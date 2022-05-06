Bitcoin ve Ethereum çakıldı! Kripto para piyasasından 16 saatte silindi! Büyük satış dalgası...

SOLANA YÜZDE 12 DÜŞTÜ Benzer şekilde Ethereum da yüzde 6.7 değer kaybederek 2.740 dolara geriledi. Binance Coin yüzde 6, Ripple yüzde 6.1, Terra yüzde 7.1 düştü. İlk 10'da yer alan kripto paralar arasında Solana yüzde 12 ile en sert düşüşe imza attı. Cardano yüzde 9, Dogecoin ise yüzde 5.6 değer kaybederken Avalanche (AVAX) da yüzde 14 ile çok sert bir düşüş yaşadı. Satış dalgası öncesi dün saat 16.00 civarında 1 trilyon 795 milyar dolar olan kripto paraların toplam piyasa değeri bu sabah itibarıyla 1 trilyon 673 milyar dolara geriledi. Yani yaklaşık 16 saatte piyasadan 122 milyar dolar silindi.