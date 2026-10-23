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CHP’nin banka hesabını boşaltmışlar: "Çaldığınız 5,1 milyon lirayı geri ver Özgür Özel"

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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CHP’nin banka hesabını boşaltmışlar: “Çaldığınız 5,1 milyon lirayı geri ver Özgür Özel”

CHP’de 5 milyon 100 bin liralık dev para skandalı patlak verdi! Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, Özgür Özel ve ekibinin partiden ayrılmadan hemen önce CHP kasasından 5,1 milyon TL'yi Yeni Parti’ye bağış adı altında gizlice aktardığını deşifre etti. Kılıçdaroğlu, imza yetkisini kötüye kullanıp kasayı boşaltan Özgür Özel ve ekibine resmi ihtar çekerek "O 5,1 milyon lirayı derhal iade edin, yoksa savcılığa gidip suç duyurusunda bulunacağız!" restini çekti.

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Foto - CHP’nin banka hesabını boşaltmışlar: "Çaldığınız 5,1 milyon lirayı geri ver Özgür Özel"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel ve diğer eski CHP yöneticilerinin, CHP'den ayrılmadan önce partinin kasasından 5 milyon 100 bin TL'yi Yeni Parti'ye bağış olarak aktardıklarını iddia ederek bununla ilgili ihtar çektiklerini açıkladı. Kılıçdaroğlu, ödeme yapılmazsa suç duyurusunda bulunacaklarını söyledi.

#2
Foto - CHP’nin banka hesabını boşaltmışlar: "Çaldığınız 5,1 milyon lirayı geri ver Özgür Özel"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Yeni Parti'ye ihtar çektiklerini açıkladı. Kılıçdaroğlu, gazetecilerle kahvaltılı buluşmasında önemli açıklamalar yaptı.

#3
Foto - CHP’nin banka hesabını boşaltmışlar: "Çaldığınız 5,1 milyon lirayı geri ver Özgür Özel"

"5 MİLYON 100 BİN TL İÇİN İHTAR ÇEKTİK" Kılıçdaroğlu, Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel ve beraber hareket ettiği eski CHP'lilerin, CHP'den ayrılırken partisinin kasasında bulunan 5 milyon 100 bin TL'yi Yeni Parti'ye bağış olarak aktardıklarını iddia etti. Kılıçdaroğlu, paranın iadesi için Yeni Parti'ye ihtar çektiklerini açıkladı.

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Foto - CHP’nin banka hesabını boşaltmışlar: "Çaldığınız 5,1 milyon lirayı geri ver Özgür Özel"

"AHLAKİ DEĞİL" Kılıçdaroğlu, açıklamasında şunları söyledi: "CHP'nin bankadaki hesabını tasfiye etmişler. Bu hiç ahlaki değil ve ciddi bir sıkıntı. Kendilerine bir yazı yazdık ve paranın iadesini istedik. İmza yetkisini siz kendi çıkarınız için başka amaçla kullanıyorsunuz bu hiç ahlaki değil, doğru da değil. Aksi halde Sayıştay denetiminden de başka sorunlar çıkar ve bize hazineden gelecek olan para kesilebilir."

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Foto - CHP’nin banka hesabını boşaltmışlar: "Çaldığınız 5,1 milyon lirayı geri ver Özgür Özel"

"SUÇ DUYURUSUNDA BULUNURUZ" Kılıçdaroğlu, ödemenin yapılmaması halinde Özgür Özel ve diğer Yeni Parti yöneticileri hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını ifade etti.

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