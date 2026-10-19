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Bir ülke daha Mekke İttifakı'na katılıyor! Emekli Tümgeneralden korkutan sözler: Felaket yaşanabilir

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Bir ülke daha Mekke İttifakı'na katılıyor! Emekli Tümgeneralden korkutan sözler: Felaket yaşanabilir

Emekli Tümgeneral es-Semadi, Suudi Arabistan ile Husiler arasındaki gerilimle ilgili olarak dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

#1
Foto - Bir ülke daha Mekke İttifakı'na katılıyor! Emekli Tümgeneralden korkutan sözler: Felaket yaşanabilir

Katar merkezli Al Araby televizyonunda konuşan emekli Tümgeneral es-Semadi, Mısır'ın Mekke Savunma İttifakı çerçevesinde Suudi Arabistan'ın kritik tesislerini koruyacağını ve bölgesel savaş riskine karşı kalkan olacağını ifade etti.

#2
Foto - Bir ülke daha Mekke İttifakı'na katılıyor! Emekli Tümgeneralden korkutan sözler: Felaket yaşanabilir

Yemen'de İran destekli Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik artan balistik füze ve insansız hava aracı (İHA) saldırılarının ardından bölgede tansiyon yükseliyor. Suudi Arabistan Sivil Havacılık Genel Otoritesinin (GACA) ülkedeki 5 havalimanına bir haftada düzenlenen 10 saldırıda 20 kişinin hayatını kaybettiğini açıklamasının ardından, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin Riyad'ı korumak için Meclisi olağanüstü toplantıya çağırması yeni bir dönemin kapısını araladı.

#3
Foto - Bir ülke daha Mekke İttifakı'na katılıyor! Emekli Tümgeneralden korkutan sözler: Felaket yaşanabilir

Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgeleri elinde tutan Husilere karşı, Mart 2015'ten itibaren Yemen hükümetine destek veren Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin mücadelesi sürerken, bölgedeki gelişmeleri Katar merkezli Al Araby televizyonunda katıldığı bir yayında değerlendiren Ürdünlü emekli Tümgeneral ve askeri analist Muhammed es-Semadi, Mısır'ın hamlesinin ve Mekke Savunma İttifakı'nın sahadaki yansımalarına ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu.

#4
Foto - Bir ülke daha Mekke İttifakı'na katılıyor! Emekli Tümgeneralden korkutan sözler: Felaket yaşanabilir

Suudi Arabistan'ın bugüne kadar Arap ülkelerine çok önemli katkılarda bulunduğunu belirten es-Semadi, "Bana göre Mısır, şimdi bu desteğe karşılık verme tutumunu ortaya koyuyor. Mısır'ın sağlayabileceği askeri kapasiteye baktığımızda, ülkenin hava savunma sistemlerinin çeşitliliği bakımından diğer Arap ülkelerinden ayrıldığını söyleyebiliriz. Mısır, farklı kaynaklardan temin edilmiş çok sayıda hava savunma sistemine sahip. Füze sistemleri ve uçaksavar topları da dahil olmak üzere geniş bir hava savunma kapasitesi bulunuyor." dedi.

#5
Foto - Bir ülke daha Mekke İttifakı'na katılıyor! Emekli Tümgeneralden korkutan sözler: Felaket yaşanabilir

Mısır'ın Suudi Arabistan'ın kritik ve stratejik öneme sahip tesislerini korumak için erken uyarı sistemleri ve istihbarat bilgileriyle destek sağlayabileceğine dikkat çeken es-Semadi, "Ancak bana göre en önemli nokta, Mısır Cumhurbaşkanı'nın yaptığı açıklamada bu desteğin savunma amaçlı olacağını belirtmesidir. Dolayısıyla Mısır'ın Yemen topraklarında değil, Suudi Arabistan toprakları içerisinde görev yapması öngörülüyor." diye konuştu.

#6
Foto - Bir ülke daha Mekke İttifakı'na katılıyor! Emekli Tümgeneralden korkutan sözler: Felaket yaşanabilir

ürecin tehlikeli bir noktaya doğru ilerlediğini anlatan es-Semadi, şunları kaydetti: "Bölgesel savaş giderek genişliyor. Hürmüz Boğazı ile Babülmendep Boğazı'ndaki gelişmeler de birbirine bağlanıyor. Bu bölgeyi hiçbir tarafın kazançlı çıkamayacağı, yıkıcı sonuçlar doğuracak bir savaşın içine çekmek isteyen kötü niyetli aktörler ve gizli güçler bulunuyor. Bununla birlikte Mısır'ın deniz güvenliği alanında da önemli kapasitelere sahip olduğunu düşünüyorum. Kızıldeniz ve Babülmendep'teki kaçakçılık faaliyetleri, savunma amaçlı operasyonlar yürütülerek kontrol altına alınabilir."

#7
Foto - Bir ülke daha Mekke İttifakı'na katılıyor! Emekli Tümgeneralden korkutan sözler: Felaket yaşanabilir

Mısır'ın Suudi Arabistan topraklarındaki askeri varlığının hukuki meşruiyet kazanması için anayasal sürecin tamamlanması gerektiğini hatırlatan es-Semadi, "Bana göre burada Mekke Savunma İttifakı olarak nitelendirilen çerçeve geçerli olacak. Türkiye ve Pakistan'ın sağlayacağı desteğe benzer bir katkıyı Mısır da sunabilir. Ancak Husiler tarafından Mısır'a yönelik tehditler ortaya çıkması ve Mısır topraklarındaki herhangi bir hedefin saldırıya uğraması durumunda, bölgesel ölçekte bir felaketle karşı karşıya kalabiliriz." ifadelerini kullandı.

#8
Foto - Bir ülke daha Mekke İttifakı'na katılıyor! Emekli Tümgeneralden korkutan sözler: Felaket yaşanabilir

Sahadaki askeri katılımın temel amacının Suudi Arabistan içerisindeki stratejik merkezlerin korunması olduğunu vurgulayan es-Semadi, Riyad yönetiminin Husilerin askeri kapasitesini zayıflatmaya çalıştığını dile getirdi.

#9
Foto - Bir ülke daha Mekke İttifakı'na katılıyor! Emekli Tümgeneralden korkutan sözler: Felaket yaşanabilir

İki tarafın da fiilen bir yıpratma savaşına girdiğini ve bu sürecin uzun sürebileceğini belirterek değerlendirmelerine devam eden es-Semadi, "Babülmendep Boğazı ve Kızıldeniz'de silah kaçakçılığının önlenmesi, Husilere yeni silahların ve ilave lojistik desteğin ulaştırılmasının engellenmesi de önem taşıyor. Bunun sonuç vermesi zaman alabilir. Ancak Mekke Savunma İttifakı'na dahil ülkelerin ve Suudi Arabistan'ın hava savunma sistemlerinin sahada konuşlandırılması, Husilerin askeri kapasitesinin azaltılmasına katkıda bulunabilir. Bir diğer önemli unsur ise caydırıcılıktır. Mısır'ın bu sürece katılması, hem Husilere hem de onlara destek veren İran'a karşı caydırıcı bir etki oluşturacaktır." dedi. KAYNAK: HABER7

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