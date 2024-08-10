  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Otomotiv
8
BMW, 100 binden fazla aracı geri çağırdı

2024-08-10 19:08:43
BMW, 100 binden fazla aracı geri çağırdı

BMW, yangın tehlikesi nedeniyle 100 binden fazla aracı geri çağırdı.

1
#1
Foto - BMW, 100 binden fazla aracı geri çağırdı

Bir süredir kullanıcıların çalışmadığı yönünde şikayetlerini duyan BMW, sorunun çözümü için 100 binden fazla aracı servise davet ediyor.

#2
Foto - BMW, 100 binden fazla aracı geri çağırdı

BMW’nin açıklamasına göre sorun aracın çalışmaması ile sınırlı kalmayabilir. Büyük bir yangına sebep de olabilir.

#3
Foto - BMW, 100 binden fazla aracı geri çağırdı

BMW, yangın tehlikesi ile 105 bin aracı servise davet ediyor! Bir süredir BMW kullanıcıları çalışmayan motorlar ve motor bölmesinde yanık hasarı sebebi ile servislere başvuruyor.

#4
Foto - BMW, 100 binden fazla aracı geri çağırdı

Konu ile ilgili gerekli incelemeleri yapan üretici firma, yangın tehlikesi oluşturabilecek bir sorun olduğunu tespit etti. Ve sorun teşkil eden 105 bin aracı servise davet etti.

#5
Foto - BMW, 100 binden fazla aracı geri çağırdı

1 Ağustos 2018 – 31 Mayıs 2020 tarihleri arasında üretilen X5 sDrive40i ve X5 xDrive40i, 9 Nisan 2019 – 28 Mayıs 2020 tarihleri arasında üretilen X6 sDrive40i ve X6 xDrive40i, 25 Eylül 2018 – 31 Mayıs 2020 tarihleri arasında üretilen X7 xDrive40i, 740i, 740xi, 840i ve 840xi modellerini kapsayan sorun, toplam 105 bin 588 aracın geri çağrılması ile son bulacak.

#6
Foto - BMW, 100 binden fazla aracı geri çağırdı

Sorunun asıl kaynağı ise görünüşe göre marş motoru. Üretimsel bir hata sorunu motorun bazı kısımlarında zamanla yağ kaçağı oluşabiliyor.

#7
Foto - BMW, 100 binden fazla aracı geri çağırdı

Bir de motorun çalışmadığını göz önünde tutarsak, birçok kullanıcı uzun marş denemeleri ile araçlarını çalıştırmaya çalışıyor. Bu da anlık marş motorunun aşırı yüklenmesine sebep olabiliyor. Ve bu süreç yangın ile sonuçlanıyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Dünyaca ünlü markadan Skandal Türkiye kararı! Satışları kapattı
Gündem

Dünyaca ünlü markadan Skandal Türkiye kararı! Satışları kapattı

Spor giyim markası Nike, Türkiye'deki müşterilerini şok eden bir kararla, internet alışverişlerini durdurduğunu açıkladı.
Erdoğan'dan CHP'ye Paris ayarı
Gündem

Erdoğan'dan CHP'ye Paris ayarı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun organizasyonuyla Paris'te alem yapan CHP'ye ayarı verdi. İşte İstanbullula..
Ajanslar son dakika kodu ile geçiyor: 637 uçak, 278 helikopter, 29 bin 507 İHA düşürüldü
Gündem

Ajanslar son dakika kodu ile geçiyor: 637 uçak, 278 helikopter, 29 bin 507 İHA düşürüldü

Rusya Savunma Bakanlığı, son bir haftada Ukrayna güçlerine ait 637 uçak, 278 helikopter, 29 bin 507 İHA'nın imha edildiğini duyurdu...
Dev anlaşma tamam! Resmi açıklama geldi!
Ekonomi

Dev anlaşma tamam! Resmi açıklama geldi!

Kalyon Enerji, Türkiye'de yapmayı planladığı ikinci büyük güneş enerjisi santralinin finansmanı için gerekli olan parayı Birleşik Krallık’ta..
Hiç mi utanmadınız? İBB'de rezil atamalar! İmamoğlu A.Ş iş başında!
Siyaset

Hiç mi utanmadınız? İBB'de rezil atamalar! İmamoğlu A.Ş iş başında!

"Millete ait her şeyi, bir avuç insana değil, milletimize dağıtacağız." diyen İmamoğlu İBB'de çevresinden atamadığı tek bir koltuk bırakmadı..
Hayran kalmayan yok: 244 milyonluk çılgın proje! Bugün açılıyor!
Gündem

Hayran kalmayan yok: 244 milyonluk çılgın proje! Bugün açılıyor!

Çukurova Uluslararası Havalimanı bugün saat 16.00'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla hizmete açılacak. 244 milyonluk dev p..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23