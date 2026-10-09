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Dünya'nın çevresini 6 buçuk kez dolaşacak uzunlukta: Doğal gaza erişimde nereden nereye!

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Dünya'nın çevresini 6 buçuk kez dolaşacak uzunlukta: Doğal gaza erişimde nereden nereye!

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Türkiye'de doğal gaz iletim hattının uzunluğu 236 bin 492 kilometreye ulaştı.

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Foto - Dünya'nın çevresini 6 buçuk kez dolaşacak uzunlukta: Doğal gaza erişimde nereden nereye!

Türkiye'de, doğal gaz iletim ve dağıtımında son 24 yılda büyük bir dönüşüm yaşandı. Böylece iletim ve dağıtım ağı 257 bin kilometreyi aşarak Dünya'nın çevresini 6 buçuk kez dolaşacak düzeye ulaştı. Doğal gaz şebekesinin ülke genelinde yaygınlaştırılmasıyla doğal gaza erişim imkanı bulunan nüfus önemli ölçüde arttı. Ekim verilerine göre 73 milyon kişinin doğal gaza erişimi sağlanırken doğal gaza ulaşabilen nüfusun toplam nüfusa oranı yüzde 85'e ulaştı.

#2
Foto - Dünya'nın çevresini 6 buçuk kez dolaşacak uzunlukta: Doğal gaza erişimde nereden nereye!

Bu yükseliş, abone sayılarına da yansıdı. Temmuz itibarıyla konutlardaki doğal gaz abone sayısı 22 milyon 329 bin 878, toplam doğal gaz abone sayısı ise 23 milyon 183 bin 623 olarak kayıtlara geçti. Özellikle tüketimin yükseldiği kış dönemlerinde talebin karşılanması, sistem esnekliğinin artırılması ve enerji arz güvenliğinin güçlendirilmesi için doğal gaz giriş kapasitesi ve yer altı doğal gaz depolama kapasitesi arttırıldı. Bu kapsamda, Türkiye'nin günlük doğal gaz giriş kapasitesi 495 milyon metreküpe ulaşırken yer altı doğal gaz depolama kapasitesi de 6,3 milyar metreküp seviyesine çıktı.

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Foto - Dünya'nın çevresini 6 buçuk kez dolaşacak uzunlukta: Doğal gaza erişimde nereden nereye!

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, NSosyal hesabından yaptığı videolu paylaşımda, Türkiye'nin doğal gaz altyapısında 2002'den bu yana gerçekleştirilen dönüşüme ve 2026 hedeflerine dikkati çekti. Bayraktar, Türkiye'nin doğal gaz altyapısında son 24 yılda çok büyük bir dönüşüme imza attıklarını ifade ederek, şunları kaydetti:

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Foto - Dünya'nın çevresini 6 buçuk kez dolaşacak uzunlukta: Doğal gaza erişimde nereden nereye!

"2002'de yalnızca 5 ilde kullanılan doğal gazı bugün 81 ile, 995 yerleşim yerine ulaştırdık. 73 milyon vatandaşımıza doğal gaza erişim imkanı sunduk. Şimdi yeni bir eşiğe ilerliyoruz. Bu yıl içerisinde doğal gaza erişimi sağlanan yerleşim yeri sayısı 1000'e çıkacak. 257 bin kilometreyi aşan iletim ve dağıtım ağımızın yanı sıra, güçlü giriş kapasitesi ve depolama altyapımızla doğal gazı ülkemizin dört bir yanına güvenli ve kesintisiz biçimde ulaştırmaya devam edeceğiz."

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Yorumlar

Vahap

İyide Marmaranın ortasında Sakarya kaynarca ilçesinin yüzde doksanına doğalgaz yok bu yerler dağ desem değil uzak desem hiç değil peki niye böyle .
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