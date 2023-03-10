Bitlis'in doğal jakuzisine ilgi büyük! Kar kış dinlemeden akın akın gidiyorlar

Bitlis’in Güroymak ilçesindeki Nemrut Dağı eteklerinde bulunan Budaklı Kaplıcası, soğuk havaya rağmen ziyaretçi akınına uğruyor. İlçe merkezine 40 kilometre uzaklıktaki Budaklı köyünde bulunan kaplıca, çeşitli hastalıklara iyi geldiği gerekçesiyle dondurucu soğukta bile vatandaşların akınına uğruyor. Şifa bulmak için kaplıcaya gelen vatandaşlar, soğuk havaya aldırış etmeden açık havuzda kaplıca keyfi yaşıyor. Su sıcaklığının 37 derece olarak ölçüldüğü kaplıcaya şehir merkezinin yanı sıra çevredeki il ve ilçelerden de vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor. Vatandaşlar, soğuk havaya rağmen kendilerini kaplıcanın sıcak sularına bırakarak hem keyif yapıyor hem de şifa arıyor.