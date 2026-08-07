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Belli oldu bile! Akaryakıtta herkesi ters köşe yapacak gelişme

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Belli oldu bile! Akaryakıtta herkesi ters köşe yapacak gelişme

Akaryakıta indirim bekleyenler, gelen son haberle sarsıldı.

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#1
Foto - Belli oldu bile! Akaryakıtta herkesi ters köşe yapacak gelişme

Küresel piyasalardaki dalgalanmaların etkisiyle benzinin litre fiyatına 1,43 TL'lik artış öngörülürken, Eşel Mobil Sistemi desteğiyle sürücülerin deposuna yaklaşık 1,06 TL zam yansıyacak. Öte yandan geçtiğimiz günlerde yapılan 4,35 TL'lik dev indirimin tamamı ÖTV düzenlemesine gittiği için tabela fiyatlarına indirim olarak yansımamıştı. Küresel enerji piyasalarındaki dalgalanmalar ve ABD-İran hattındaki gelişmelerin etkisiyle akaryakıt fiyatlarında hareketlilik sürüyor. Brent petrol ve döviz kurundaki seyir pompaya zam olarak yansımaya hazırlanırken, indirim haberlerinin ardından gözler yeni fiyat artışına çevrildi.

#2
Foto - Belli oldu bile! Akaryakıtta herkesi ters köşe yapacak gelişme

Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre, benzinin litre fiyatında 1,43 TL’lik bir artış öngörülüyor. Ancak Eşel Mobil Sistemi devreye gireceği için artışın yüzde 25'i Özel Tüketim Vergisi'nden ( Ötv ) karşılanacak. Böylece zam tutarının pompaya yansıyan kısmının yaklaşık 1,06 TL olması bekleniyor.

#3
Foto - Belli oldu bile! Akaryakıtta herkesi ters köşe yapacak gelişme

Geçtiğimiz günlerde gelen ve cuma gününden itibaren geçerli olan 4,35 TL’lik fiyat indirimi, sürücülerin deposuna doğrudan yansımamıştı. Söz konusu indirimin tamamı ÖTV düzenlemesi kapsamında karşılandığı için tabela fiyatlarında herhangi bir düşüş yaşanmadı.

#4
Foto - Belli oldu bile! Akaryakıtta herkesi ters köşe yapacak gelişme

Pompa zammı öncesinde büyükşehirlerdeki güncel akaryakıt satış fiyatları ise şu şekilde: İstanbul (Avrupa Yakası) Benzin: 67,24 TL Motorin: 80,01 TL LPG: 33,79 TL İstanbul (Anadolu Yakası) Benzin: 67,08 TL Motorin: 79,87 TL LPG: 33,19 TL

#5
Foto - Belli oldu bile! Akaryakıtta herkesi ters köşe yapacak gelişme

Ankara Benzin: 68,20 TL Motorin: 81,14 TL LPG: 33,89 TL İzmir Benzin: 68,50 TL Motorin: 81,41 TL LPG: 33,79 TL

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Yorumlar

İşsiz

Hımmm... Müthiş gelişme. Tüm ekonomi rayına girer artık.
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