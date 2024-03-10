BMW geri döndü! Tesla'yı kıskandıran başarı

BMW’nin müşterilerine sunduğu hibrit modeller gibi geçiş seçenekleri, müşteri tabanını korumasına ve genişletmesine yardımcı oldu. BMW’nin elektrikli araçlara yaptığı bu stratejik yatırımlar, şirketi otomotiv endüstrisinde önemli bir konuma taşıdı. Elektrikli araç pazarındaki bu strateji, BMW’nin hem teknolojik liderliği hem de rekabetçi pozisyonunu pekiştiriyor. Bu başarı, diğer geleneksel otomobil üreticileri için de bir yol gösterici olabilir.