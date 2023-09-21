2023-09-21 19:25:10 Bodrum’da kanlı infaz! Kim oldukları belirlendi
Olay, Muğla’nın Bodrum ilçesine bağlı Turgutreis Mahallesi Turgut Özal Caddesi üzerinde meydana geldi.
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Olay, Muğla’nın Bodrum ilçesine bağlı Turgutreis Mahallesi Turgut Özal Caddesi üzerinde meydana geldi.
Cadde üzerinde 2 kişi araç içerisinde başlarından vurularak öldürüldü.
İhbarın ardından olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
İlk belirlemelere araç içerisinde vurularak öldürülen kişilerin avukat Mehmet Erdal Çam ve emekli icra müdürü Özcan Çavdar olduğu tespit edildi.
Olayın şüphelisi G.Ö.'nün ise yakalandığı öğrenildi. Ekiplerin olay yerinde incelemeleri sürüyor.
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