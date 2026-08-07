  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Kaynatıp ödemli bölgeye sürün: Şaraçoğlu'ndan şeker hastalarına mucize tarif! Bosna’da orman yangınlarına hava operasyonu: Askeri helikopterler devrede Merve'den 4 gündür haber alınamıyor! Teslimat iddiası dikkat çekti! Türkiye'den Çin'i havalara uçuracak sipariş: 12 tane alınacak Sanchez’den Meloni'ye ültimatom İspanya İtalya arasında Schengen çatlağı
Hayat-Aktüel
8
Yeniakit Publisher
Bir sonraki hedefi otoban! Karadeniz usülü yol üstü villa

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
DHA Giriş Tarihi:

Bir sonraki hedefi otoban! Karadeniz usülü yol üstü villa

Rize'de konut yapacak düz arazi bulamayan Muhammet Dilmaç, yamaç arazisinden geçen yol üzerine diktiği 8 metrelik beton kolonların üzerine villa inşa etti.

#1
Foto - Bir sonraki hedefi otoban! Karadeniz usülü yol üstü villa

Altından beton mikserlerinin bile rahatça geçebildiği sıra dışı evinin yapım sürecini anlatan Dilmaç, "Karadeniz Bölgesi'nde ev yapmak için geniş bir arazimiz olmadığı için böyle bir proje düşündük" dedi.

#2
Foto - Bir sonraki hedefi otoban! Karadeniz usülü yol üstü villa

Doğu Karadeniz'in eğimli ve zor coğrafyasında insanların özellikle yapılaşmaya karşı bulduğu sıra dışı çözümlere bir yenisi daha eklendi. Çayeli ilçesine bağlı Büyükköy beldesinde yaşayan Muhammet Dilmaç, bölgedeki kısıtlı ve engebeli arazi şartları nedeniyle ev yapacak yer bulamayınca ilginç yönteme başvurdu.

#3
Foto - Bir sonraki hedefi otoban! Karadeniz usülü yol üstü villa

Dilmaç, kendi arazisinden geçen yolu kapatmamak ve komşularına ait kamyon ve inşaat araçlarının geçişine engel olmamak için 7,5 metre yüksekliğinde 6 dev beton kolon dikerek üzerine 4+1 ahşap villa inşa etti. Dilmaç'ın altından kamyonların yanı sıra beton mikserinin dahi geçebildiği evi, görenlerin ilgisini çekiyor.

#4
Foto - Bir sonraki hedefi otoban! Karadeniz usülü yol üstü villa

Arazi sıkıntısına karşı pratik çözüm ürettiklerini anlatan Muhammet Dilmaç, "Karadeniz Bölgesi'nde ev yapmak için geniş bir arazimiz olmadığı için böyle bir proje düşündük. Temelleri aşağıdan alıp, yukarıya doğru devam ettik. Evi bu kadar yüksek yapmamın önemli sebebi de komşumun evinin konumu.

#5
Foto - Bir sonraki hedefi otoban! Karadeniz usülü yol üstü villa

Yarın öbür gün komşum da ev yapmak isterse beton mikserleri altından rahatça geçebilsin diye yapıyı 4 metre 40 santime kadar yükselttik. Arazinin eğiminden dolayı 6 kolonun yüksekliği 7,5 metreyi buluyor. Evin üst katı 100 metrekare. Şu andaki haliyle evin altından rahatlıkla mikser kamyonu geçebiliyor. Boş zamanlarımı değerlendirerek bu evi inşa ettim" dedi.

#6
Foto - Bir sonraki hedefi otoban! Karadeniz usülü yol üstü villa

Evlerinin konumundan oldukça memnun olduğunu söyleyen Kezban Dilmaç da "Eşim evi bu şekilde planlamıştı. Çocuklarla birlikte karar verip yaptılar ve çok da güzel oldu. Görenler evimizi çok beğeniyor; misafirler gelip bol bol fotoğraf çektiriyorlar.

#7
Foto - Bir sonraki hedefi otoban! Karadeniz usülü yol üstü villa

Evin altından yol geçtiği ve iş makinelerinin geçişine izin vermek gerektiği için mecbur yüksek yapmak zorunda kaldık. Normal bir eve göre çok daha yüksek, havalı ve güzel bir evimiz oldu" diye konuştu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Sivasspor'da transfer yasağı kalktı, 4 imza birden geldi!
Spor

Sivasspor'da transfer yasağı kalktı, 4 imza birden geldi!

Sivasspor transfer yasağının sona ermesinin ardından Amilton, Burak Kapacak, Süleyman Özdamar ve Salih Kavrazlı’yı kadrosuna kattı...
CHP’li belediyede rüşvet çarkı patladı! Soruşturma korkusuyla savrulan skandal pazarlık kameralara yakalandı!
Gündem

CHP’li belediyede rüşvet çarkı patladı! Soruşturma korkusuyla savrulan skandal pazarlık kameralara yakalandı!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından CHP’li İzmit Belediyesi’ne yönelik yürütülen "yolsuzluk" soruşturmasında, Ruhsat ve Denetim Müdü..
Pilotaj öğrencisi yaralandı! Eğitim uçağı kaza kırıma uğradı
Gündem

Pilotaj öğrencisi yaralandı! Eğitim uçağı kaza kırıma uğradı

İstanbul Çatalca'da özel bir uçuş okuluna ait eğitim uçağı, kuyruğunun yere sürtmesi sonucu kaza kırıma uğradı.
Türk firması BAE’nin ilk hızlı tren projesinde rayları döşeyecek
Ekonomi

Türk firması BAE’nin ilk hızlı tren projesinde rayları döşeyecek

Birleşik Arap Emirlikleri’nin Abu Dabi ile Dubai arasındaki yolculuğu 30 dakikaya indirecek ilk yüksek hızlı demiryolu projesinde çalışmalar..
Tatvan’da 300 dönüm alan kül oldu!
Yerel

Tatvan’da 300 dönüm alan kül oldu!

Bitlis'in Tatvan ile Ahlat ilçeleri arasındaki bölgede çıkan yangın, ekiplerin saatler süren çalışmasının ardından gece kontrol altına alınd..
Komşuda neler oluyor? Çatışma çıktı, ölüler var
Dünya

Komşuda neler oluyor? Çatışma çıktı, ölüler var

Doğudaki komşumuz İran'da güvenlik güçleriyle silahlı bir grup arasında çıkan çatışmada 2 kişi öldü.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23