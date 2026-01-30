  • İSTANBUL
Türkiye
16
Yeniakit Publisher
Bir şehir dün gece felaketi yaşadı! Hasar gün ağarınca ortaya çıktı
IHA Giriş Tarihi:

Bir şehir dün gece felaketi yaşadı! Hasar gün ağarınca ortaya çıktı

Manisa'da dün akşam saatlerinde başlayan şiddetli sağanak yağış hayatı adeta felç etti, dere ve su kanallarının taşması sonucu yaşanan felaketin boyutu gün ağarınca ortaya çıktı.

1
#1
Foto - Bir şehir dün gece felaketi yaşadı! Hasar gün ağarınca ortaya çıktı

Manisa il merkezinde dün akşam saatlerinde aniden bastıran ve etkisini artıran sağanak yağış, su taşkınlarına neden oldu.

#2
Foto - Bir şehir dün gece felaketi yaşadı! Hasar gün ağarınca ortaya çıktı

Aralıksız süren yağış nedeniyle ana arterlerde su birikintileri oluşurken, kentin içinden geçen Çaybaşı Deresi ve sulama kanallarının debisinin yükselmesiyle taşkın meydana geldi.

#3
Foto - Bir şehir dün gece felaketi yaşadı! Hasar gün ağarınca ortaya çıktı

Spil Dağı eteklerinden gelen kuvvetli sel suları, dere kenarında park halinde bulunan bir otomobili sürükleyerek dere yatağına düşürdü.

#4
Foto - Bir şehir dün gece felaketi yaşadı! Hasar gün ağarınca ortaya çıktı

Gecenin karanlığında yaşanan taşkının boyutu, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte havadan ve karadan çekilen görüntülerle ortaya çıktı.

#5
Foto - Bir şehir dün gece felaketi yaşadı! Hasar gün ağarınca ortaya çıktı

İzmir-Manisa çevre yolu çevresinde bulunan geniş tarım arazileri sular altında kalarak adeta göle dönerken, bölgedeki bir hayvan damı da taşkın sularından ciddi şekilde etkilendi.

#6
Foto - Bir şehir dün gece felaketi yaşadı! Hasar gün ağarınca ortaya çıktı

Dün akşam dereye düşen otomobilin ise ağaçların arasına sıkışmış hali gün yüzüne çıktı. Aracın bulunduğu yerden çıkarılması için suyun şiddetinin azalması bekleniyor.

#7
Foto - Bir şehir dün gece felaketi yaşadı! Hasar gün ağarınca ortaya çıktı

Taşkından etkilenen bölgelerde suların çekilmeye başlamasıyla birlikte vatandaşlar, ev ve iş yerlerine dolan su ile çamurları temizlemek için yoğun bir mesai harcadı.

#8
Foto - Bir şehir dün gece felaketi yaşadı! Hasar gün ağarınca ortaya çıktı

Kendi imkanlarıyla tahliye çalışması yapan mahalle sakinlerine, Manisa Büyükşehir Belediyesi afet mücadele ekipleri de destek verdi.

#9
Foto - Bir şehir dün gece felaketi yaşadı! Hasar gün ağarınca ortaya çıktı

Yaşanan taşkın sonrası ev ve bahçelerinde temizlik çalışması yapan vatandaşlar, karşılaştıkları manzarayı dile getirdi.

#10
Foto - Bir şehir dün gece felaketi yaşadı! Hasar gün ağarınca ortaya çıktı

Vatandaşlardan Mustafa Çavdar, ömrü boyunca böyle bir yağışa şahit olmadığını belirterek, "Gece sabaha kadar yağmur yağdı. Ben 74 yaşındayım, bugüne kadar böyle bir şey görmedim. Araç da dere sularına kapılıp sürüklenmiş, yazık günah" dedi.

#11
Foto - Bir şehir dün gece felaketi yaşadı! Hasar gün ağarınca ortaya çıktı

Çaybaşı Deresi üzerindeki köprünün yetersiz olduğunu belirten Özgür İnmezler, "Bence o köprü zayıf ve alçak. Yükseltilmesi lazım. Kar ve yağmur yağdığında su köprünün üzerine taşıyor. Daha önce de aynısı oldu, bir çözüm bulunmalı" dedi.

#12
Foto - Bir şehir dün gece felaketi yaşadı! Hasar gün ağarınca ortaya çıktı

Taşkın sularının evine ve bahçesine büyük zarar verdiğini belirten Ahmet Sür ise kısıtlı imkanlarla temizlik yapmaya çalıştıklarını ifade etti.

#13
Foto - Bir şehir dün gece felaketi yaşadı! Hasar gün ağarınca ortaya çıktı

Sür, "Biraz temizliyoruz, su tekrar geri geliyor. Fazla da kovamız yok, bir tane kovayla mücadele ediyoruz. Arkada bahçe duvarımız da yıkıldı, sel suları her şeyi ovaya götürdü" ifadelerini kullandı.

#14
Foto - Bir şehir dün gece felaketi yaşadı! Hasar gün ağarınca ortaya çıktı

Manisa'da bir araç da dereye sürüklendi...

#15
Foto - Bir şehir dün gece felaketi yaşadı! Hasar gün ağarınca ortaya çıktı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
