 10.00'da! Yönetim ve Denetim Kurulları ibra edilecek mi?

Galatasaray Kulübü'nde yıllık olağan genel kurul toplantısı, 10 Ekim Cumartesi günü Haliç Kongre Merkezi'nde yapılacak.

#2
Foto - Galatasaray Kulübü duyurdu: Gözler Saat 10.00'da! Yönetim ve Denetim Kurulları ibra edilecek mi?

Haliç Kongre Merkezi'ndeki toplantı saat 10.00'da başlayacak.

#3
Foto - Galatasaray Kulübü duyurdu: Gözler Saat 10.00'da! Yönetim ve Denetim Kurulları ibra edilecek mi?

Genel kurulda 1 Haziran 2025 ile 31 Mayıs 2026 arasındaki faaliyet raporu sunulacak. Ayrıca aynı döneme ait denetim kurulu raporu okunacak. Yönetim ve denetim kurulu için ayrı ayrı ibra oylaması yapılacak.

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