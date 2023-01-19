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Yaşam
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Bodrum'da sahilde çürümüş halde ceset bulundu

2023-01-19 00:28:27
Bodrum'da sahilde çürümüş halde ceset bulundu

Muğla'nın Bodrum ilçesinde sahilde çürümüş halde ceset bulundu.

#1
Foto - Bodrum'da sahilde çürümüş halde ceset bulundu

Edinilen bilgiye göre, Gümbet İnceburun'da Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin arıtma tesisinin olduğu bölgede sahile çürümüş bir ceset vurdu.

#2
Foto - Bodrum'da sahilde çürümüş halde ceset bulundu

Belden yukarısı olmayan cesedi, arıtma tesisindeki inşaat işçileri fark etti. İhbarın ardından çok sayıda ekip sevk edildi.

#3
Foto - Bodrum'da sahilde çürümüş halde ceset bulundu

Yapılan incelemede cesedin üzerinden kimlik çıkmadı. Cesedin bulunduğu bölge ve çevresinde inceleme yapılırken inceleme sonrası kimlik tespiti ve kesin ölüm sebebinin belirlenebilmesi için Muğla Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

#4
Foto - Bodrum'da sahilde çürümüş halde ceset bulundu

Cesedin göçmen bir erkeğe ait olduğu değerlendiriliyor.

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