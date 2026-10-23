İşte Türkiye'nin cephe hattını yangın yerini çevirecek canavarları

Paletli araçlardaki bu yetkinlik, kısa sürede sınırların ötesine taşındı. ZMA ve GZPT’ler, Türkiye'nin yanı sıra Birleşik Arap Emirlikleri, Malezya, Suudi Arabistan, Bahreyn ve Filipinler ordularının envanterine girdi. 1997'de Birleşik Arap Emirlikleri'ne gerçekleştirilen ZMA ihracatı, Türk savunma sanayisinin ilk komple savunma sistemi ihracatı olarak tarihe geçti. FNSS, Körfez pazarını Türk savunma sanayisine açan bu projenin ardından bölgedeki varlığını 20 yılı aşkın süre entegre lojistik destek hizmetleriyle sürdürdü. Suudi Arabistan ve Bahreyn'deki modernizasyon programları, Malezya'da envantere giren 250’den fazla araç ile ADNAN Projesi, Filipinler'e ihraç edilen KUNDUZ ve Endonezya'da hayata geçirilen ve Türkiye’nin ilk orta ve hafif sınıf tank ihracatı olan KAPLAN MT Programı ve aynı ortaklıkla devam eden 30 ton sınıfı KAPLAN ZPT Programı, FNSS'nin yerel üretim ve teknoloji transferine dayanan kalıcı ortaklıklar kurmasını sağladı. Haziran 2026'da CSG ile imzalanan çerçeve anlaşma ise KAPLAN platformundan türetilen KARPAT orta tankının Avrupa'da üretilmesinin yolunu açtı.