Bir ülke daha Mekke İttifakı'na katılıyor! Emekli Tümgeneralden korkutan sözler: Felaket yaşanabilir

İki tarafın da fiilen bir yıpratma savaşına girdiğini ve bu sürecin uzun sürebileceğini belirterek değerlendirmelerine devam eden es-Semadi, "Babülmendep Boğazı ve Kızıldeniz'de silah kaçakçılığının önlenmesi, Husilere yeni silahların ve ilave lojistik desteğin ulaştırılmasının engellenmesi de önem taşıyor. Bunun sonuç vermesi zaman alabilir. Ancak Mekke Savunma İttifakı'na dahil ülkelerin ve Suudi Arabistan'ın hava savunma sistemlerinin sahada konuşlandırılması, Husilerin askeri kapasitesinin azaltılmasına katkıda bulunabilir. Bir diğer önemli unsur ise caydırıcılıktır. Mısır'ın bu sürece katılması, hem Husilere hem de onlara destek veren İran'a karşı caydırıcı bir etki oluşturacaktır." dedi. KAYNAK: HABER7