Kadın - Aile
13
Yeniakit Publisher
Biyoyararlanımını artırmak için... Hayati önem taşıyan vitamin... Bilim dünyası araştırdı
Selma Savcı

Biyoyararlanımını artırmak için... Hayati önem taşıyan vitamin... Bilim dünyası araştırdı

Vitaminleri kullanırken dikkat etmemiz şart ve uzmanlara da kulak vermemiz de şart tabii ki...

#1
Foto - Biyoyararlanımını artırmak için... Hayati önem taşıyan vitamin... Bilim dünyası araştırdı

Vitaminler insan sağlığı için çok önemli. Özellikle D vitamini kemik sağlığı için olmazsa olmaz. İskelet sağlığı için çok önemli olan D vitamini düzenli tüketilmelidir. İşte detaylar...

#2
Foto - Biyoyararlanımını artırmak için... Hayati önem taşıyan vitamin... Bilim dünyası araştırdı

Bilim dünyası, D vitamininin kemik yapısını çelik gibi güçlendirmesi için K2 vitamini ve magnezyum ile birlikte kullanılması gerektiğini kanıtladı. Uzmanlar, bu bileşenler olmadan alınan takviyelerin vücutta beklenen biyolojik etkiyi göstermediğini ifade etti.

#3
Foto - Biyoyararlanımını artırmak için... Hayati önem taşıyan vitamin... Bilim dünyası araştırdı

Modern tıp dünyası, D vitamini takviyelerinin biyoyararlanımını artırmak için "yardımcı elementler" kullanımının hayati önem taşıdığını ortaya koydu.

#4
Foto - Biyoyararlanımını artırmak için... Hayati önem taşıyan vitamin... Bilim dünyası araştırdı

Yapılan son araştırmalar, D vitamininin kalsiyumu emme kapasitesinin, K2 vitamini ve magnezyum desteğiyle birleştiğinde kemik yoğunluğunu maksimum seviyeye çıkardığını gösterdi.

#5
Foto - Biyoyararlanımını artırmak için... Hayati önem taşıyan vitamin... Bilim dünyası araştırdı

Bilim dünyası, D vitamininin vücutta tam kapasiteyle çalışabilmesi için K2 vitamini ve magnezyum ile kombinasyonunun zorunlu olduğunu kanıtladı.

#6
Foto - Biyoyararlanımını artırmak için... Hayati önem taşıyan vitamin... Bilim dünyası araştırdı

Uzmanlar, tek başına alınan takviyelerin kemik sağlığı üzerindeki etkisinin sınırlı kaldığını vurguladı.

#7
Foto - Biyoyararlanımını artırmak için... Hayati önem taşıyan vitamin... Bilim dünyası araştırdı

D vitamini kalsiyumun emilmesini sağlarken, bu kalsiyumun damarlarda birikmek yerine kemiklere yönlendirilmesi görevini K2 vitamini üstlendi. Mayo Clinic bünyesinde çalışmalar yürüten endokrinoloji uzmanı Dr. Bart Clarke, D vitamini ve K2 vitamininin birlikte kullanımının, arteriyel kalsifikasyon riskini azalttığını ve iskelet sistemini bir zırh gibi güçlendirdiğini ifade etti.

#8
Foto - Biyoyararlanımını artırmak için... Hayati önem taşıyan vitamin... Bilim dünyası araştırdı

Clarke, bu iki vitaminin birbirini tamamlayan bir mekanizmayla çalıştığını belirtti.

#9
Foto - Biyoyararlanımını artırmak için... Hayati önem taşıyan vitamin... Bilim dünyası araştırdı

Araştırmalar, vücuttaki magnezyum seviyesi yetersiz olduğunda D vitamininin aktif hale gelemediğini kanıtladı.

#10
Foto - Biyoyararlanımını artırmak için... Hayati önem taşıyan vitamin... Bilim dünyası araştırdı

Vanderbilt Üniversitesi Tıp Merkezi'nden Dr. Qi Dai tarafından yürütülen geniş çaplı bir klinik çalışma, magnezyumun D vitamini metabolizmasını düzenleyen temel enzimlerin yakıtı olduğunu ortaya koydu.

#11
Foto - Biyoyararlanımını artırmak için... Hayati önem taşıyan vitamin... Bilim dünyası araştırdı

Dr. Dai, magnezyum eksikliği olan bireylerde D vitamini takviyesinin beklenen sağlık faydasını sağlamadığını, magnezyum takviyesi ile bu etkinin katlandığını vurguladı.

#12
Foto - Biyoyararlanımını artırmak için... Hayati önem taşıyan vitamin... Bilim dünyası araştırdı

