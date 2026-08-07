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Rakipleri pişman olacak: Fenerbahçe'nin play-off golcüsü: Cihan Kamer'in sözünü verdiği santrfor

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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Rakipleri pişman olacak: Fenerbahçe'nin play-off golcüsü: Cihan Kamer'in sözünü verdiği santrfor

Fenerbahçe Yöneticisi Cihan Kamer’in Sturm Graz maçından sonra 'play-off'a yetişecek' diyerek müjdesini verdiği yeni santrfor transferinde sıcak gelişmeler yaşanıyor. Vedat Muriqi’in sakatlığı ve Sidiki Cherif’in henüz hazır olmaması nedeniyle forvetsiz sahaya çıkan ve Talisca'nın hücumdaki katkısıyla kritik maçları geçen sarı-lacivertlilerde, transfer listesinin ilk sırasındaki yıldız golcü ortaya çıktı.

#1
Foto - Rakipleri pişman olacak: Fenerbahçe'nin play-off golcüsü: Cihan Kamer'in sözünü verdiği santrfor

Fenerbahçe’de hücum hattındaki sakatlıklar ve eksikler sonrası gözler yapılacak yeni santrfor takviyesine çevrildi. Yönetici Cihan Kamer, Sturm Graz yaptığı açıklamada "İnşallah Vedat'ın iyileşmesiyle birlikte o dönemde aramıza bir santrforumuz daha katılacak. Bunlar da tamamlandığında, santrforsuz alınan bu sonuç bizim için gurur verici. Yarın santrforlarımız da devreye girerse çok daha farklı sonuçlar elde edeceğiz. Forvet transferi play-off'a yetişecek" ifadelerini kullanarak camiaya müjdeyi verdi.

#2
Foto - Rakipleri pişman olacak: Fenerbahçe'nin play-off golcüsü: Cihan Kamer'in sözünü verdiği santrfor

Teknik Direktör İsmail Kartal ise mevcut tabloyu değerlendirirken, "Vedat Muriqi sakat, Cherif'in de sakatlıkları vardı ve tam hazır değildi. Talisca verdiğimiz görevi layıkıyla yerine getiriyor. Gelişmelere göre onu da bir şekilde değerlendireceğiz" diyerek forvet hattındaki zorunlu rotasyona dikkat çekti.

#3
Foto - Rakipleri pişman olacak: Fenerbahçe'nin play-off golcüsü: Cihan Kamer'in sözünü verdiği santrfor

Gelen son bilgilere göre Fenerbahçe’nin santrfor listesinde 1 numaralı hedef Santiago Gimenez oldu. Sarı-lacivertli kurmaylar, Şampiyonlar Ligi Play-off maçlarına yetiştirmek istediği Meksikalı golcü için şartları zorluyor. Transfer listesindeki diğer adaylardan Rennes forması giyen Esteban Lepaul transferi ise oyuncunun yüksek maliyeti ve ücret talebi nedeniyle askıya alınmış durumda.

#4
Foto - Rakipleri pişman olacak: Fenerbahçe'nin play-off golcüsü: Cihan Kamer'in sözünü verdiği santrfor

Sarı-lacivertlilerin transfer gündeminde yer alan birçok isimde ise sıcak gelişmeler yaşandı. Listenin üst sıralarında yer alan Gonzalo Garcia Fulham’a imza atarken, Alexander Sörloth transferinde Atletico Madrid’in 40 milyon avroluk bonservis talebinden geri adım atmaması süreci tıkadı. Real Madrid'in genç yeteneği Endrick ise Fenerbahçe'nin aradığı tipte bir pivot santrfor olmaması sebebiyle hiç gündeme alınmadı.

#5
Foto - Rakipleri pişman olacak: Fenerbahçe'nin play-off golcüsü: Cihan Kamer'in sözünü verdiği santrfor

Öte yandan kulisleri hareketlendiren Dusan Vlahovic iddialarına ilişkin de gerçek ortaya çıktı. Fenerbahçe yönetimi, Serdal Adalı'nın Sırp forvete daha önceden verilmiş bir sözü olması sebebiyle bu transfer için kesinlikle devreye girmedi. Tum gözler simdi Santiago Gimenez transferinde atılacak nihai adımlara çevrildi.

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