  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem
5
Bodrum’da kanlı infaz! Kim oldukları belirlendi

2023-09-21 19:25:10
Bodrum’da kanlı infaz! Kim oldukları belirlendi

Olay, Muğla’nın Bodrum ilçesine bağlı Turgutreis Mahallesi Turgut Özal Caddesi üzerinde meydana geldi.

#1
Foto - Bodrum’da kanlı infaz! Kim oldukları belirlendi

Cadde üzerinde 2 kişi araç içerisinde başlarından vurularak öldürüldü.

#2
Foto - Bodrum’da kanlı infaz! Kim oldukları belirlendi

İhbarın ardından olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

#3
Foto - Bodrum’da kanlı infaz! Kim oldukları belirlendi

İlk belirlemelere araç içerisinde vurularak öldürülen kişilerin avukat Mehmet Erdal Çam ve emekli icra müdürü Özcan Çavdar olduğu tespit edildi.

#4
Foto - Bodrum’da kanlı infaz! Kim oldukları belirlendi

Olayın şüphelisi G.Ö.'nün ise yakalandığı öğrenildi. Ekiplerin olay yerinde incelemeleri sürüyor.

Acun Ilıcalı ile Murat Ülker arasında dev anlaşma! Dünyanın en büyük bisküvi markası...
Spor

Acun Ilıcalı ile Murat Ülker arasında dev anlaşma! Dünyanın en büyük bisküvi markası...

Dünyanın en büyük bisküvi markası McVitie’s Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu Hull City’nin yeni sponsoru oldu!

İhracatta rekor: Türkiye o ülkeyle beraber zirveye oturdu
Ekonomi

İhracatta rekor: Türkiye o ülkeyle beraber zirveye oturdu

Dünya et ihracatının iki yükselen ülkesi Türkiye ve Avustralya oldu. OECD ve FAO’nun ortak hazırladığı “Tarımsal Görünüm 2023-2032” raporund..
LGBTİ dünyanın başına belâ
Gündem

LGBTİ dünyanın başına belâ

Batılı ülkelerde aile müessesesinin dağılmaya başlaması, aldatma ve boşanma olaylarının, sapkın evliliklerin önüne geçilememesi tüm dünyayı ..
Bunadı mı acaba? ABD Başkanı Joe Biden, Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva'nın elini sıkmadı Brezilya başkanına dikkat edin
Sosyal Medya

Bunadı mı acaba? ABD Başkanı Joe Biden, Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva'nın elini sıkmadı Brezilya başkanına dikkat edin

Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva'yla görüşmesinin ardından kameraların karşısına geçen Joe Biden, garip hareketlerine bir yenisini daha..
Karabağ'da provokasyon! Azerbaycan duyurdu Rus askerleri öldürüldü
Dünya

Karabağ'da provokasyon! Azerbaycan duyurdu Rus askerleri öldürüldü

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Karabağ'da Rus Barış Gücünü taşıyan araca ateş açılması sonucu araçtaki askerlerin hayatını kaybettiğini açıkl..
Doları bıraktıklarını duyurmuşlardı! O ülke Türk Lirası kararını ilan etti

Doları bıraktıklarını duyurmuşlardı! O ülke Türk Lirası kararını ilan etti
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23