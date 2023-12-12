2023-12-12 12:26:04 Bizim önümüzde kimse duramaz! Türk savunma sanayisinin iki devi güçlerini birleştirdi! EJDER YALÇIN 4X4 İngiltere’de test atışları yaptı!
CANiK’in de içinde bulunduğu SYS Grup Şirketlerinden AEI Systems ile UNIROBOTICS’in Nurol Makina ortaklığında geliştirdiği proje kapsamında önemli bir aşama kaydedildi. AEI Systems tarafından üretilen dünyanın en düşük geri tepmeye sahip 30x113mm topu VENOM LR ve UNIROBOTICS’in milli uzaktan komutalı stabilize silah (UKSS) kuleleri ile donatılan Nurol Makina’nın EJDER YALÇIN 4X4 aracı, İngiltere’de test atışları gerçekleştirdi.