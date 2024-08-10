2024-08-10 19:08:43 BMW, 100 binden fazla aracı geri çağırdı
BMW, yangın tehlikesi nedeniyle 100 binden fazla aracı geri çağırdı.
Demet Akalın'a 18 bin lira fatura geldi! Yetkili kurumdan gelen açıklama herkesi şok içerisinde bıraktı
BMW, yangın tehlikesi nedeniyle 100 binden fazla aracı geri çağırdı.
Bir süredir kullanıcıların çalışmadığı yönünde şikayetlerini duyan BMW, sorunun çözümü için 100 binden fazla aracı servise davet ediyor.
BMW’nin açıklamasına göre sorun aracın çalışmaması ile sınırlı kalmayabilir. Büyük bir yangına sebep de olabilir.
BMW, yangın tehlikesi ile 105 bin aracı servise davet ediyor! Bir süredir BMW kullanıcıları çalışmayan motorlar ve motor bölmesinde yanık hasarı sebebi ile servislere başvuruyor.
Konu ile ilgili gerekli incelemeleri yapan üretici firma, yangın tehlikesi oluşturabilecek bir sorun olduğunu tespit etti. Ve sorun teşkil eden 105 bin aracı servise davet etti.
1 Ağustos 2018 – 31 Mayıs 2020 tarihleri arasında üretilen X5 sDrive40i ve X5 xDrive40i, 9 Nisan 2019 – 28 Mayıs 2020 tarihleri arasında üretilen X6 sDrive40i ve X6 xDrive40i, 25 Eylül 2018 – 31 Mayıs 2020 tarihleri arasında üretilen X7 xDrive40i, 740i, 740xi, 840i ve 840xi modellerini kapsayan sorun, toplam 105 bin 588 aracın geri çağrılması ile son bulacak.
Sorunun asıl kaynağı ise görünüşe göre marş motoru. Üretimsel bir hata sorunu motorun bazı kısımlarında zamanla yağ kaçağı oluşabiliyor.
Bir de motorun çalışmadığını göz önünde tutarsak, birçok kullanıcı uzun marş denemeleri ile araçlarını çalıştırmaya çalışıyor. Bu da anlık marş motorunun aşırı yüklenmesine sebep olabiliyor. Ve bu süreç yangın ile sonuçlanıyor.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23