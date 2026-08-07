  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Merve'den 4 gündür haber alınamıyor! Talimat iddiası dikkat çekti! Oyunculuğu bırakıp köye yerleşti! Yeni mesleği şaşırttı! Asfaltın altından çıkan şok etti! Yol çalışması durduruldu! Yunanistan'da Türkiye isyanı: Onlar gibi yapmazsak buraya kimse gelmez Kaynatıp ödemli bölgeye sürün: Şaraçoğlu'ndan şeker hastalarına mucize tarif! Bosna’da orman yangınlarına hava operasyonu: Askeri helikopterler devrede
Dünya
6
Yeniakit Publisher
Yer çekimi 7 saniyeliğine ortadan kalkacak! NASA'dan ilk açıklama geldi!

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Yer çekimi 7 saniyeliğine ortadan kalkacak! NASA'dan ilk açıklama geldi!

Sosyal medyada 12 Ağustos 2026'da yerçekimi kaybolacağına yönelik öne sürülen iddialar üzerine, Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesinden (NASA) açıklama geldi.

#1
Foto - Yer çekimi 7 saniyeliğine ortadan kalkacak! NASA'dan ilk açıklama geldi!

Hem Tiktok ve Insagram başta olmak üzere sosyal medya platformlarında günlerdir 12 Ağustos 2026 tarihinde Dünya'nın yerçekiminin tam 7 saniyeliğine ortadan kalkacağını ve bunun sonucunda milyonlarca insanın hayatını kaybedebileceğini iddia edildi.

#2
Foto - Yer çekimi 7 saniyeliğine ortadan kalkacak! NASA'dan ilk açıklama geldi!

ORTALIĞI KARIŞTIRAN 7 SANİYE İDDİASI

#3
Foto - Yer çekimi 7 saniyeliğine ortadan kalkacak! NASA'dan ilk açıklama geldi!

Ortalığı karıştıran söz konusu haberlerde insanların havaya fırlayacağı ve 15-20 metre yükseleceği iddia edildi. Ortaya atılan iddialar sonrası birçok kişi "12 Ağustos'ta ne olacak?", "Dünya'nın yer çekimi gerçekten kaybolacak mı?" gibi sorular sormaya başladı.

#4
Foto - Yer çekimi 7 saniyeliğine ortadan kalkacak! NASA'dan ilk açıklama geldi!

NASA'DAN AÇIKLAMA GELDİ NASA, bu iddiaları kesin bir dille yalanladı. Kurumun bir sözcüsü, uluslararası doğrulama sitesi Snopes'a yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

#5
Foto - Yer çekimi 7 saniyeliğine ortadan kalkacak! NASA'dan ilk açıklama geldi!

"Dünya, 12 Ağustos 2026'da yerçekimini kaybetmeyecek. Yerçekimi ya da toplam kütleçekim kuvveti, Dünya'nın kütlesi tarafından belirlenir. Yerçekiminin kaybolması için gezegenin okyanusları, atmosferi, çekirdeği dahil tüm kütlesinin bir anda yok olması gerekir ki bu fiziksel olarak imkânsızdır."/ kaynak: haber7

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Özgür Özel, hakkındaki rüşvet iddialarına cevap verdi: Lanet olsun..! Para verdiyse bunun neresi rüşvet?
Gündem

Özgür Özel, hakkındaki rüşvet iddialarına cevap verdi: Lanet olsun..! Para verdiyse bunun neresi rüşvet?

Veli Ağbaba ile birlikte hakkında 'zincirleme şekilde rüşvet almak'tan fezleke düzenlenen Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Meclis'te gaz..
Cumhurbaşkanı Erdoğan Suudi Arabistan’a gidiyor!
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan Suudi Arabistan’a gidiyor!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yarın Suudi Arabistan’a günübirlik çalışma ziyareti gerçekleştirecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabi..
Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan'dan büyük hamle: Mekke anlaşması imzalandı
Gündem

Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan'dan büyük hamle: Mekke anlaşması imzalandı

Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında ortak savunma anlaşması imzalandı. Böylelikle Mekke anlaşması resmen yürürlüğe girmiş oldu...
İzmir’deki kooperatif vurgununda yeni dalga! Yeni Partili Veli Ağbaba’nın ağabeyi cezaevine gönderildi!
Gündem

İzmir’deki kooperatif vurgununda yeni dalga! Yeni Partili Veli Ağbaba’nın ağabeyi cezaevine gönderildi!

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki Egeşehir A.Ş.'ye yönelik yürütülen yolsuzluk ve ihaleye fesat ..
MİT Başkanı Kalın, Suriyeli Bakanı ağırladı
Gündem

MİT Başkanı Kalın, Suriyeli Bakanı ağırladı

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani’yi Ankara'da kabul etti. Masadaki en krit..
Tatvan’da 300 dönüm alan kül oldu!
Yerel

Tatvan’da 300 dönüm alan kül oldu!

Bitlis'in Tatvan ile Ahlat ilçeleri arasındaki bölgede çıkan yangın, ekiplerin saatler süren çalışmasının ardından gece kontrol altına alınd..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23