Rakipleri pişman olacak: Fenerbahçe'nin play-off golcüsü: Cihan Kamer'in sözünü verdiği santrfor

Fenerbahçe’de hücum hattındaki sakatlıklar ve eksikler sonrası gözler yapılacak yeni santrfor takviyesine çevrildi. Yönetici Cihan Kamer, Sturm Graz yaptığı açıklamada "İnşallah Vedat'ın iyileşmesiyle birlikte o dönemde aramıza bir santrforumuz daha katılacak. Bunlar da tamamlandığında, santrforsuz alınan bu sonuç bizim için gurur verici. Yarın santrforlarımız da devreye girerse çok daha farklı sonuçlar elde edeceğiz. Forvet transferi play-off'a yetişecek" ifadelerini kullanarak camiaya müjdeyi verdi.