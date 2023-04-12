Bir zamanlar buralarda terör kol geziyordu! Devlet o yaylada yeni bir alan inşa etti

Ürek, Avaspi Yaylası'nda eskiden vatandaşların buraya gelip piknik yaptığını belirterek, "Burada güzel bir mesire alanı yaptık. Sadece Uludere değil hem Uzungeçit ve Beytüşşebap ilçesinden gelen vatandaşlarımız kullanıyor. Eskiden burada hiç bir şey yoktu. 2019 seçimleri sonrasında güzel bir hizmet getirdik. Burada aydınlatma, park, futbol sahası, kamelya fidan diktik. Yaz aylarında gece 12.00’ye kadar kalabiliyor. Yaz aylarında sosyal faaliyetlerimiz başlayacak. Uludere ilçemizde 3 mesire alanı 12 oyun parkı yaptık. Eskiden bunlar yoktu. Devletimizin hizmetleri sınırsız oluyor. Yaz aylarında festival yapacağız’’ dedi.