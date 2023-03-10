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Yaşam
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Bitlis'in doğal jakuzisine ilgi büyük! Kar kış dinlemeden akın akın gidiyorlar

2023-03-10 09:47:16
Bitlis'in doğal jakuzisine ilgi büyük! Kar kış dinlemeden akın akın gidiyorlar

Nemrut Dağı eteklerinde bulunan Budaklı Kaplıcası, soğuk havaya rağmen ziyaretçi akınına uğruyor.

#1
Foto - Bitlis'in doğal jakuzisine ilgi büyük! Kar kış dinlemeden akın akın gidiyorlar

Bitlis’in Güroymak ilçesindeki Nemrut Dağı eteklerinde bulunan Budaklı Kaplıcası, soğuk havaya rağmen ziyaretçi akınına uğruyor. İlçe merkezine 40 kilometre uzaklıktaki Budaklı köyünde bulunan kaplıca, çeşitli hastalıklara iyi geldiği gerekçesiyle dondurucu soğukta bile vatandaşların akınına uğruyor. Şifa bulmak için kaplıcaya gelen vatandaşlar, soğuk havaya aldırış etmeden açık havuzda kaplıca keyfi yaşıyor. Su sıcaklığının 37 derece olarak ölçüldüğü kaplıcaya şehir merkezinin yanı sıra çevredeki il ve ilçelerden de vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor. Vatandaşlar, soğuk havaya rağmen kendilerini kaplıcanın sıcak sularına bırakarak hem keyif yapıyor hem de şifa arıyor.

#2
Foto - Bitlis'in doğal jakuzisine ilgi büyük! Kar kış dinlemeden akın akın gidiyorlar

Soğuk havaya rağmen kaplıca keyfi yaşadıklarını dile getiren Cihan Önen adlı vatandaş, “Burası Türkiye’nin en güzel yerlerinden biri. Aynı zamanda buraya turistler de geliyor. Bu kaplıcanın içerisinde yaklaşık 60 kişi aynı anda bulunduğu zamanlar da oluyor. Yaza doğru daha kalabalık oluyor. Her ne kadar tanıtımı iyi yapılmamış olsa da Türkiye’nin birçok yerinden yaz kış demeden turistler gelmektedir. Kışın da burada ciddi bir rağbet söz konusudur. Su sıcaklığı 40 dereceye yakın. Suyun içerisinde hiçbir zaman soğuğu hissetmiyorsunuz. Dışarıya çıkarken hafif üşüyorsunuz ama çok da etkilemiyor. Bir yandan kar diğer yandan sıcak kaplıca insana hem huzur veriyor hem de rahatlatıyor. Biz de bu anın tadını çıkarıyoruz” diye konuştu.

#3
Foto - Bitlis'in doğal jakuzisine ilgi büyük! Kar kış dinlemeden akın akın gidiyorlar

Suyun sıcaklığının çok güzel olduğunu belirten Cüneyt Aksoy ise “Suyun sıcaklığı çok güzel ve doğal bir jakuzi görevi görüyor. İnsanların böyle güzel bir yer olup da hala nasıl gelmediğine çok şaşırıyorum. Muhteşem ve değişiklik arayanlara tavsiye edilebilecek bir yer” şeklinde konuştu.

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