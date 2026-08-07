Yer çekimi 7 saniyeliğine ortadan kalkacak! NASA'dan ilk açıklama geldi!
Sosyal medyada 12 Ağustos 2026'da yerçekimi kaybolacağına yönelik öne sürülen iddialar üzerine, Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesinden (NASA) açıklama geldi.
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Sosyal medyada 12 Ağustos 2026'da yerçekimi kaybolacağına yönelik öne sürülen iddialar üzerine, Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesinden (NASA) açıklama geldi.
Hem Tiktok ve Insagram başta olmak üzere sosyal medya platformlarında günlerdir 12 Ağustos 2026 tarihinde Dünya'nın yerçekiminin tam 7 saniyeliğine ortadan kalkacağını ve bunun sonucunda milyonlarca insanın hayatını kaybedebileceğini iddia edildi.
ORTALIĞI KARIŞTIRAN 7 SANİYE İDDİASI
Ortalığı karıştıran söz konusu haberlerde insanların havaya fırlayacağı ve 15-20 metre yükseleceği iddia edildi. Ortaya atılan iddialar sonrası birçok kişi "12 Ağustos'ta ne olacak?", "Dünya'nın yer çekimi gerçekten kaybolacak mı?" gibi sorular sormaya başladı.
NASA'DAN AÇIKLAMA GELDİ NASA, bu iddiaları kesin bir dille yalanladı. Kurumun bir sözcüsü, uluslararası doğrulama sitesi Snopes'a yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Dünya, 12 Ağustos 2026'da yerçekimini kaybetmeyecek. Yerçekimi ya da toplam kütleçekim kuvveti, Dünya'nın kütlesi tarafından belirlenir. Yerçekiminin kaybolması için gezegenin okyanusları, atmosferi, çekirdeği dahil tüm kütlesinin bir anda yok olması gerekir ki bu fiziksel olarak imkânsızdır."/ kaynak: haber7
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