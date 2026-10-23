İşte Türkiye'nin cephe hattını yangın yerini çevirecek canavarları

Modern muharebe sahasında yaşanan değişimler ve gelecekteki ihtiyaçlar dikkate alınarak öncü çalışmalar da gerçekleştiriliyor. FNSS tarafından tamamen öz kaynaklarla geliştirilen Gölge Süvari, Türkiye'nin ilk ağır sınıf insansız kara aracı olarak öne çıkıyor. Paletli zırhlı araçlara entegre edilebilen otonomi kiti ise envanterdeki platformlara askerleri riske atmadan görev yapabilme yeteneği kazandırıyor. FNSS AR-GE Merkezi'nde geliştirilen KAPLAN paletli hibrit araç, muharebe ve keşif senaryolarında FNSS tarafından geliştirilen yeni hibrit dizel elektrikli paletli araç tahrik sistemi sayesinde eklenen sessiz sürüş, uzatılmış sessiz izleme, geliştirilmiş yakıt ekonomisi ve harici yüksek güç çıkışı ile paletli bir araç için çok yüksek saha performansı sunuyor. Hibrit güç grubu hem yeni paletli araçlara hem de modernizasyon programlarına uyarlanabiliyor. Yeni hibrit paletli araç tahrik sistemi, 20 ton araç ağırlığına kadar uygulanabiliyor, 30-40 tonluk versiyonu da geliştirme aşamasında bulunuyor. Hibrit güç grubu çözümü konvansiyonel transmisyon ihtiyacını ortadan kaldırıyor, seri üretim teslimat takvimlerini de en az 12 ay kısaltıyor.