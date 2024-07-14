Bir Türk bayrağını çok gördüler! İBB'den 15 Temmuz şehidinin babasını yıkan cevap

“Oğlum kalbinden tek kurşunla vurularak şehit edildi” 15 Temmuz gecesi şehit olan 21 yaşındaki Batuhan Ergin'in babası Ahmet Ergin o gece ile ilgili, “Batuhan bir arkadaşının evinde televizyon seyrederken darbe olduğunu öğrendi. Ben de kendisini bu konu hakkında uyarmıştım 'eve gel' diye. Batuhan sonra sokağa çıktı. Ardından marketlerdeki, bankamatikteki kuyruğu görüp sinirlendi ve 'Aldığınız ekmekler ve makarnalar bitmeyecek mi sanki vatan elden gidiyor siz ekmek makarna peşine düşmüşsünüz' dedi. Batuhan, arkadaşıyla birlikte Ortaköy'den 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne tankların önünde darbeye direnmek için geçti. Askerden de yeni gelmişti zaten. Oğlum, kalbinden tek kurşunla vurularak şehit edildi” diye konuştu.