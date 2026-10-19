Bir ülke daha Mekke İttifakı'na katılıyor! Emekli Tümgeneralden korkutan sözler: Felaket yaşanabilir
Emekli Tümgeneral es-Semadi, Suudi Arabistan ile Husiler arasındaki gerilimle ilgili olarak dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Emekli Tümgeneral es-Semadi, Suudi Arabistan ile Husiler arasındaki gerilimle ilgili olarak dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
Katar merkezli Al Araby televizyonunda konuşan emekli Tümgeneral es-Semadi, Mısır'ın Mekke Savunma İttifakı çerçevesinde Suudi Arabistan'ın kritik tesislerini koruyacağını ve bölgesel savaş riskine karşı kalkan olacağını ifade etti.
Yemen'de İran destekli Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik artan balistik füze ve insansız hava aracı (İHA) saldırılarının ardından bölgede tansiyon yükseliyor. Suudi Arabistan Sivil Havacılık Genel Otoritesinin (GACA) ülkedeki 5 havalimanına bir haftada düzenlenen 10 saldırıda 20 kişinin hayatını kaybettiğini açıklamasının ardından, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin Riyad'ı korumak için Meclisi olağanüstü toplantıya çağırması yeni bir dönemin kapısını araladı.
Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgeleri elinde tutan Husilere karşı, Mart 2015'ten itibaren Yemen hükümetine destek veren Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin mücadelesi sürerken, bölgedeki gelişmeleri Katar merkezli Al Araby televizyonunda katıldığı bir yayında değerlendiren Ürdünlü emekli Tümgeneral ve askeri analist Muhammed es-Semadi, Mısır'ın hamlesinin ve Mekke Savunma İttifakı'nın sahadaki yansımalarına ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Suudi Arabistan'ın bugüne kadar Arap ülkelerine çok önemli katkılarda bulunduğunu belirten es-Semadi, "Bana göre Mısır, şimdi bu desteğe karşılık verme tutumunu ortaya koyuyor. Mısır'ın sağlayabileceği askeri kapasiteye baktığımızda, ülkenin hava savunma sistemlerinin çeşitliliği bakımından diğer Arap ülkelerinden ayrıldığını söyleyebiliriz. Mısır, farklı kaynaklardan temin edilmiş çok sayıda hava savunma sistemine sahip. Füze sistemleri ve uçaksavar topları da dahil olmak üzere geniş bir hava savunma kapasitesi bulunuyor." dedi.
Mısır'ın Suudi Arabistan'ın kritik ve stratejik öneme sahip tesislerini korumak için erken uyarı sistemleri ve istihbarat bilgileriyle destek sağlayabileceğine dikkat çeken es-Semadi, "Ancak bana göre en önemli nokta, Mısır Cumhurbaşkanı'nın yaptığı açıklamada bu desteğin savunma amaçlı olacağını belirtmesidir. Dolayısıyla Mısır'ın Yemen topraklarında değil, Suudi Arabistan toprakları içerisinde görev yapması öngörülüyor." diye konuştu.
ürecin tehlikeli bir noktaya doğru ilerlediğini anlatan es-Semadi, şunları kaydetti: "Bölgesel savaş giderek genişliyor. Hürmüz Boğazı ile Babülmendep Boğazı'ndaki gelişmeler de birbirine bağlanıyor. Bu bölgeyi hiçbir tarafın kazançlı çıkamayacağı, yıkıcı sonuçlar doğuracak bir savaşın içine çekmek isteyen kötü niyetli aktörler ve gizli güçler bulunuyor. Bununla birlikte Mısır'ın deniz güvenliği alanında da önemli kapasitelere sahip olduğunu düşünüyorum. Kızıldeniz ve Babülmendep'teki kaçakçılık faaliyetleri, savunma amaçlı operasyonlar yürütülerek kontrol altına alınabilir."
Mısır'ın Suudi Arabistan topraklarındaki askeri varlığının hukuki meşruiyet kazanması için anayasal sürecin tamamlanması gerektiğini hatırlatan es-Semadi, "Bana göre burada Mekke Savunma İttifakı olarak nitelendirilen çerçeve geçerli olacak. Türkiye ve Pakistan'ın sağlayacağı desteğe benzer bir katkıyı Mısır da sunabilir. Ancak Husiler tarafından Mısır'a yönelik tehditler ortaya çıkması ve Mısır topraklarındaki herhangi bir hedefin saldırıya uğraması durumunda, bölgesel ölçekte bir felaketle karşı karşıya kalabiliriz." ifadelerini kullandı.
Sahadaki askeri katılımın temel amacının Suudi Arabistan içerisindeki stratejik merkezlerin korunması olduğunu vurgulayan es-Semadi, Riyad yönetiminin Husilerin askeri kapasitesini zayıflatmaya çalıştığını dile getirdi.
İki tarafın da fiilen bir yıpratma savaşına girdiğini ve bu sürecin uzun sürebileceğini belirterek değerlendirmelerine devam eden es-Semadi, "Babülmendep Boğazı ve Kızıldeniz'de silah kaçakçılığının önlenmesi, Husilere yeni silahların ve ilave lojistik desteğin ulaştırılmasının engellenmesi de önem taşıyor. Bunun sonuç vermesi zaman alabilir. Ancak Mekke Savunma İttifakı'na dahil ülkelerin ve Suudi Arabistan'ın hava savunma sistemlerinin sahada konuşlandırılması, Husilerin askeri kapasitesinin azaltılmasına katkıda bulunabilir. Bir diğer önemli unsur ise caydırıcılıktır. Mısır'ın bu sürece katılması, hem Husilere hem de onlara destek veren İran'a karşı caydırıcı bir etki oluşturacaktır." dedi. KAYNAK: HABER7
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