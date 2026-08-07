Rakipleri pişman olacak: Fenerbahçe'nin play-off golcüsü: Cihan Kamer'in sözünü verdiği santrfor
Fenerbahçe Yöneticisi Cihan Kamer’in Sturm Graz maçından sonra 'play-off'a yetişecek' diyerek müjdesini verdiği yeni santrfor transferinde sıcak gelişmeler yaşanıyor. Vedat Muriqi’in sakatlığı ve Sidiki Cherif’in henüz hazır olmaması nedeniyle forvetsiz sahaya çıkan ve Talisca'nın hücumdaki katkısıyla kritik maçları geçen sarı-lacivertlilerde, transfer listesinin ilk sırasındaki yıldız golcü ortaya çıktı.