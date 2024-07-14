Bir Türk bayrağını çok gördüler! İBB'den 15 Temmuz şehidinin babasını yıkan cevap

Zincirlikuyu Mezarlıklar Müdürlüğünde bu işle ilgilenen kişi, 'Bayrağı değiştirmek bizim görevimiz değil, onu da şehidin babası değiştirsin' diye bana haber gönderdi. Ben de bu duruma çok sinirlendim. Netice bayrağı değiştirmek değil ben kendim de değiştiririm bayrağı ama burası bir mezarlık. Bu bayrak bizim şehitlerimizin kanını alan bir bayrak. O renkte benim oğlumun da kanı var ve bayrağın rengi solmuş. Nasıl o bayrak değiştirmez. Senin cebinden mi çıkıyor o para? Ben bu olaya çok sinirlendim” ifadelerini kullandı.