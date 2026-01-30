Bir şehir dün gece felaketi yaşadı! Hasar gün ağarınca ortaya çıktı

Vatandaşlardan Mustafa Çavdar, ömrü boyunca böyle bir yağışa şahit olmadığını belirterek, "Gece sabaha kadar yağmur yağdı. Ben 74 yaşındayım, bugüne kadar böyle bir şey görmedim. Araç da dere sularına kapılıp sürüklenmiş, yazık günah" dedi.