CHP’nin banka hesabını boşaltmışlar: “Çaldığınız 5,1 milyon lirayı geri ver Özgür Özel”
CHP’de 5 milyon 100 bin liralık dev para skandalı patlak verdi! Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, Özgür Özel ve ekibinin partiden ayrılmadan hemen önce CHP kasasından 5,1 milyon TL'yi Yeni Parti’ye bağış adı altında gizlice aktardığını deşifre etti. Kılıçdaroğlu, imza yetkisini kötüye kullanıp kasayı boşaltan Özgür Özel ve ekibine resmi ihtar çekerek "O 5,1 milyon lirayı derhal iade edin, yoksa savcılığa gidip suç duyurusunda bulunacağız!" restini çekti.