Yer çekimi 7 saniyeliğine ortadan kalkacak! NASA'dan ilk açıklama geldi!

"Dünya, 12 Ağustos 2026'da yerçekimini kaybetmeyecek. Yerçekimi ya da toplam kütleçekim kuvveti, Dünya'nın kütlesi tarafından belirlenir. Yerçekiminin kaybolması için gezegenin okyanusları, atmosferi, çekirdeği dahil tüm kütlesinin bir anda yok olması gerekir ki bu fiziksel olarak imkânsızdır."/ kaynak: haber7