Bizim önümüzde kimse duramaz! Türk savunma sanayisinin iki devi güçlerini birleştirdi! EJDER YALÇIN 4X4 İngiltere’de test atışları yaptı!

UNIROBOTICS Genel Müdürü Ömür Baç ise şunları söyledi: “UNIROBOTICS olarak, tasarladığımız ve ürettiğimiz stabilize sistemler ile küresel bir aktör olma hedefiyle dünya genelinde artan özel silah sistemleri taleplerine de yanıt verebilmeyi amaçlıyoruz. Mekanik, elektronik, gömülü yazılım ve sistem düzeyinde yazılım alanlarında yüksek teknolojili ürün ve sistemler geliştiriyoruz. Silah sistemleri entegrasyon çalışmalarımız, aktif dengeleyicili kuleler, uzaktan kontrol sistemleri ve silah yönetim sistemleri üzerinde odaklanmaktadır. UNIROBOTICS'i, silah kuleleri konusunda deniz ve kara platformlarında parlak bir geleceğin beklediğine inanıyoruz. Bu doğrultuda çalışmalarımızı sürdürüyor, silah kulelerimizi ülke dışında rekabet avantajı sağlayacak ana ürünlerden biri haline getirmeyi hedefliyoruz. Bu projede de Grup Şirketlerimizden olan AEI Systems’ın 30mm topunu, Nurol Makina’nın Ejder Yalçın 4X4 aracına entegre ettik ve kulenin konstrüksiyonun testi amacı ile statik atışları İngiltere’de gerçekleştirdik.”