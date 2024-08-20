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Otomotiv
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BMW, 1 milyona yakın aracı geri çağırdı

2024-08-20 19:41:04
BMW, 1 milyona yakın aracı geri çağırdı

Alman otomobil üreticisi BMW'nin kısa devre endişeleri nedeniyle 720 bin 796 aracı geri çağırdığı bildirildi.

#1
Foto - BMW, 1 milyona yakın aracı geri çağırdı

ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresinin (NHTSA) açıklamasında, BMW'nin 2012-2018 model belirli araçlarını geri çağırdığı belirtildi.

#2
Foto - BMW, 1 milyona yakın aracı geri çağırdı

Bu araçlarda, su pompasındaki düzgün kapatılmamış bir elektrik bağlantı parçasının suya maruz kalabileceği ve kısa devre yapabileceği bilgisi verilen açıklamada, kısa devrenin yangın riskini artırdığına işaret edildi.

#3
Foto - BMW, 1 milyona yakın aracı geri çağırdı

Geri çağırmadan etkilenen potansiyel araç sayısının 720 bin 796 olduğu belirtilen açıklamada, bayilerin ücretsiz olarak su pompasını ve fiş bağlantı parçasını inceleyerek gerekirse değiştireceği, koruyucu bir kalkan takacağı bildirildi.

#4
Foto - BMW, 1 milyona yakın aracı geri çağırdı

Açıklamada, geri çağırmadan etkilenen araç sahiplerine 4 Ekim'den itibaren bildirim gönderilmesinin beklendiği kaydedildi.

#5
Foto - BMW, 1 milyona yakın aracı geri çağırdı

BMW, bu ayın başlarında ABD'de aşırı ısınmaya veya nadir durumlarda yangına neden olabilecek bir motor arızası nedeniyle 100 binden fazla, geçen hafta da Çin'de 1,3 milyondan fazla aracını geri çağırmıştı. Kaynak: AA

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