  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Sağlık
5
Yeniakit Publisher
Birçok kişi yapıyor: Kalp krizine davetiye çıkaran hata

AA Giriş Tarihi:
Birçok kişi yapıyor: Kalp krizine davetiye çıkaran hata

Uzmanlar, yetersiz uykunun kalp damar tıkanıklıkları ve kriz riskini artırdığını vurgulayarak düzenli uyku alışkanlığının kalp sağlığı için kritik olduğunu belirtiyor. Kalp ve damar hastalıklarının dünya genelinde en önemli ölüm nedenleri arasında yer aldığına dikkat çekiliyor. Buna bağlı kalp ve damar hastalıklarının sadece Türkiye'de değil, tüm dünyada toplum sağlığı için çok ciddi sorun teşkil ettiğini belirten Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Mehmet Akif Ersoy Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Serkan Kahraman, zamanla birlikte ileri yaş, şeker hastalığı, yüksek tansiyon, yüksek kolesterol, sigara içmek ve obezite gibi yaygın sorunların kalp ve damar hastalıklarını arttırdığını ifade etti.

#1
Foto - Birçok kişi yapıyor: Kalp krizine davetiye çıkaran hata

Doç. Dr. Kahraman, artık gençlerde de kalp damar tıkanıklıklarına bağlı hastalıkların görüldüğünü de anlattı. Uyku düzeninin kalp sağlığı açısından önemli olduğunu dile getiren Kahraman, dünyada yaklaşık her üç kişiden birisinde uyku bozukluğu görüldüğünü bildirdi. Kahraman, uykuya dalmada, uykuyu sürdürmede veya kaliteli uyku elde etmede yaşanan sorunların kalp sağlığını etkilediğini anlatarak, "Uyku bozukluğu görülen kişilerde kalp ve damar hastalıkları bizim için daha sıklıkla problem yaratmakta." diye konuştu. Uyku sırasında fiziksel ve zihinsel toparlanmanın gerçekleştiğini aktaran Kahraman, "Biz uykuya daldığımızda, özellikle derin uyku dediğimiz dönemde hem kan basıncımız düşer hem de kalp hızımız azalır. Yani kalp kendini bir miktar toparlar ve dinlenmeye geçer. Uyku eğer kaliteli olmaz ise kalbin bu kendini toparlaması ve düzenlenmesi bozulur." ifadelerini kullandı.

#2
Foto - Birçok kişi yapıyor: Kalp krizine davetiye çıkaran hata

İYİ UYKU İÇİN KRİTİK UNSURLAR: Doç. Dr. Kahraman, uyku bozukluklarında tansiyon ile şeker yükselmesi, akciğer hastalıkları, astım ve obezitenin daha sık görüldüğünü, bu durumların kalp damar hastalıklarını tetiklediğini belirtti. Kalitesiz uykunun kalp krizi ve ritim bozuklukları riskini artırdığını belirten Kahraman,"Az uyursak vücuttaki inflamasyon dediğimiz iltihabi süreç tetikleniyor. Bu da kalp damar tıkanıklıklarını arttırıyor. Günde 7 saatten daha az uyuyan kişilerde kalp damar tıkanıklıklarına bağlı kalp krizleri daha sık görülüyor. Ayrıca kalp yetmezliği artmakta ve ritim bozuklukları daha sık görülmektedir." dedi.

#3
Foto - Birçok kişi yapıyor: Kalp krizine davetiye çıkaran hata

Gece geç yatmanın uyku kalitesini bozduğunu belirten Kahraman, özellikle saat 23.00 ve 24.00'ten sonraki uykularda uyku kalitesinin bozulduğunu dile getirdi. Doç. Dr. Kahraman, iyi uykunun şartlarına ilişkin "İyi bir uyku için gün içerisinde kendimizi buna hazırlamamız gerekmektedir. Özellikle gün içerisinde aşırı yağlı, aşırı tuzlu yemeklerden kaçınmak lazım. Sigara, alkol, kafein gibi etkenlerden uzak durmak lazım. Gün içerisinde yeteri kadar fiziksel egzersiz yaparsak bu da bizim akşam iyi bir uyku almamıza vesile olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

#4
Foto - Birçok kişi yapıyor: Kalp krizine davetiye çıkaran hata

UYKUDAKİ NEFES DARLIĞI KALP HASTALIĞINA İŞARET EDİYOR: Kahraman, uyku bozukluğuna bağlı kalp hastalığının bazı belirtileri olduğunu aktararak, "Bu belirtilerden en önemlisi özellikle geceleri nefes darlığıyla uyanmak. Özellikle 'derin uyku' dediğimiz dönemdeki uyku saatlerinin kısalması yani 7 saat deliksiz uyku değil de 1-2 saat uyuyup uyanmak, nefes darlığı çekerek uyanmak kalp hastalığı belirtisi olabilir." dedi. Kaliteli ve düzenli bir uyku için mümkün olduğunca gün içerisinde fiziksel egzersiz yapılması gerektiğinin altını çizen Kahraman, "Sigaradan, alkolden uzak durun. Ağır, yağlı yemeklerden özellikle akşam belli bir saatten sonra kaçının ve fiziksel egzersizinizi uygun hale getirin. Bunlar hem kalp sağlığı için önemli hem de iyi bir uyku çekmeniz için önemli. Ve bir ritminiz olsun. Her gün belli saatlerde uyuyup belli saatlerde uyanmayı alışkanlık hale getirmeniz önerilir." diye konuştu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Kadın öğretmenden haklı isyan: Onun adı buraya nasıl verilir, anlamak mümkün değil
Gündem

Kadın öğretmenden haklı isyan: Onun adı buraya nasıl verilir, anlamak mümkün değil

Sosyal medyada paylaşılan bir videoda, kendisini öğretmen olarak tanıtan bir kadın, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan yaptığı yayında k..
Kanlı eller Kafkaslara uzandı! Siyonist İsrail'den komşuya gizemli sevkıyat
Dünya

Kanlı eller Kafkaslara uzandı! Siyonist İsrail'den komşuya gizemli sevkıyat

Son yıllarda kardeş Azerbaycan ile ilişkilerini artıran Siyonist terör devleti İsrail’den bu kez de Gürcistan’a gizemli savunma sevkiyatı ya..
Adalet kimin elinde? Emekli hakim, savcı kızını darp etti
Gündem

Adalet kimin elinde? Emekli hakim, savcı kızını darp etti

Son dönemlerde verilen kararlarla kamuoyunun tepkisini çeken adalet sistemini sarsan bir olay yaşandı. İstanbul'un Bakırköy ilçesinde emekli..
CHP'nin borazanı Sözcü TV’de neler oluyor! Kovulan isimler dikkat çekti
Gündem

CHP'nin borazanı Sözcü TV’de neler oluyor! Kovulan isimler dikkat çekti

CHP yandaşı Yılmaz Özdil'in fondaş meydanın başını çeken Sözcü TV’nin başına geçeceği söyleniyor. Kanaldan gönderilen isimler ise dikkat çek..
Fikret, tıraşı kes! Villalardan bahset
Gündem

Fikret, tıraşı kes! Villalardan bahset

İstanbul’u talan eden, çok sayıda müteahhidi ve yatırımcıyı haraca bağlayan çetenin lideri eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun iddianamesini..
Okullardaki ilahiye muhtıra verilen Türkiye'den külliyede ilahi dinleten Türkiye'ye
Gündem

Okullardaki ilahiye muhtıra verilen Türkiye'den külliyede ilahi dinleten Türkiye'ye

Yeni Akit Gazetesi yazarı Ali İhsan Karahansaoğlu, Akit TV'de ekrana gelen Manşetlerin Dili programında dikkat çeken ifadeler kullandı...
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23