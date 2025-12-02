AA Giriş Tarihi: Birçok kişi yapıyor: Kalp krizine davetiye çıkaran hata
Uzmanlar, yetersiz uykunun kalp damar tıkanıklıkları ve kriz riskini artırdığını vurgulayarak düzenli uyku alışkanlığının kalp sağlığı için kritik olduğunu belirtiyor. Kalp ve damar hastalıklarının dünya genelinde en önemli ölüm nedenleri arasında yer aldığına dikkat çekiliyor. Buna bağlı kalp ve damar hastalıklarının sadece Türkiye'de değil, tüm dünyada toplum sağlığı için çok ciddi sorun teşkil ettiğini belirten Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Mehmet Akif Ersoy Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Serkan Kahraman, zamanla birlikte ileri yaş, şeker hastalığı, yüksek tansiyon, yüksek kolesterol, sigara içmek ve obezite gibi yaygın sorunların kalp ve damar hastalıklarını arttırdığını ifade etti.