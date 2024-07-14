  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Kimine silah! kimine el bombası! ABD Başkanlarının suikast tarihi

Okan Buruk çağrı yapmıştı ama: Bu Portekizli’den kurtuluş yok galiba! O planı duyurdular…

Bir Türk bayrağını çok gördüler! İBB'den 15 Temmuz şehidinin babasını yıkan cevap

Arda Turan ilk kez açıkladı! İlan etti: Fenerbahçeliler bile şaşkın: Müthiş transfer hamlesi…

O ilde olduğunu söyledi kanıtlarını tek tek sıraladı! Yunus Emre'nin gerçek mezarı nerede?

Arda Güler kiralık mı gidecek? Real Madrid kararını verdi, Ancelotti resti çekti

İngiltere’ye 15 Temmuz damgası! Milletin destanı Londra sokaklarında

2024 KPSS SORULARI! ÖSYM AİS KPSS Lisans soruları ve cevapları ne zaman yayınlanacak?

Gitti gidecek deniliyordu ve sıcak gelişme yaşandı bile! Resmen kararlarını ilettiler…

Trafik durma noktasında! Çatalca’da gaz yüklü tanker faciası
Gündem
11
Bir Türk bayrağını çok gördüler! İBB'den 15 Temmuz şehidinin babasını yıkan cevap

2024-07-14 16:12:52
Bir Türk bayrağını çok gördüler! İBB'den 15 Temmuz şehidinin babasını yıkan cevap

15 Temmuz şehidi Batuhan Ergin'in acılı babası, şehidin mezarındaki yıpranan bayrağı değiştirmek isteyince aldığı cevap karşısında şok yaşadı.

#1
Foto - Bir Türk bayrağını çok gördüler! İBB'den 15 Temmuz şehidinin babasını yıkan cevap

Güvenlik görevlisi aracılığıyla Zincirlikuyu Mezarlıklar Müdürlüğüne başvuran acılı baba, “Bayrağı değiştirmek bizim görevimiz değil, onu da şehidin babası değiştirsin” yanıtıyla yıkıldı. Baba Ahmet Ergin İBB'ye tepki göstererek, “Oğlum 15 Temmuz şehidi olduğu için mi bu bayrağı değiştirmek zor geliyor” derken; yıpranan Türk bayrağı ise Beşiktaş Kaymakamlığı tarafından değiştirildi.

#2
Foto - Bir Türk bayrağını çok gördüler! İBB'den 15 Temmuz şehidinin babasını yıkan cevap

Batuhan Ergin, bundan 8 yıl önce 15 Temmuz gecesi “Eve erzak almaya değil, vatana sahip çıkmaya geldik” diyerek ve tankların önünde darbeye direndi. Ergin kalbinden tek kurşunla vurularak şehit oldu. Ergin'in naaşı o kanlı gecenin ardından Ortaköy Mezarlığına defnedildi. Acılı aile oğlunu şehit verdiği hain darbe girişiminin yıl dönümünde kendilerini yıkan bir olayla daha karşı karşıya kaldı. Batuhan Ergin'in mezarı başındaki Türk bayrağının yıprandığını gören acılı baba, Zincirlikuyu Mezarlıklar Müdürlüğü'ne güvenlik görevlisi aracılığıyla talebini iletti.

#3
Foto - Bir Türk bayrağını çok gördüler! İBB'den 15 Temmuz şehidinin babasını yıkan cevap

Birkaç gün sonra şehit oğlunun mezarı başına gittiğinde bayrağın değiştirilmediğini gördü. Güvenliğe isteğini bir kez daha yineledi. Ancak Zincirlikuyu Mezarlıklar Müdürlüğü'nden gelen “Bizim sorumluluğumuzda değil onu da şehidin babası değiştirsin” yanıtı acılı babayı adeta yıktı. Duruma tepki gösteren baba Ahmet Ergin, olayı Beşiktaş Kaymakamı Oğuzhan Bingöl'e anlattı. Şehidin kabri başındaki yıpranan Türk bayrağı kısa süre içinde yenisiyle değiştirildi.

#4
Foto - Bir Türk bayrağını çok gördüler! İBB'den 15 Temmuz şehidinin babasını yıkan cevap

“Oğlum 15 Temmuz şehidi olduğu için mi bu bayrağı değiştirmek zor geliyor” Aldığı yanıt karşısında büyük üzüntü yaşadığını söyleyen baba Ergin, "Bu arkadaşın Türklüğünden de şüphe ediyorum. Acaba oğlum 15 Temmuz şehidi olduğu için mi bu bayrağı değiştirmek zor geliyor. Senin 15 Temmuz'la bir bağlantın mı var? Zincirlikuyu Mezarlıklar Müdürlüğü'ndeki biri. Her kurum içerisinde bir tane çıbanbaşı, hadsiz vardır. Ben bu olayı bütün Mezarlıklar Müdürlüğüne yıkmıyorum.

#5
Foto - Bir Türk bayrağını çok gördüler! İBB'den 15 Temmuz şehidinin babasını yıkan cevap

“Oğlum kalbinden tek kurşunla vurularak şehit edildi” 15 Temmuz gecesi şehit olan 21 yaşındaki Batuhan Ergin'in babası Ahmet Ergin o gece ile ilgili, “Batuhan bir arkadaşının evinde televizyon seyrederken darbe olduğunu öğrendi. Ben de kendisini bu konu hakkında uyarmıştım 'eve gel' diye. Batuhan sonra sokağa çıktı. Ardından marketlerdeki, bankamatikteki kuyruğu görüp sinirlendi ve 'Aldığınız ekmekler ve makarnalar bitmeyecek mi sanki vatan elden gidiyor siz ekmek makarna peşine düşmüşsünüz' dedi. Batuhan, arkadaşıyla birlikte Ortaköy'den 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne tankların önünde darbeye direnmek için geçti. Askerden de yeni gelmişti zaten. Oğlum, kalbinden tek kurşunla vurularak şehit edildi” diye konuştu.

#6
Foto - Bir Türk bayrağını çok gördüler! İBB'den 15 Temmuz şehidinin babasını yıkan cevap

Aynı gün olayı Beşiktaş Kaymakamımız Oğuzhan Bingöl'e anlattım. Sağ olsun ertesi gün bayrağı değiştirdi. O günden sonra vatandaşlardan ve resmi kurumlardan bana onlarca bayrak hediye edildi. Sorun bayrak değil sorun bu şahsın bana karşı almış olduğu tavır. Sen 15 Temmuz darbesine muhalif olan kişilerden misin de bu bayrağı değiştirmek istemiyorsun? O kadar olay oldu ama kimse beni arayıp da özür dilemedi. Hiçbir olay olmamış gibi herkes kulağının üzerine yattı” dedi.

#7
Foto - Bir Türk bayrağını çok gördüler! İBB'den 15 Temmuz şehidinin babasını yıkan cevap

“Askerdeyken de çok şehit olmak istiyormuş” Oğlunun çok yardımsever olduğunu söyleyen Ergin, "21 yaşındaydı ama çok olgundu. Vatan, millet aşkıyla yanıp tutuşan bir çocuktu. Askere gittiğinde de kendi isteğiyle komando oldu. Askerdeyken de çok şehit olmak istiyormuş. 'Komutanlarına çatışmaya ben de gelmek istiyorum' diyormuş. Batuhan, şehitlik makamını askerdeyken de çok istiyormuş.

#8
Foto - Bir Türk bayrağını çok gördüler! İBB'den 15 Temmuz şehidinin babasını yıkan cevap

15 Temmuz gecesi şehit oldu. Allah mekanını cennet eylesin. Evlenip çocuk sahibi olmak çok istiyordu. Eğer şehit olmasaydı şimdi Batuhan'ın 3-4 tane çocuğu vardı. Üzerinden 8 sene geçti. 80 sene de geçse yüreğimizdeki acı dinmiyor. Bizimle mezara kadar da gelecek. Allah kimseye evlat acısı yaşatmasın. Ben her gün mezara geldiğim zaman daha kötü olarak ayrılıyorum. 8 senede çok yarım kaldık. Eksik kaldık, hayatımız mahvoldu. 4 kişilik mutlu bir aileyken bir bacağımız kesilmiş mutsuz bir aileyiz” dedi.

#9
Foto - Bir Türk bayrağını çok gördüler! İBB'den 15 Temmuz şehidinin babasını yıkan cevap

Acılı baba, “Bayrağı değiştirmek bizim görevimiz değil, onu da şehidin babası değiştirsin” yanıtıyla yıkıldı Şehit oğlunun kabrinin başındaki başındaki bayrak bayağı eskidiğini, renginin solduğunu yırtıldığını anlatan baba Ergin, "Bu durumu ben güvenlik görevlisi arkadaşa söyledim. 15 Temmuz geliyor bu bayrağı değiştirin diye. Aradan birkaç gün geçti ve bayrağın değişmediğini gördüm.

#10
Foto - Bir Türk bayrağını çok gördüler! İBB'den 15 Temmuz şehidinin babasını yıkan cevap

Zincirlikuyu Mezarlıklar Müdürlüğünde bu işle ilgilenen kişi, 'Bayrağı değiştirmek bizim görevimiz değil, onu da şehidin babası değiştirsin' diye bana haber gönderdi. Ben de bu duruma çok sinirlendim. Netice bayrağı değiştirmek değil ben kendim de değiştiririm bayrağı ama burası bir mezarlık. Bu bayrak bizim şehitlerimizin kanını alan bir bayrak. O renkte benim oğlumun da kanı var ve bayrağın rengi solmuş. Nasıl o bayrak değiştirmez. Senin cebinden mi çıkıyor o para? Ben bu olaya çok sinirlendim” ifadelerini kullandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
ÇAYKUR kontenjanı düşürdü
Ekonomi

ÇAYKUR kontenjanı düşürdü

ÇAYKUR, üreticilerin yoğun çay toplaması nedeniyle günlük kapasitenin üzerine çıkıldığını belirterek, dekar başına 30 kilogram kontenjan uyg..
Metres hayatı yine yaptı yapacağını! Seküler yaşam tarzının ibretlik sonu
Gündem

Metres hayatı yine yaptı yapacağını! Seküler yaşam tarzının ibretlik sonu

Kağıthane'de bir adam, kendisini evine çağıran eski metresinin yeni arkadaşı tarafından öldürüldü. Bina girişinde önce silahlı saldırıya uğr..
ABD Başkan adayı Donald Trump'a suikast girişimi! Trump yaralandı! Dünyayı sarsan olay
Dünya

ABD Başkan adayı Donald Trump'a suikast girişimi! Trump yaralandı! Dünyayı sarsan olay

ABD Başkan adayı ve eski Başkanı Donald Trump'ın mitingine silahlı saldırı düzenlendi. Saldırı sonucu yaralanan Trump kürsüden indirilerek a..
Bakan Bayraktar'dan Gabar petrolü açıklaması
Ekonomi

Bakan Bayraktar'dan Gabar petrolü açıklaması

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Gabar petrolü hakkında önemli açıklamalarda bulundu.
Amerikan dolarında şok gerçek! Dolar hakimiyeti çökerken Yuan yükseliyor
Dünya

Amerikan dolarında şok gerçek! Dolar hakimiyeti çökerken Yuan yükseliyor

Çin dış ticarette kademeli olarak yuana geçiyor. Mayıs ayında yuan, Rusya'da en çok işlem gören para birimi oldu, toplam borsa ticaretinin y..
Hamas'tan Netanyahu'ya cevap: O ölmedi açıklamalarınla dalga geçiyor
Dünya

Hamas'tan Netanyahu'ya cevap: O ölmedi açıklamalarınla dalga geçiyor

Hamas Siyasi Büro Üyesi el-Hayya, İzzeddin El Kassam Tugayları'nın lideri Muhammed Deif'in hedef alındığı iddiasını yalanlayarak Netanyahu'y..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23