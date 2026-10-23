CHP’nin banka hesabını boşaltmışlar: “Çaldığınız 5,1 milyon lirayı geri ver Özgür Özel”

"AHLAKİ DEĞİL" Kılıçdaroğlu, açıklamasında şunları söyledi: "CHP'nin bankadaki hesabını tasfiye etmişler. Bu hiç ahlaki değil ve ciddi bir sıkıntı. Kendilerine bir yazı yazdık ve paranın iadesini istedik. İmza yetkisini siz kendi çıkarınız için başka amaçla kullanıyorsunuz bu hiç ahlaki değil, doğru da değil. Aksi halde Sayıştay denetiminden de başka sorunlar çıkar ve bize hazineden gelecek olan para kesilebilir."