Dünya'nın çevresini 6 buçuk kez dolaşacak uzunlukta: Doğal gaza erişimde nereden nereye!

Bu yükseliş, abone sayılarına da yansıdı. Temmuz itibarıyla konutlardaki doğal gaz abone sayısı 22 milyon 329 bin 878, toplam doğal gaz abone sayısı ise 23 milyon 183 bin 623 olarak kayıtlara geçti. Özellikle tüketimin yükseldiği kış dönemlerinde talebin karşılanması, sistem esnekliğinin artırılması ve enerji arz güvenliğinin güçlendirilmesi için doğal gaz giriş kapasitesi ve yer altı doğal gaz depolama kapasitesi arttırıldı. Bu kapsamda, Türkiye'nin günlük doğal gaz giriş kapasitesi 495 milyon metreküpe ulaşırken yer altı doğal gaz depolama kapasitesi de 6,3 milyar metreküp seviyesine çıktı.