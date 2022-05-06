2022-05-06 10:15:15 Bitcoin ve Ethereum çakıldı! Kripto para piyasasından 16 saatte silindi! Büyük satış dalgası...
Kripto para piyasası ile ilgili flaş açıklama geldi. Bitcoin çakıldı. 16 saatte 122 milyar dolar buhar oldu. Fed'e yönelik iyimserlik 1 gün bile sürmedi. Dün ABD borsalarında yüzde 3-5 aralığında kayıplar yaşanırken satış dalgasından kripto paralar da etkilendi. Bitcoin yüzde 8.3 değer kaybederek 37 bin doların altına geriledi. Ethereum da yüzde 6.7 düşerek 2.740 dolara düştü. Büyük satış dalgasıyla kripto para piyasasından 16 saatte 122 milyar dolar silindi.